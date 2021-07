Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

Usługi budowlane a kasa fiskalna

Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.

Odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników skarbowych

Odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników skarbowych. Jaką odpowiedzialność mogą ponieść urzędnicy skarbowi za nadużycie prawa? Na przykładzie instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych przez fiskusa wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, problem wyjaśnia ekspert z Mariański Group.

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym a przedawnienie

Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym a przedawnienie. Na jakich zasadach i w jakim terminie ulega przedawnieniu nadwyżka podatku (VAT) naliczonego nad należnym przenoszona na następne okresy rozliczeniowe? Na to pytanie odpowiedział Naczelny Sąd Administracyjny.

RODO II - rozporządzenie o e-Prywatności

RODO II. Komunikatory, internet rzeczy, hot spoty to najważniejsze obszary działania rozporządzenia o e-Prywatności, zwanego RODO II. To będzie rewolucja w przetwarzaniu informacji o nas w sieci - ocenia prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii Xawery Konarski.

Paczkomaty a podatek od nieruchomości

Paczkomaty a podatek od nieruchomości. Gminy coraz dokładniej analizują, czy aby na pewno paczkomaty można opodatkować podatkiem od nieruchomości. Zwłaszcza, że opinie w tej sprawie są różne. Jedna z gmin uznała np. automat do przechowywania przesyłek za budowlę i liczyła na dodatkowe środki. Ale organ drugiej instancji zadecydował inaczej. Pojawiają się również stwierdzenia, że część samorządów intensywnie poszukuje dodatkowych źródeł dochodów. A kwota takiego podatku mogłaby wynieść nawet 2 tys. zł rocznie za urządzenie. Zdaniem ekspertów, obecnie urzędnikom brakuje orzecznictwa sądowego w tej kwestii. Dlatego wstrzymują się od podejmowania odważniejszych decyzji, co nie oznacza, że siedzą z założonymi rękami.

Umorzone subwencje z Tarczy Finansowej bez podatku

Umorzone subwencje z Tarczy Finansowej bez podatku. 16 lipca 2021 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku (PIT i CIT) od dochodów z umorzonych subwencji z Tarczy Finansowej PFR.

Każdy płyn do e-papierosów podlega akcyzie

Akcyza od e-papierosów. Ministerstwo Finansów przypomina, że każdy płyn, który może zostać wykorzystany do papierosów elektronicznych sprzedawany w sklepach bądź innych punktach sprzedaży z wyrobami tytoniowymi i ich substytutami, podlega akcyzie i obowiązkowi banderolowania.

Urlop ojcowski i tacierzyński - wymiar, formalności, różnice, jak uzyskać

Urlop ojcowski i tacierzyński. Jak wynika z danych podanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, tylko do końca maja 2021 r. z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 70 tysięcy mężczyzn. Porównywalnie – w zeszłym roku było to 60 tysięcy uprawnionych. Tatowie coraz chętniej korzystają zatem ze swoich praw. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać urlop ojcowski oraz jakie inne możliwości przysługują mężczyznom opiekującym się dziećmi?

Dane spółki osobowej wspólnik sprawdzi w e-Urzędzie Skarbowym

Dane spółki osobowej w e-Urzędzie Skarbowym. W dniu 16 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały o uruchomieniu nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym, polegającej na umożliwieniu wspólnikom spółki osobowej dostępu do danych identyfikacyjnych spółki. Dzięki tej usłudze wspólnicy ok. pół miliona spółek osobowych mogą bez przychodzenia do urzędu skarbowego, sprawdzić dane swojej firmy.

Ile kosztują uprawnienia do emisji CO2? Co z rekompensatami dla podmiotów i branż energochłonnych?

Ile kosztują uprawnienia do emisji CO2? Ceny uprawnień do emisji CO2 pobiły w ubiegłym tygodniu rekord, osiągając prawie 59 euro za tonę. Jeszcze na początku 2018 roku były na poziomie kilku euro. Stały, wyraźny wzrost bezpośrednio przekłada się na podwyżki cen energii i dotkliwie odczuwają go przedsiębiorstwa, zwłaszcza duzi, przemysłowi odbiorcy energii.