Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia

Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.

Szczegółowy zakres danych w JPK_VAT - aktualny (do końca 2021 roku) stan prawny

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem dot. JPK_VAT” lub "rozporządzeniem", stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

W rozporządzeniu tym zostały określone:

1) szczegółowy zakres danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia VAT oraz prawidłowego sporządzenia informacji podsumowującej, w szczególności dotyczący:

a) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego,

w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku,

b) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty

podatku naliczonego,

c) kontrahentów,

d) dowodów sprzedaży i zakupów

2) sposób wykazywania danych w ewidencji VAT przesyłanej w formie elektronicznej (JPK_VAT),

3) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji,

4) objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania deklaracji podatkowych oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy.

Krótsze terminy zwrotu VAT od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną następujące skrócone terminy zwrotu VAT:

- zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2076) – ustawa ta wprowadza e-faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur;

- zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), ustawa ta wprowadza liczne zmiany podatkowe w ramach programu rządowego „Polski Ład”.

Zmiany w JPK_VAT od 1 stycznia 2022 r. - nowelizacja rozporządzenia

Z uwagi na wprowadzenie ww. nowych skróconych terminów zwrotu VAT, konieczne jest dostosowanie również od 1 stycznia 2022 r. zapisów rozporządzenia dot. JPK_VAT – czyli dostosowanie zakresu danych deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w nowych skróconych terminach.

W tym celu Minister Finansów przygotował projekt rozporządzania zmieniającego, które jest aktualnie poddawane uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu. W projekcie rozporządzenia zmieniającego przewiduje się wprowadzenie następujących zmian w rozporządzeniu dot. JPK_VAT:

Dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju

W § 4 w pkt 1 lit. b rozporządzenia ma zostać wskazane, że podatnik w JPK_VAT (pole P_11) wykazuje dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia na podstawie przepisów ustawy znajduje się poza terytorium kraju, w stosunku do których:

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, lub

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37–41 ustawy, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l ustawy jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Ponadto w polu P_11 nie powinny być wykazywane informacje o dostawach towarów i świadczeniu usług rozliczanych na podstawie procedury szczególnej i w związku z tym objętych odrębnym obowiązkiem ewidencyjnym i sprawozdawczym.

Łączna wysokość podstawy opodatkowania

W § 4 w pkt 2 rozporządzenia doprecyzowane będzie, że z łącznej wysokości podstawy opodatkowania wyłączeniu podlegają tylko te wykazane odrębnie wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W pliku JPK_VAT wartość podstawy opodatkowania (netto) usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest podawana odrębnie w dwóch polach (w części ewidencyjnej w polach K_11 i K_12). W części deklaracyjnej w polach P_11 i P_12 są wykazywane zbiorcze wysokości podstaw opodatkowania z pól K_11 i K_12.

W związku z tym, aby w łącznej wysokości podstawy opodatkowania (pole P_37) wartości te nie dublowały się, zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia ww. usług z pola P_12 nie jest uwzględniana.

15-dniowy termin zwrotu VAT

W § 6 pkt 4 lit. a w tiret pierwsze rozporządzenia dot. JPK_VAT określa się dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, o których mowa w § 2 pkt 10 rozporządzenia. Obejmują one wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, jako zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6d ustawy, tj.: w terminie 15 dni. Zmiana ta jest konsekwencją wprowadzenia ustawą – Polski Ład, art. 87 ust. 6d do ustawy o VAT.

40-dniowy termin zwrotu VAT

W § 6 pkt 4 lit. a w tiret czwarte rozporządzenia dot. JPK_VAT wprowadzony zostanie 40-dniowy termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 5b ustawy, dodawanym ustawą wprowadzającą Krajowy System e-Faktur. Kolejność dodawanych przepisów w § 6 pkt 4 lit. a jest spójna z kolejnością pól w przygotowywanym nowym wzorze dokumentu elektronicznego JPK.

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju (pole K_11)

W § 10 w ust. 1 pkt 3 rozporządzenia dot. JPK_VAT znajdzie się doprecyzowanie, że podatnik powinien wykazać w JPK_VAT w polu K_11 wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostaw towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia na podstawie przepisów ustawy znajduje się poza terytorium kraju, w stosunku do których:

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, lub

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37–41 ustawy, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l ustawy jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Ponadto w polu K_11 nie powinny być wykazywane informacje o dostawach towarów i świadczeniu usług rozliczanych na podstawie procedury szczególnej i w związku z tym objętych odrębnym obowiązkiem ewidencyjnym i sprawozdawczym.

Data upływu terminu płatności lub data uregulowania lub zbycia należności w ewidencji w przypadku korekt

Dodatkowo w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f rozporządzenia dot. JPK_VAT doprecyzowane ma zostać, że w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT ewidencja zawiera datę upływu terminu płatności lub datę uregulowania lub zbycia należności. Zmiana ma na celu uściślenie, że dane z faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, powinny obejmować nie tylko datę dokonania zapłaty, ale również datę uregulowania lub zbycia należności jak wynika to z art. 89a ust. 4 ustawy.

Doprecyzowanie objaśnień

W § 1 pkt 4 projektu rozporządzenia proponuje się doprecyzować „Objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposobu wykazywania danych w ewidencji” w związku ze zmianami wprowadzonymi w § 4 w pkt 1 lit. b oraz § 10 w ust. 1 pkt 3. W części I w pkt 4.1. stanowiącej załącznik do rozporządzenia wskazano, że w części deklaracji dotyczącej obliczenia wysokości podatku należnego wykazuje się również dostawy towarów oraz świadczenie usług, dla których miejsce świadczenia na podstawie przepisów ustawy znajduje się poza terytorium kraju i w stosunku do których na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z wyłączeniem czynności objętych procedurami szczególnymi, o których mowa w dziale XII w rozdziale 6a, 7 lub 9 ustawy o VAT.

Nowe pola wyboru dotyczące zwrotu VAT

Jednocześnie doprecyzowano pkt 6.1 w części I załącznika poprzez dodanie nowych pól wyboru dotyczących zwrotu w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6d ustawy (15 dni), oraz zwrotu w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5b ustawy (40 dni).

Termin wejścia w życie zmian w rozporządzeniu dot. JPK_VAT

Z uwagi na to, że w ustawie o VAT nowe skrócone terminy zwrotu VAT: 15-dniowy i 40-dniowy, wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r., również ww. zmiany rozporządzenia dot. JPK_VAT muszą wejść w życie w tym samym dniu. Zatem zakłada się w projekcie, że rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

W § 2 omawianego projektu rozporządzenia zawarto przepis przejściowy, że nowe przepisy rozporządzenia dot. JPK_VAT stosowane są do okresów rozliczeniowych przypadających od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (czyli od 1 stycznia 2022 r.).

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – projekt z 22 listopada 2021 r.

oprac. Paweł Huczko