Fundusz na cele inwestycyjne 2022 – objaśnienia podatkowe MF

Ministerstwo Finansów przygotowało praktyczny przewodnik (w formie objaśnień podatkowych) ułatwiający skorzystanie z preferencyjnego rozwiązania, jakim jest fundusz na cele inwestycyjne. Chodzi o nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Skorzystanie z funduszu na cele inwestycyjne jest możliwe od 1 stycznia 2021 r. Jednak od 2022 roku, dzięki rozwiązaniom zawartym w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu, preferencja ta stanie się jeszcze szerzej dostępna. Zniesiony zostanie obowiązujący w 2021 r. limit przychodowy (100 mln zł rocznie). Z rozwiązania będą mogły skorzystać, obok spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, również spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie.

Fundusz na cele inwestycyjne w 2022 roku – objaśnienia podatkowe Ministra Finansów

Objaśnienia podatkowe będą miały moc wiążącą dla administracji skarbowej. - Firmy, które skorzystają z tego rozwiązania, mogą rozliczyć koszt wydatków inwestycyjnych jeszcze przed ich planowanym dokonaniem. Stanowi to istotną preferencję względem ogólnych zasad tj. rozliczania wydatków inwestycyjnych niejednokrotnie w bardzo długim okresie amortyzacji. Stąd rozwiązanie to określane jest potocznie mianem „super-amortyzacji”. Liczymy, że dzięki korzystnym zmianom warunków, które wynikają z pakietu Polskiego Ładu, fundusz na cele inwestycyjne spotka się z szerokim zainteresowaniem podatników, przyczyniając się do ich rozwoju i działając proinwestycyjnie na polską gospodarkę – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.



W objaśnieniach podatkowych przedstawiono kluczowe i praktyczne kwestie związane z działaniem funduszu na cele inwestycyjne m.in.: