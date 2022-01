Uproszczony dokument towarzyszący (UDT) - zmiany od 1 stycznia 2022

Kara za brak aktualizacji danych w zgłoszeniu SENT - NSA po stronie przedsiębiorcy

NSA uchylił 24 listopada 2021 r. wyrok WSA w Szczecinie i poprzedzającą go decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej nakładającą na podwykonawcę karę pieniężną za brak aktualizacji danych w zgłoszeniu SENT.

Deklaracje podatkowe w podatku akcyzowym

Co do zasady podmiot dokonujący czynności, które na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowią przedmiot opodatkowania akcyzą zyskuje status podatnika akcyzy, a w konsekwencji staje się zobowiązany do wypełnienia określonych przepisami obowiązków formalnych. W szczególności do składania deklaracji akcyzowych.

Podwyżka stóp procentowych NBP od 5 stycznia 2022 r.

4 stycznia 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP o 50 pb. do poziomu: referencyjną do 2,25 proc., depozytową 1,75 proc., lombardową do 2,75 proc., redyskontową weksli o 2,30 proc., dyskontową weksli do 2,35 proc.

Korzyści podatkowe w 2022 roku dla emerytów i rencistów

Od 2022 roku emeryci z emeryturą do 2500 zł brutto przestaną płacić podatek. Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą w 2022 roku zwolnieni z PIT do ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo Ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Jak szacuje Ministerstwo Finansów, podatkowy Polski Ład to korzyści dla 90% emerytów i rencistów, czyli dla ponad 8 mln osób.

Polski Ład a wynagrodzenia pracowników. Kto otrzyma wyższą pensję?

Ministerstwo Finansów zapewnia, że dzięki zmianom podatkowym (w ramach tzw. Polskiego Ładu), jakie weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku, wzrosną wynagrodzenia netto niemal 8 mln pracowników, czyli 2/3 osób zatrudnionych na etatach. Polski Ład to również ochrona zarobków etatowców, którzy zarabiają od 5 700 zł brutto do 12 800 zł brutto miesięcznie. Dla takich osób reforma będzie co najmniej neutralna i to mimo braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej. MF i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że każdy pracownik, który będzie podejrzewał, że jego wynagrodzenie jest źle obliczane, może zwrócić się do PIP lub ZUS o ustalenie przyczyny i wyliczenie prawidłowej pensji.

Uproszczony dokument towarzyszący (UDT) - zmiany od 1 stycznia 2022

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznia 2022 r., na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2264 zmieniło się rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 określające wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Podwyżki wynagrodzeń w 2022 roku planuje 3/4 pracodawców

W 2022 wzrost wynagrodzeń przewiduje trzech na czterech pracodawców, natomiast obniżki płac zaledwie 3 proc. firm – wynika z opublikowanego we wtorek raportu firmy Hays Poland. O podwyżki może być o tyle łatwo, że aż 95 proc. pracodawców spodziewa się, że w 2022 roku będzie prowadzić rekrutację nowych pracowników. Pracodawcy zamierzają m.in. rekrutować specjalistów z IT (40 proc. firm), sprzedaży (30 proc.), finansów i księgowości (26 proc.) oraz zajmujących się obsługa klienta i produkcją (po 25 proc.).

Podatek od najmu prywatnego 2022/2023

Polski Ład wprowadza zmiany w wielu sferach życia społeczno-gospodarczego i nie ominął także rynku nieruchomości. Nowe przepisy zmieniają model opodatkowania najmu prywatnego. Od 2023 r. podatnik osiągający przychody z tytułu najmu będzie mógł rozliczać się tylko w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Długie weekendy i święta w 2022 roku. Kiedy najlepiej wziąć urlop?

Rok 2022 będzie od minionego lepszy przynajmniej pod jednym względem – będziemy mieli trochę więcej wolnego. Optymalne zaplanowanie urlopu daje nam szansę na 8 wydłużonych weekendów – zarówno świątecznych, jak i tych przeznaczonych stricte na odpoczynek. Kiedy najlepiej wziąć urlop?

Podatek dochodowy pracowników i przedsiębiorców w 2022 roku. Kto zyska, kto straci na Polskim Ładzie?

Ministerstwo Finansów informuje, że na zmianach dotyczących tzw. klina podatkowo-składkowego (zmiany w PIT i składce zdrowotnej) zyska 18 mln polskich obywateli. Natomiast dla ok. 5 mln osób zmiany będą neutralne. Neutralność to m.in. specjalne rozwiązanie dla klasy średniej, które amortyzuje zmiany w składce zdrowotnej. I to zarówno u pracowników, jak i u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie?

Ryczałt ewidencjonowany 2022 - ewidencja przychodów i wykaz środków trwałych

Minister Finansów określił w rozporządzeniu sposób prowadzenia przez podatników oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nowe rozporządzenie w tym zakresie, zawierające też nowy wzór ewidencji przychodów - obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Spółka komandytowa w 2022 roku a składka zdrowotna wspólników

Czy spółka komandytowa jest w 2022 roku opłacalną podatkowo formą prowadzenia działalności gospodarczej? Co ze składką zdrowotną wspólników tych spółek? Eksperci radzą zainteresowanie się korzyściami jakie daje forma prawna amerykańskiej spółki LLC utworzonej w Stanie Wyoming.

Nowe zasady doręczeń w sprawach podatkowych od 2022 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach jakie zaszły od początku 2022 roku w zasadach doręczeń w sprawach podatkowych.

PIT-2 w 2022 roku

Czym jest PIT-2. Czy trzeba go złożyć w 2022 roku? Wyjaśniamy, co to za formularz, do czego służy, kiedy się go składa i jak sprawdzić, czy został już złożony.

Aplikacja e-Deklaracje Desktop dostępna tylko do końca 2021 roku

31 grudnia 2021 roku MF przestanie udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą mieć dostęp do deklaracji wysłanych przez aplikację, mogą je zapisać jako pliki PDF (z użyciem funkcjonalności aplikacji).

Nieodpłatne świadczenia a VAT

Nieodpłatne świadczenia są częstą praktyką biznesową, ponieważ pomagają budować relacje z klientami i osiągać wspólne cele. Nieodpłatne przekazywanie towarów czy wartości niematerialnych i prawnych, tj. świadczeń podobnych do darowizny, jest co do zasady opodatkowane VAT. Czy w związku z tym odbiorca takiego świadczenia ma prawo do odliczenia podatku VAT?

Do 31 grudnia 2021 r. korekta deklaracji MOSS

31 grudnia 2021 r. to ostateczny termin na złożenie korekty deklaracji VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej Mini One Stop Shop (MOSS).

Zmiany w estońskim CIT od 1 stycznia 2022 r.

Estoński CIT 2022. Od 1 stycznia duże zmiany w estońskim CIT. Resort finansów spodziewa się skokowego wzrostu popularności tego rozwiązania.

Nowa wersja struktury JPK EWP

Nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów - JPK_EWP(3), będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Organ podatkowy zapłaci odsetki, jeżeli popełnił błąd

Odsetki od nadpłaconego podatku. W przypadku gdy fiskus popełnił błąd, podatnikowi przysługuje prawo do odsetek od podatku nadpłaconego wskutek błędnej interpretacji organu podatkowego.

Podatek akcyzowy - wzory deklaracji na 2022 r.

Zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające nowe wzory deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego.

Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

KE wydała 22 grudnia 2021 r. decyzję (UE) 2021/2313 (data publikacji 28 grudnia br.), która umożliwia dalsze stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych i VAT przywozu m.in. do Polski towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19.

Bonusy ilościowe - jak rozliczać w VAT?

Bonusy ilościowe - rozliczenie VAT. Jak prawidłowo ujmować w deklaracji VAT bonusy za ilość?

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych na przestrzeni zmieniających się regulacji

Należy zauważyć, iż wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2017 roku przepisów, które obligują do poinformowania fiskusa o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, niewątpliwie wpłynęło na podejście podatników do rzetelnego wywiązywania się z regulacji transfer pricing.

Nowe wzory JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2)

27 grudnia 2021 roku opublikowano nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych - JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2).