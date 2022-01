Tarcza antyinflacyjna 2.0 - obniżki stawek VAT

Rząd zakłada obniżkę VAT do 8 proc. na paliwo, 0 proc. na żywność, 0 proc. na gaz, 0 proc. na nawozy - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w dniu 11 stycznia 2022 r. . Rząd zapowiedział, że obniżki mają trwać pół roku do końca lipca i razem mogą kosztować budżet między 15 mld zł a 20 mld zł. Do łącznie pół roku przedłużono również elementy pierwszej tarczy antyinflacyjnej. "W drugiej tarczy antyinflacyjnej już od 1 lutego na sześć miesięcy, czyli do końca lipca, wdrażamy nowe kolejne rozwiązania. Z 23 proc. na 8 proc. chcemy obniżyć VAT na paliwo. To będzie fundamentalna zmiana cenowa" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. na konferencji prasowej w dniu 11 stycznia 2022 r. Zapowiedział, że zmiany nastąpią od 1 lutego.

Jak wynika ze slajdu przedstawionego na konferencji prasowej, rząd w ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0 planuje: - obniżkę VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. - obniżkę VAT na żywność do 0 proc. - obniżkę VAT na gaz do 0 proc. - przedłużenie obniżki VAT do 5 proc. na prąd. - obniżkę VAT na nawozy z 8 proc. do 0 proc. - obniżenie opłat za gaz dzięki objęciu spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, szpitali, szkół itp. taryfami gazowymi. 🛡️ Obniżka podatków w ramach #TarczyAntyinflacyjnej 2.0 ⤵️ pic.twitter.com/vvfataAxr6 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 11, 2022 "Wszystkie te obniżki razem mogą kosztować budżet między 15 a 20 mld zł" - powiedział Mateusz Morawiecki. Morawiecki wskazał, że równocześnie przedłużone zostaną elementy pierwszej Tarczy Antyinflacyjnej. "Przedłużamy działania tych elementów tarczy antyinflacyjnej, które były pierwotnie ogłoszone na cztery miesiące, do pół roku, i nowe również będą obowiązywać pół roku. Przynajmniej na taki okres możemy być pewni, że nastąpi ogólna obniżka podatków: VAT, akcyzowego. To są bardzo ważne sygnały dla całej gospodarki, sygnały antyinflacyjne. Działamy antyinflacyjnie we wszystkich możliwych wymiarach" - powiedział. Premier wskazał, że z tej kwoty, obniżenie VAT na żywność ma kosztować budżet 6-7 mld złotych, a obniżka VAT obejmie wszystkie artykuły żywnościowe objęte 5 proc. stawką podatku. "Te produkty żywnościowe, które są na stawce 5 proc., wszystkie bez wyjątku zostają obniżone do stawki 0 proc." - powiedział. Premier mówił, że ogromna większość produktów żywnościowych objęta jest w tej chwili 5-procentową stawką VAT. "Tylko jakieś bardziej wykwintne dania, owoce morza czy tego typu są na stawce wyższej 23 proc. Te produkty żywnościowe, które są na stawce 5 proc., wszystkie bez wyjątku, będą podlegały stawce zero procent. To oznacza, że wszyscy, którzy handlują tymi produktami, powinni uwzględnić to w cenie i ceny powinny być niższe na wszystkie te artykuły" - powiedział. Zaznaczył, że do sprawdzenia, czy ceny zostały obniżone uprawnione są m.in. inspekcja handlowa oraz UOKiK. "Chcę powiedzieć, że zdaniem ekonomistów, pierwsza tarcza antyinflacyjna ścięła szczyt inflacyjny o około 1-1,5 pkt. proc. Ta druga mniej więcej w podobnym rozmiarze powinna odnieść pozytywny skutek" - powiedział premier. Jego zdaniem, średnioroczna inflacja w Polsce w 2022 r. może wynieść 6-7 proc. Tarcza antyinflacyjna - VAT na paliwo Według premiera wpływ obniżenia VAT na paliwo na cenę litra paliwa powinien wynieść od 60 do 70 groszy. ⛽️ Obniżka do 8% VAT na paliwo, to blisko 60-70 gr na litrze ↩️

➡️ Cena benzyny bezołowiowej powinna osiągnąć ok. 5 zł za litr.

➡️ Przedłużenie obniżki akcyzy do końca lipca 2022 r.#TarczaAntyinflacyjna 2.0 pic.twitter.com/3yczlFFqJB — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 11, 2022 Tarcza antyinflacyjna - dodatek osłonowy Polecamy: Kalkulator dodatek osłonowy Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość dodatku osłonowego, który jest świadczeniem rodzinnym (elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej), stanowiącym wsparcie w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.