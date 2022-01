Tarcza antyinflacyjna 2.0 - szczegóły, założenia

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2.0 to pakiet rozwiązań, który obniży lub czasowo zniesie podatek VAT m.in. na paliwo, energię elektryczna czy nawozy do 31 lipca 2022 r.

Tarcza antyinflacyjna 2.0 - od kiedy?

Druga odsłona Tarczy Antyinflacyjnej to kontynuacja działań rządu w celu złagodzenia skutków inflacji i zmniejszenia jej kosztów dla rodzin. Zdaniem rządu, w skali całej Europy to jeden z najbardziej rozbudowanych programów walki z inflacją.



Zgodnie z szacunkami ekonomistów Tarcza Antyinflacyjna 1.0 pozwoliła obniżyć szczyt inflacyjny o około 1 do 1,5 punktu procentowego. Zgodnie z założeniami jej druga odsłona przyniesie podobny rezultat, a suma oszczędności Polaków z tego powodu wyniesie blisko 15 mld złotych.

Nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Kluczowe założenia Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0

Obniżenie stawki VAT na paliwo do 8%

Obniżenie akcyzy w grudniu ograniczyło niepokojący wzrost cen paliw. W lutym obniżamy podatek VAT z 23% do 8%. To wpłynie na dalsze zmniejszenie ceny paliwa, nawet o 60-70 gr na litrze. Dzięki tym działaniom Polacy zapłacą łącznie nawet o 1 zł mniej za litr paliwa, a cena benzyny powinna osiągnąć ok. 5 zł za litr.

Zerowa stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze

Rosnące ceny żywności są jednym z dotkliwych skutków inflacji. Dlatego obniżamy do 0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu działaniu przeciętna rodzina zaoszczędzi ok. 45 zł miesięcznie.

Zerowa stawka VAT na gaz

Dzięki obniżce stawki VAT od 1 stycznia z 23% do 8%, a od 1 lutego z 8% do 0%, wzrost cen gazu dla gospodarstw domowych będzie jednym z najniższych w Europie.

Przedłużenie obniżki 5% stawki VAT na prąd

Dzisiaj za blisko 60% ceny prądu odpowiada opłata za emisję CO2. To faktyczny koszt nieodpowiedzialnej i dogmatycznej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Dzięki wprowadzonym zmianom łagodzimy skutki inflacji w zakresie kosztów za energię elektryczną. Przedłużamy 5% stawkę VAT na prąd do 31 lipca 2022 r.

Obniżenie VAT na ciepło do 5%

Od 1 stycznia 2022 r. rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej obniżyły podatek VAT na ciepło z 23 do 8%. Kolejne działania w tym zakresie to, od 1 lutego 2022 r., obniżka podatku VAT z 8% do 5%. Rozwiązanie skierowane jest do niemal każdego z obywateli. Dotyczy zarówno mieszkań w ramach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, jak i domów jednorodzinnych podłączonych do sieci ciepłowniczej.

0% VAT na nawozy

Ceny nawozów to istotny koszt produkcji rolnej. Całkowite zniesienie VAT na nawozy do produkcji rolnej to, obok obniżek podatków na paliwa i energię elektryczną, istotne wsparcie polskich producentów żywności.

Niższe rachunki za gaz dzięki taryfom gazowym

Od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami na gaz. Dzięki nim Polacy oraz najważniejsze instytucje użyteczności publicznej zapłacą niższe rachunki.

Więcej na temat taryf gazowych przeczytasz na stronie

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-ochronie-odbiorcow-paliw-gazowych-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-gazu

Wcześniejsze działania rządu w walce z inflacją

Tarcza Antyinflacyjna 1.0

Już wprowadzona w grudniu 2021 r. Tarcza Antyinflacyjna 1.0 ograniczyła wzrost kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych. Jej rozwiązania obejmowały:

dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych nawet do 1150 zł na rok;

zniesienie akcyzy na energię elektryczną;

obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc.;

obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc.;

obniżenie ceny paliwa przez maksymalne zmniejszenie akcyzy;

obniżenie podatku VAT na tak zwane ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) z 23 do 8 proc.;

wprowadzenie 0 proc. stawki podatku od sprzedaży detalicznej paliw.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy dla 6,8 mln gospodarstw domowych to element Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Jest to realne wsparcie finansowe dla Polaków, na które przeznaczymy ponad 4 mld zł.