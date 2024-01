Wakacje od ZUS już w 2024 roku? Są już założenia projektu. Co z zasiłkiem chorobowym?

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman poinformował 4 stycznia 2024 r., że w kierowanym przez niego resorcie trwają prace nad projektem "wakacji od ZUS" - chodzi o wakacje składkowe, czyli możliwość niepłacenia przez 3 miesiące składek na ZUS. Minister przekazał, że program ten na pewno będzie działał w 2025 roku ale nie można wykluczyć, że ruszy jeszcze w 2024 roku.

"Wakacje od ZUS" - Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem

"Bardzo mocno pracujemy nad projektem wakacji od ZUSu, dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będę miał przyjemność przedstawić założenia tego projektu i zaprosić na kolejne spotkanie, na którym przedstawimy założenia tego projektu, W tej chwili konsultujemy. Przede wszystkim chcemy to bardzo dobrze policzyć, musimy to zrobić we współpracy z MF i ZUS" - powiedział Hetman.



"Jeśli chodzi o zabezpieczanie finansowania, to na rok 2024 r. takiego zabezpieczania w budżecie nie mamy, jeśli chodzi o wakacje od ZUSu. Mieliśmy niewiele czasu na przygotowanie projektu budżetu na 2024 r." - dodał.



Minister wskazał, że program będzie obowiązywał w 2025 r., ale nie można wykluczyć, że ruszy jeszcze w 2024 r.



"Z pewnością będzie działał w 2025 r., ale nie mogę wykluczyć, że po tym, jak założenia programu będą stworzone, może się okazać, że przy nowelizacji tegorocznego budżetu, te środki się znajdą, aby od drugiej połowy roku program wprowadzić. Ale obiecać tego nie mogę. Chcemy to dokładnie policzyć" - powiedział minister Hetman.

Założenia projektu wakacji składkowych

Tego samego dnia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada, że każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie mógł poinformować ZUS o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także o nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wymiarze do 3 miesięcy kalendarzowych w ciągu roku kalendarzowego.



W założeniach omawianego projektu nie ma wyszczególnionych żadnych warunków takiej decyzji przedsiębiorcy, a zatem można przypuszczać, że nie będzie ona uzależniona np. od wykazania trudnej sytuacji finansowej (biznesowej).

Oczywiście omawiane wakacje od ZUS (wakacje składkowe) będą opcją (czyli dobrowolną decyzją przedsiębiorcy) dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bez względu na formę rozliczania podatku dochodowego.



To nowe rozwiązanie ma na celu ograniczenie skali zawieszania i zamykania działalności gospodarczych.

Co po wakacjach składkowych?

Jak czytamy w założeniach omawianego projektu, po upływie okresu (lub okresów) "wakacji od ZUS", ponowne objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi następować będzie automatycznie i nie będzie wymagało osobnego zgłoszenia.

Wakacje od ZUS a zasiłek chorobowy

Korzystanie z możliwości niepłacenia składek na ZUS nie będzie miało wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego jednoosobowego przedsiębiorcy – o ile składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe były opłacane przez minimalny, wskazany w przepisach okres 90 dni.

Ważne Omawiany projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu jeszcze w I kwartale 2024 roku.

oprac. Paweł Huczko