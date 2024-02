Ministerstwa Finansów pracuje nad różnymi koncepcjami preferencji podatkowych mających na celu zwiększenie skłonności obywateli do oszczędzania i inwestowania poprzez ograniczenie opodatkowania osiąganych przez nich zysków kapitałowych. Podstawowym założeniem jest ograniczenie tzw. podatku Belki do oszczędności lub inwestycji kapitałowych do 100 tys. zł - poinformował 6 lutego 2024 r. Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

