Skokowy wzrost inflacji w kwietniu poza górną granicę celu inflacyjnego. Prognoza eksperta

W marcu 2024 r. inflacja będzie najniższa w całym roku. A już w kwietniu nastąpi skokowy wzrost inflacji, która znajdzie się poza górną granicą celu. Taką prognozę przedstawił ekspert Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka.

Konfederacja Lewiatan: w kwietniu czeka nas skokowy wzrost inflacji

Jak wskazał Zielonka, marzec bowiem będzie miesiącem z najniższą inflacją w tym roku, która - wedle jego szacunków - spadnie poniżej środka przedziału celu i wyniesie 2,4 proc. Ekspert zaznacza jednak, że kwiecień przyniesie nam skokowy wzrost inflacji, a to w związku z powrotem stawki VAT na żywność do poziomu 5 proc. Tym samym inflacja za kwiecień ponownie znajdzie się poza górną granicą celu inflacyjnego i zatrzyma się na 4,1 proc.



Ekspert poinformował powołując się na dane GUS, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym br. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 roku wzrosły o 2,8 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 0,3 proc.



Zwrócił również uwagę, że jak co roku GUS zmienił wagę kategorii produktów w swoim koszyku. Wskazał, że w oparciu o nowe dane dokonał przeliczenia wskaźnika inflacji za dwa minione miesiące tego roku. Wyjaśnił, że to oznacza, że wcześniejsze komunikaty o inflacji za styczeń i luty stały się nieaktualne.



Ekspert wytłumaczył, że zmiany w koszyku inflacyjnym są wynikiem innych naszych preferencji zakupowych w 2023 r. Zgodnie z tym, co pokazywały dane o sprzedaży detalicznej jasne było, że na znaczeniu zyskają produkty podstawowe. Podobnie jak rok wcześniej wzrosło znaczenie żywności (ponad 27,6 proc. wszystkich naszych wydatków w 2023 r.) oraz utrzymania mieszkania, które przebiło granicę 20 proc.



"Biorąc pod uwagę fakt, że ceny żywności już od jakiegoś czasu hamują, a ubiegłoroczny kryzys na rynku energii istotnie windował ich ceny, to nie jest zaskoczeniem rewizja w dół wskaźników inflacji za styczeń" - ocenił Zielonka, Jak dodał "w pierwszym miesiącu roku ostatecznie wzrost cen wyniósł 3,7 proc, (3,9 proc. wstępny odczyt), zaś w lutym inflacja osiągnęła 2,8". "Tym samym jesteśmy, tylko chwilowo w celu inflacyjnym" - podsumował Mariusz Zielonka (PAP)

