Opłaty za wędkowanie w 2025 roku - roczne, okresowe, ulgowe. Kwoty, wykazy łowisk, zasady wydawania zezwoleń: amatorski połów ryb na łowiskach PGW Wody Polskie

Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Bydgoszczy, upoważnia do amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich, których wykaz zamieszczony jest na stronie https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz w zakładce ŁOWISKA RZGW pt. LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BYDGOSZCZY DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB zwanym dalej LISTĄ OBWODÓW.



Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokument uprawniający do posiadania ulgi.

Ważne Koszt rocznego zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu, lodu i jednostki pływającej wynosi 250,00 zł brutto.



Koszt rocznego ulgowego zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu, lodu i jednostki pływającej wynosi 125,00 zł brutto.



Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna od 14 do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).

Prawo do okresowego amatorskiego połowu ryb (1, 3, 7 lub 14-dniowego) w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW nabywają osoby, które posiadają wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz , potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

Ważne Koszt zezwoleń okresowych:

1 - dniowe – z brzegu, lodu i jednostki pływającej 30,00 zł brutto

3 - dniowe – z brzegu, lodu i jednostki pływającej 60,00 zł brutto

7 – dniowe – z brzegu, lodu i jednostki pływającej 90,00 zł brutto

14 - dniowe – z brzegu, lodu i jednostki pływającej 140,00 zł brutto



Doba liczona od godz. 0.00 do 24.00.

Dyrektor RZGW w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w LIŚCIE OBWODÓW poprzez:

a) dodanie nowych obwodów rybackich co poszerza ważność wcześniej wykupionych zezwoleń – zezwolenia obowiązują na wodach udostępnionych w ramach aktualnej LISTY OBWODÓW (także na nowododane wody),

b) usunięcie obwodów rybackich co zmniejsza zakres wykupionych zezwoleń – zezwolenia obowiązują tylko na wodach udostępnionych w ramach aktualnej LISTY OBWODÓW. Usunięcie obwodów może nastąpić w przypadku rozstrzygnięcia konkursu ofert na użytkowanie obwodu rybackiego, przy czym nie stanowi to podstawy do występowania o zwrot należności za wydane zezwolenie. W tej sytuacji zezwolenia obowiązywać będą do czasu zawarcia umowy użytkowania, o czym Dyrektor RZGW w Bydgoszczy poinformuje komunikatem na swojej stronie internetowej. Usunięcie obwodu rybackiego z LISTY OBWODÓW skutkuje tym, iż zezwolenie na amatorski połów ryb w zakresie tego obwodu traci moc. Informacje dot. obwodów rybackich, które potencjalnie mogą zostać usunięte zostaną zawarte w kolumnie "Dodatkowe ograniczenia" w ramach LISTY OBWODÓW.

Wykupujący zezwolenie na połów ryb uprawniające do amatorskiego połowu w obwodach rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy akceptuje możliwość wykreślenia obwodu rybackiego z LISTY OBWODÓW i nie będzie rościł sobie praw z tego tytułu.

Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: zezwolenia-bydgoszcz@wody.gov.pl lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy PGW Wody Polskie al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, telefon kontaktowy +48 (52)-339-11-27. Zezwolenie roczne na dany rok kalendarzowy (tj. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia) jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.

Zezwolenia roczne, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 7 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie 6 oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP RZGW w Bydgoszczy.

Opłatę za zezwolenie okresowe (1, 3, 7 i 14 dniowe) w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.

Następnie ze strony https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz w zakładce ŁOWISKA RZGW należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

Opłaty należy wnosić na konto: 58 1130 1017 0020 1510 6720 0173

PGW WP RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 18, 85-071 Bydgoszcz.

z podaniem tytułu przelewu : ROCZNY/1/3/7/14-DNIOWY POŁÓW RYB (z ewentualnym dopiskiem „ULGOWY”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie) oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES KORESPONDENCYJNY, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

Opłaty przyjmowane będą tylko w podstawowej jednostce monetarnej Polski tj. w złotych polskich (PLN).



Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.



Nie istnieje stacjonarny punkt, gdzie można dokonać zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb.



Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia okresowego oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów.

Ważne UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego oraz jego adres korespondencyjny

W przypadku wadliwie dokonanej wpłaty, nie pozwalającej na wydanie zezwolenia wpłaty będą zwracane na konto wpłacającego.

Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

