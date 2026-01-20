Te firmy zyskają na KSeF najbardziej. Czy warto „obchodzić” obowiązkowe e-fakturowanie? Jak zmienić organizację pracy i jakich błędów warto uniknąć? [Wywiad]

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur nie jest tylko kolejną zmianą przepisów, to katalizator, który ujawnia dojrzałość procesową i technologiczną firmy. Jedni potraktują go jak obowiązek i będą go „obchodzić”, inni potraktują go jak impuls do uporządkowania obiegu informacji, od sprzedaży po finanse. I paradoksalnie to druga grupa szybciej odzyska koszt wdrożenia – mówi w ciekawej rozmowie Paweł Stapf, dyrektor generalny Komputronik Biznes. Ekspert odpowiada na pytania dot. największych problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem obowiązkowego modelu KSeF. Wskazuje dobre praktyki, które pomagają uniknąć najczęstszych błędów we wdrażaniu KSeF.

rozwiń >

Zaskoczenia dot. KSeF

Jakie są największe zaskoczenia przedsiębiorców po rozpoczęciu przygotowań do wdrożenia KSeF?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Paweł Stapf: Pierwsze zaskoczenie jest banalne, ale powtarza się niemal zawsze, faktura nie jest „dokumentem z księgowości”, tylko końcówką procesów sprzedażowych, logistycznych, reklamacyjnych, rabatowych, windykacyjnych, magazynowych i podatkowych jednocześnie. KSeF nie dotyka więc wyłącznie fakturowania, on prześwietla całą organizację, pokazując każdy skrót, każdy ręczny obejściowy proces i każdą niespójność danych.



Drugie zaskoczenie jest bardziej bolesne, firmy odkrywają, że „mamy ERP”, ale nie oznacza to, że „mamy standard”. W wielu organizacjach cyfryzacja przez lata była łataniem potrzeb, a nie budową spójnego modelu danych. KSeF natomiast lubi porządek, wymagany format jest jednoznaczny, a każde niedopasowanie pól, słowników, jednostek miar, stawek VAT, identyfikatorów kontrahenta wraca od systemu jak odbicie od ściany.



Trzecie zaskoczenie jest psychologiczne, rynek był karmiony narracją, że to „kolejny obowiązek raportowy”. Tymczasem dla biznesu to zmiana mechaniki obrotu dokumentu, moment uznania faktury, sposób przekazania jej klientowi, obsługa korekt, praca w awarii, uprawnienia, odpowiedzialność. I nagle okazuje się, że to nie jest projekt IT, tylko projekt operacyjny, z IT jako ważnym, ale tylko technologicznym wsparciem.

Największe problemy z KSeF

Które obowiązki związane z KSeF okazały się w praktyce najbardziej problematyczne?

Paweł Stapf: Najbardziej problematyczne są te obowiązki, które wymuszają dyscyplinę danych i konsekwencję procesową.



Po pierwsze, zarządzanie uprawnieniami. Kto wystawia, kto zatwierdza, kto wysyła, kto koryguje, kto działa w zastępstwie, kto ma prawo „ratować” temat w trybie awaryjnym, to brzmi administracyjnie, ale w praktyce to sterowanie ryzykiem. Bez tego organizacja budzi się w świecie, w którym faktura może utknąć, bo ktoś „czeka na kolegę”, który ma jedyny właściwy dostęp.



Po drugie, obsługa wyjątków. W księgowości wyjątki są normą, zaliczki, korekty, refakturowanie, rozliczenia okresowe, rabaty retrospektywne, sprzedaż ciągła, split payment, waluty, transakcje łańcuchowe. KSeF wymaga, żeby te „codzienne anomalie” dało się opisać w strukturze, a to prowadzi do konieczności uporządkowania reguł biznesowych.



Po trzecie, gotowość na pracę w niedostępności systemu i na reżim dosyłania dokumentów, bo to uderza w rytm działu sprzedaży i obsługi klienta.

REKLAMA

Jakie są najczęstsze trudności techniczne przy integracji systemów księgowych lub ERP z KSeF?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Paweł Stapf: Najczęstsze problemy techniczne nie wynikają z samego „podłączenia”, tylko z czterech warstw, danych, słowników, komunikacji oraz kontroli procesu w skali i w awarii.



Pierwsza warstwa to dane, czyli dopasowanie do schematu XML (XSD). KSeF wymaga faktury opisanej w sposób jednoznaczny i zgodny ze schematem. W wielu firmach dane przez lata działały „w tolerancji”, coś można było dopisać ręcznie, coś poprawić w ostatniej chwili, coś przejdzie, bo księgowość to wyprostuje. Tu ten margines znika. Brak pola, zły format, niespójność stawek, błędny identyfikator, to kończy się odrzuceniem dokumentu pokazując, że problem leży nie w integracji, tylko w jakości danych źródłowych.



Druga warstwa to słowniki i spójność definicji w wielu systemach. Ten sam klient potrafi mieć różne identyfikatory w różnych narzędziach. Ten sam produkt bywa opisany inną nazwą, inną jednostką miary, inną logiką rabatu, w zależności od kanału sprzedaży. KSeF wymusza ujednolicenie semantyki, bo nie rozumie „lokalnych dialektów” danych. Integracja staje się więc projektem standaryzacji słowników, a nie tylko projektem informatycznym.



Kolejna kwestia to komunikacja z systemem, czyli nie „wyślij plik”, tylko obsłuż cykl życia faktury. Dojrzała integracja to mechanizm, który wysyła dokument, odbiera statusy, identyfikatory, obsługuje błędy, ponowienia, kolejki, a potem potrafi wytłumaczyć użytkownikowi, co się stało i co ma zrobić dalej. Firmy często zaskakuje, że trzeba zbudować pełny „łańcuch dostarczenia”, od wygenerowania faktury po potwierdzenie, że przeszła i jest w obiegu, a nie tylko jednorazową wysyłkę.



Czwarta warstwa to skalowanie i odporność, czyli wydajność oraz scenariusze awaryjne. Jeśli firma wystawia dużo faktur, integracja staje się linią produkcyjną. Potrzebuje przepustowości, monitoringu, alertowania, czytelnych kolejek i mierników. A jeśli do tego dojdzie niedostępność systemu, trzeba mieć przygotowane tryby pracy, ścieżki odtworzeniowe i procedury dosyłania dokumentów. Tu wygrywa podejście, w którym proces jest obserwowalny i sterowalny, a nie oparty na tym, że „ktoś sprawdzi później”.

Co robić gdy zdarzy się awaria?

Jak awarie KSeF lub brak dostępu wpływają na bieżące fakturowanie i obsługę klientów?

Paweł Stapf: W praktyce awaria jest testem dojrzałości firmy, nie systemu. Organizacje, które mają procesy i role, przechodzą przez niedostępność jak test procedur, a nie koniec świata. Organizacje, które żyją na skrótach, odkrywają, że faktura była „dostarczana” przez przyzwyczajenie, a nie przez proces.



Kluczowe jest to, że przewidziano tryby pracy na niedostępność, w tym reguły dosyłania faktur po awarii w określonym terminie oraz scenariusze tzw. awarii całkowitej. Tyle że sam przepis nie wykonuje pracy, pracę wykonuje procedura firmy, czyli kto podejmuje decyzję, jak dokument trafia do klienta, jak jest oznaczany, kto weryfikuje, kto dosyła, kto zamyka temat.

Czy firmy korzystające z kilku systemów sprzedażowych lub wielu kanałów fakturowania mogą mieć w związku z tym problemy?

Paweł Stapf: To jest jeden z najbardziej niedocenianych wyzwań. Wielokanałowość sprzedaży to w praktyce wielokanałowość prawdy. Sklep internetowy, marketplace, sprzedaż handlowa, sprzedaż projektowa, serwis, leasing, fakturowanie w terenie, każdy kanał potrafi mieć własne reguły, własne rabaty, własne korekty, własne momenty powstania obowiązku.



KSeF wymusza ujednolicenie, a jeśli firma go nie zrobi, to wchodzi w świat, w którym jedna organizacja wystawia faktury według kilku „lokalnych konstytucji”. Skutki są przewidywalne: niespójne dane kontrahenta, różne nazwy tych samych pozycji, brak wspólnych identyfikatorów, rozjechane terminy, korekty bez logicznego łańcucha.



Tu najczęściej wygrywa podejście procesowe, czyli jedna warstwa orkiestrująca obieg dokumentu, niezależnie od źródła oraz (co najważniejsze!) jeden standard danych. Technologia ma to umożliwić, ale decyzja jest zarządcza, czy firma chce mieć jeden kręgosłup, czy kilka kręgosłupów jednocześnie.

Co powinno zmienić się w organizacji pracy firmy

Jak wdrożenie KSeF wpłynie na organizację pracy działów księgowych i sprzedażowych?

Paweł Stapf: KSeF przesuwa środek ciężkości. Księgowość przestaje być wyłącznie „miejscem, gdzie dokumenty się księguje”, a zaczyna być strażnikiem jakości danych i reguł. Sprzedaż natomiast musi przyjąć, że faktura to nie tylko finał transakcji, ale element doświadczenia klienta, i że błędy w danych sprzedażowych wracają natychmiast, a nie „na koniec miesiąca”.



Co ciekawe, efekt uboczny jest pozytywny, bo tam, gdzie firmy podejdą do tego mądrze, rośnie przejrzystość, skraca się czas wyjaśnień, spada liczba ręcznych korekt, rośnie spójność obiegu dokumentów. Ale efekt uboczny negatywny jest równie realny, jeśli nie ma automatyzacji i standardu, księgowość zostaje zasypana wyjątkami, a sprzedaż zaczyna traktować proces jak przeszkodę, zamiast jak element profesjonalizacji.

Czy firmy mają jakieś trudności w przeszkoleniu pracowników? Z czego one wynikają?

Paweł Stapf: Tak, trudności są częste, i nie wynikają z tego, że ludzie „nie rozumieją KSeF”. One wynikają z braku jednego, spójnego kompendium osadzonego w realnym procesie firmy, nie w definicjach. Szkolenia często są „o przepisie”, a pracownik potrzebuje odpowiedzi na praktyczne pytania: co mam kliknąć, co mam sprawdzić, co jest krytyczne, co jest wyjątkiem, jak działamy w awarii?

Do tego dochodzi niestabilność percepcyjna, czyli rynek słyszy, że terminy się przesuwają, że pojawiają się kolejne wersje, że są konsultacje, i przestaje inwestować uwagę. W efekcie szkolenie staje się projektem ciągłym, a nie jednorazowym.

Dodatkowe koszty wdrożenia KSeF

Jakie mogą być dodatkowe koszty wdrożenia KSeF?

Paweł Stapf: W praktyce koszty wdrożenia KSeF rzadko kończą się na zakupie funkcji czy integracji. Największy rachunek pojawia się tam, gdzie trzeba uporządkować sposób działania firmy, dane oraz odpowiedzialności, bo KSeF wymusza standard, a standard wymaga konsekwencji. Dlatego koszty rozkładają się na cztery warstwy:

1) Technologia - integracje, aktualizacje systemów, środowiska testowe, monitoring, bezpieczeństwo, architektura obsługi awarii.

2) Proces i organizacja - zmiany w obiegu dokumentów, role i uprawnienia, procedury awaryjne, uzgodnienia między działami.

3) Dane - czyszczenie kartotek kontrahentów, standaryzacja słowników, ujednolicenie reguł rabatowych, identyfikacja towarów i usług.

4) Doradztwo i ryzyko - interpretacje przypadków granicznych, audyt gotowości, testy, dokumentacja.



Najdroższe rzadko bywa samo „podłączenie do API KSeF”. Najdroższe jest doprowadzenie firmy do stanu, w którym dane i proces nie rozsypują się przy pierwszym wyjątku.

KSeF a płynność finansowa

Czy KSeF może wpływać na płynność finansową przedsiębiorstw?

Paweł Stapf: Wpływ jest pośredni, ale potrafi być realny. Jeśli firma skraca cykl wystawienia faktury, dostarczenia jej klientowi i potwierdzenia statusu, to skraca też drogę do płatności. Jeśli natomiast firma wpada w opóźnienia, bo dokumenty czekają na korekty, na wyjaśnienia, na ręczne obejścia, to płynność cierpi. W praktyce KSeF premiuje dojrzałość operacyjną, czyli szybkie, spójne, automatyczne fakturowanie oraz karze chaos, czyli ręczne ratowanie wyjątków. To nie jest magia systemu, to jest konsekwencja dyscypliny procesu.

Nietypowe sytuacje

Jak firmy radzą sobie z fakturowaniem w sytuacjach nietypowych?

Paweł Stapf: Najlepiej radzą sobie te, które przestają traktować „nietypowe” jako „nieopisywalne”. Zaliczki, refakturowanie, sprzedaż ciągła, rabaty, korekty zbiorcze, to są przypadki, które da się ująć, ale trzeba je opisać regułami i wdrożyć je w narzędziach.

Z perspektywy technologii działa tu prosta zasada, logika wyjątku nie może żyć w głowie jednej osoby. Musi być zaszyta w procesie, najlepiej w warstwie, która pozwala szybko modelować obieg, walidacje, ścieżki akceptacji i integracje, bez pisania od zera każdej zmiany. W polskich realiach to szczególnie istotne, bo zmiany prawne i interpretacyjne mają tendencję do falowania, a firma potrzebuje reakcji w dniach, nie w kwartałach.

Najczęstsze błędy we wdrażaniu KSeF

Jakie są najczęstsze błędy firm na etapie pierwszych faktur w KSeF?

Paweł Stapf: Pierwsze tygodnie pracy z KSeF ujawniają błędy, które wcześniej dało się przykryć rutyną, ręcznymi poprawkami albo „wyjaśnić pod koniec miesiąca”. Teraz wychodzą natychmiast, bo system wymaga jednoznaczności, a każda nieścisłość w danych lub w procesie wraca w postaci odrzucenia, korekty albo opóźnienia. Najczęściej są to trzy klasy błędów.



1) Błędy danych. Literówki w NIP, adresach, brakujące pola, niespójne jednostki, złe kody, mylenie ról nabywcy i odbiorcy.

2) Błędy procesu. Wystawienie faktury bez właściwej akceptacji, brak korelacji faktury z dokumentami źródłowymi, brak procedury na korekty, brak ścieżki obsługi odrzuceń.

3) Błędy operacyjne. Brak monitoringu statusów, brak właściciela procesu, brak procedury na niedostępność, brak kontroli uprawnień.



To są błędy, które wcześniej były „naprawiane w tle”. KSeF czyni je widocznymi, bo wymusza walidację i jednoznaczność.

Polecamy: VAT 2026. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT (miesięcznik) – wersja PREMIUM - abonament

Polecamy: Komplet PODATKI 2026

Polecamy: Wszystko o KSeF 2026 – poradniki, szkolenia, webinary

Polecamy: KSeF krok po kroku – zasady działania i metody wdrożenia

Które problemy są przejściowe, a które mogą zostać na stałe?

Paweł Stapf: Przejściowe będą problemy związane z pierwszą falą wdrożeń, czyli krzywa uczenia, dopasowanie narzędzi, stabilizacja integracji, oswojenie procesów, rozbudowa materiałów szkoleniowych, dopracowanie interpretacji. Tu rynek ma naturalną zdolność adaptacji. Trwałe będą natomiast dwie rzeczy.

Po pierwsze, KSeF wprowadza stałą presję na jakość danych i spójność procesów, i to nie zniknie, bo wynika z konstrukcji systemu oraz schematu wymiany danych.

Po drugie, firmy wielosystemowe będą zawsze płaciły „podatek od złożoności”, dopóki nie zbudują warstwy standaryzacji i orkiestracji. KSeF nie jest przyczyną tej złożoności, on tylko sprawia, że nie da się jej dalej zamiatać pod dywan.

Sprawdzone rady dot. wdrożenia KSeF

Czy istnieją dobre praktyki, które mogą pomóc innym firmom?

Paweł Stapf: Jeśli miałbym wskazać zestaw praktyk, które realnie obniżają ryzyko i koszty, to są to:

1. Zacząć od mapy procesów, nie od integracji. Najpierw identyfikacja wszystkich miejsc, gdzie „rodzi się” faktura oraz wszystkich wyjątków, dopiero potem technologia i narzędzia.

2. Ustanowić właściciela procesu end-to-end. KSeF dotyka sprzedaży, finansów, obsługi klienta, IT, czasem logistyki. Bez jednego właściciela każdy będzie „mieć rację”, a projekt będzie stał.

3. Zbudować standard danych i słowników. Kontrahenci, towary i usługi, stawki, jednostki, warunki płatności, typy dokumentów. To jest fundament.

4. Wdrożyć automatyzację obiegu wyjątków. Akceptacje, walidacje, korekty, odrzucenia, ścieżki awaryjne, wszystko to powinno działać jak dobrze zaprojektowany proces, a nie jak korespondencja mailowa.

5. Przećwiczyć awarie na sucho. Kto podejmuje decyzję, jak działa tryb offline, kto dosyła dokumenty, jak informujemy klienta, jak rozliczamy statusy, jak zamykamy temat po awarii. MF opisuje ramy, firma musi zbudować operacyjną instrukcję działania.

6. Szkolenia oparte na scenariuszach, nie na definicjach. Bo informacja „co robić, gdy” działa, a opowieść „czym jest” szybko ulatuje.

7. Testy, testy, testy, na realnych danych! Nie na pięknych przykładach, tylko na prawdziwych fakturach z rabatami, korektami i nietypowymi przypadkami.

Podsumowanie

KSeF nie jest tylko kolejną regulacją, to katalizator, który ujawnia dojrzałość procesową i technologiczną firmy. Jedni potraktują go jak obowiązek i będą go „obchodzić”, inni potraktują go jak impuls do uporządkowania krwiobiegu informacji, od sprzedaży po finanse. I paradoksalnie to druga grupa szybciej odzyska koszt wdrożenia, nie dlatego, że system daje cudowne korzyści, tylko dlatego, że porządek w danych i procesach zawsze ma wymierną wartość, nawet jeśli ustawodawca nie dopisał do tego marketingowej etykiety.