REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom

Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 14:35
Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom
Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że rozpoczął wysyłkę 10,5 mln formularzy PIT (PIT-11A, PIT-11 i PIT-40A) do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. emerytury, renty lub zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego. Co trzeba zrobić po otrzymaniu PIT-a z ZUS-u?

PIT-40A – gotowe rozliczenie podatkowe

Deklarację PIT-40A dostaną:
- Emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł.
- Osoby mieszkające za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF
Ważne

ZUS wyjaśnia, że osoba, która dostanie deklarację PIT-40A – nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeżeli z tej deklaracji wynika niedopłata, odpowiednia kwota zostanie potrącona emerytowi, renciście lub innemu świadczeniobiorcy ze świadczenia za kwiecień 2026 roku.

PIT-11A i PIT-11 - informacje o dochodach uzyskanych w 2025 roku

PIT-11A dostaną:

1) Osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne.
2) Emeryci i renciści, którzy:
- nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego,
- w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS,
- mieli nadpłatę podatku,
- złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł,
- złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

A PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w 2025 roku:
- świadczenie należne po osobie zmarłej,
- alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Ważne

ZUS wyjaśnia, że osoba, która dostała z ZUS PIT-11A lub PIT-11 – może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia; wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Co w przypadku zmiany adresu

Jeśli wniosek o zmianę adresu wpłynie do ZUS w czasie przygotowywania deklaracji, nie zostanie ona wysłana na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można wydrukować dokument z PUE/eZUS lub otrzymać wydruk w każdej placówce ZUS.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Dostałem PIT z ZUS – co dalej?

Jak już wyżej wspomniano PIT-40A to gotowe rozliczenie podatku, jeśli emeryt lub rencista nie ma innych źródeł dochodu niż świadczenie z ZUS. To rozliczenie nie uwzględnia jednak ulg. Osoba, która chce odliczyć coś od podatku, powinna potraktować PIT-40A jak zwykłą informację o dochodach i rozliczyć się samodzielnie. Może do 30 kwietnia złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym (PIT-37 lub PIT-36) albo skorzystać z rozliczenia w usłudze Twój e-PIT - wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
Odliczenia od dochodu lub od podatku nie będą uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1,5% na cele charytatywne

Każdy emeryt i rencista może przekazać „1,5 procent” podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, którą świadczeniobiorca wsparł w ubiegłym roku, to nie musi składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę wsparcia, powinien przesłać do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom
21 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że rozpoczął wysyłkę 10,5 mln formularzy PIT (PIT-11A, PIT-11 i PIT-40A) do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. emerytury, renty lub zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego. Co trzeba zrobić po otrzymaniu PIT-a z ZUS-u?
Komunikat MF: przerwa techniczna w KSeF od 26 do 31 stycznia. Od 28 stycznia możliwość weryfikacji na środowisku produkcyjnym. Koniec funkcjonowania Modułu Certyfikatów i Uprawnień
21 sty 2026

W komunikacie z 21 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów przypomniało o przerwie technicznej funkcjonującego obecnie KSeF 1.0, w tym Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) w dniach 26-31 stycznia 2026 r., która pozwoli na dokończenie procesu wdrażania nowej wersji systemu KSeF 2.0. Co oznaczać będzie zakończenie funkcjonowania KSeF 1.0, w tym także MCU. Podatnicy, którzy nie zdążyli pobrać certyfikatów lub nadać uprawnień za pośrednictwem MCU, mogą to zrobić do 25 stycznia do końca dnia. Jednocześnie przypominamy, że nadawanie nowych uprawnień i składanie wniosków o certyfikaty będzie możliwe ponownie w nowym systemie KSeF 2.0 od 1 lutego 2026 r.
Ochrona przed oszustwami w KSeF 2.0: Jak zgłosić fakturę „scamową” i ukryć ją w systemie?
21 sty 2026

Wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z dniem 1 lutego 2026 r. przynosi nie tylko nowe obowiązki, ale również zaawansowane narzędzia zwiększające bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W nowej wersji KSeF (2.0) Ministerstwo Finansów przygotowało funkcjonalności, które pozwolą podatnikom aktywnie chronić się przed nierzetelnymi kontrahentami (zgłaszać automatycznie podejrzane, „scamowe” faktury administracji skarbowej) oraz zarządzać widocznością otrzymanych faktur bez wiedzy wystawcy.
Te firmy zyskają na KSeF najbardziej. Czy warto „obchodzić” obowiązkowe e-fakturowanie? Jak zmienić organizację pracy i jakich błędów warto uniknąć? [Wywiad]
20 sty 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur nie jest tylko kolejną zmianą przepisów, to katalizator, który ujawnia dojrzałość procesową i technologiczną firmy. Jedni potraktują go jak obowiązek i będą go „obchodzić”, inni potraktują go jak impuls do uporządkowania obiegu informacji, od sprzedaży po finanse. I paradoksalnie to druga grupa szybciej odzyska koszt wdrożenia – mówi w ciekawej rozmowie Paweł Stapf, dyrektor generalny Komputronik Biznes. Ekspert odpowiada na pytania dot. największych problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem obowiązkowego modelu KSeF. Wskazuje dobre praktyki, które pomagają uniknąć najczęstszych błędów we wdrażaniu KSeF.

REKLAMA

Kawa z INFORLEX - WYDANIE EXTRA: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026
20 sty 2026

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026 w dniu 29 stycznia 2026 r. o godz. 9:00. Omówimy zmiany w KPiR, limity w leasingu samochodowym oraz przepisy KSeF, w tym przeliczenie umów od 1 stycznia 2026 roku.
Każdy przedsiębiorca będzie musiał przystąpić do KSeF już w lutym. Jak przygotować firmę i biuro na nowy obieg dokumentów?
20 sty 2026

Wprowadzenie KSeF to realna zmiana w codziennym obiegu dokumentów, która wymusza porzucenie dotychczasowych przyzwyczajeń. Choć ustawodawca etapami wprowadza obowiązek wystawiania e-faktur, rzeczywistość operacyjna zmieni się dla wszystkich już 1 lutego 2026 roku.
Jak zalogować się do KSeF od A do Z. Uwierzytelnianie i jego kontekst, certyfikaty, tokeny, e-podpis i pieczęć elektroniczna
20 sty 2026

Od 1 lutego 2026 r. rusza obowiązkowy KSeF. Od tej daty najwięksi podatnicy muszą wystawiać faktury VAT za pomocą tego systemu ale odbiorcy tych faktur również od tej daty powinni mieć dostęp do KSeF. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w Podręczniku KSeF 2.0 (Cz. I) na czym polega uwierzytelnienie się w KSeF i jak to zrobić.
Składka wypadkowa 2026/2027. ZUS: Ten dokument trzeba złożyć do 31 stycznia. Kto musi przesłać ZUS IWA do ZUS-u?
19 sty 2026

Do 31 stycznia część płatników składek musi złożyć druk ZUS IWA. Na podstawie zawartych w nim danych ZUS oceni poziom zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz ustali wysokość składki wypadkowej - informuje Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego.

REKLAMA

KseF-owe last minute – czego nie można zaniedbać przed 1 lutego 2026 r.?
20 sty 2026

Już w lutym KSeF stanie się obowiązkowy dla dużej grupy firm, a kolejni przedsiębiorcy dołączą do nich w kwietniu i w styczniu 2027 r. Mimo zbliżających się terminów, wielu z nich wciąż odkłada przygotowania. To błąd, który na tym etapie jest jednak wciąż odwracalny. Nadal można przygotować się do KSeF świadomie i bez nerwowej improwizacji.
Jak odliczyć remont od podatku w 2026 roku? Sprawdź te 3 ulgi podatkowe
19 sty 2026

Choć termin "ulga remontowa" jest używany potocznie, w rzeczywistości obejmuje on konkretne mechanizmy podatkowe pozwalające na odzyskanie części poniesionych kosztów. W 2026 roku podatnicy mają do dyspozycji trzy główne ścieżki odliczeń - trzy ulgi podatkowe. Jakie dokładnie? Oto szczegóły.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA