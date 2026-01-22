REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Emeryt lub rencista dostał z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A. Kiedy musi sam złożyć roczne zeznanie podatkowe?

Emeryt lub rencista dostał z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A. Kiedy musi sam złożyć roczne zeznanie podatkowe?

22 stycznia 2026, 14:55
Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom
Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że rozpoczął wysyłkę 10,5 mln formularzy PIT (PIT-11A, PIT-11 i PIT-40A) do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. emerytury, renty lub zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego. Co trzeba zrobić po otrzymaniu PIT-a z ZUS-u?

PIT-40A – gotowe rozliczenie podatkowe

Deklarację PIT-40A dostaną:
- Emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł.
- Osoby mieszkające za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF
Ważne

ZUS wyjaśnia, że osoba, która dostanie deklarację PIT-40A – nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeżeli z tej deklaracji wynika niedopłata, odpowiednia kwota zostanie potrącona emerytowi, renciście lub innemu świadczeniobiorcy ze świadczenia za kwiecień 2026 roku.

PIT-11A i PIT-11 - informacje o dochodach uzyskanych w 2025 roku

PIT-11A dostaną:

1) Osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne.
2) Emeryci i renciści, którzy:
- nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego,
- w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS,
- mieli nadpłatę podatku,
- złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł,
- złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

A PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w 2025 roku:
- świadczenie należne po osobie zmarłej,
- alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Ważne

ZUS wyjaśnia, że osoba, która dostała z ZUS PIT-11A lub PIT-11 – może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia; wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Co w przypadku zmiany adresu

Jeśli wniosek o zmianę adresu wpłynie do ZUS w czasie przygotowywania deklaracji, nie zostanie ona wysłana na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można wydrukować dokument z PUE/eZUS lub otrzymać wydruk w każdej placówce ZUS.

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Dostałem PIT z ZUS – co dalej?

Jak już wyżej wspomniano PIT-40A to gotowe rozliczenie podatku, jeśli emeryt lub rencista nie ma innych źródeł dochodu niż świadczenie z ZUS. To rozliczenie nie uwzględnia jednak ulg. Osoba, która chce odliczyć coś od podatku, powinna potraktować PIT-40A jak zwykłą informację o dochodach i rozliczyć się samodzielnie. Może do 30 kwietnia złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym (PIT-37 lub PIT-36) albo skorzystać z rozliczenia w usłudze Twój e-PIT - wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
Odliczenia od dochodu lub od podatku nie będą uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

1,5% na cele charytatywne

Każdy emeryt i rencista może przekazać „1,5 procent” podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, którą świadczeniobiorca wsparł w ubiegłym roku, to nie musi składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę wsparcia, powinien przesłać do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Księgowość
Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]
22 sty 2026

W najnowszej edycji cyklicznej publikacji Baker Tilly TPA Index autorzy raportu przedstawiają nie tylko aktualny obraz koniunktury w Polsce, sytuację na rynku transakcji oraz ocenę warszawskiej giełdy. W specjalnym dodatku analizują temat marż kredytowych dla przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Chiński Nowy Rok 2026 - kiedy dwa tygodnie wolne od pracy. Importerzy mają czas do końca stycznia na złożenie zamówień. Przestój produkcyjny i logistyczny może potrwać nawet 8 tygodni
22 sty 2026

Przedsiębiorcy, którzy importują towary z Chin mają już niewiele czasu na finalizację zamówień przed najdłuższym w roku przestojem w globalnych łańcuchach dostaw. Oficjalne obchody Chińskiego Nowego Roku w 2026 r. wypadają między 17 lutego a 3 marca, jednak realny przestój produkcyjny i logistyczny może przedłużyć się nawet do 6-8 tygodni.
Zwolnienie z obowiązkowego KSeF w 2026 roku. Jak liczyć sprzedaż do limitu 10 000 zł? Od kiedy po przekroczeniu limitu trzeba fakturować w KSeF?
22 sty 2026

Zgodnie z przepisami dot. VAT w 2026 r. podatnicy, u których miesięczna wartość sprzedaży ﻿brutto udokumentowana fakturami nie będzie przekraczała 10 000 zł, będą mogli wystawiać faktury na starych zasadach, poza KSeF. Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień wynika, że do limitu nie będziemy wliczali np. faktur konsumenckich czy paragonów uznanych za faktury.
Faktury wystawiane na żądanie konsumentów a KSeF. Prof. Modzelewski pyta: czy uzgodniono z konsumentami sposób udostępniania faktur ustrukturyzowanych?
22 sty 2026

Faktur mogą żądać też konsumenci. A przepis ustawy o VAT wymaga aby z każdym konsumentem uzgodniono sposób udostępniania tej faktury. Profesor Witold Modzelewski pyta z iloma milionami konsumentów dokonano tych UZGODNIEŃ i czy sprzedawcy są w posiadaniu jednoznacznych i formalnych zgód nabywców na wystawianie faktur przy użyciu KSeF?

Mały ZUS plus w 2026 r. Przedsiębiorca może płacić niższe składki przez pełne 36 miesięcy nawet jeżeli już z ulgi korzystał wcześniej. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy (np. 31 stycznia)
22 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. Mały ZUS plus (MZ+) jest dostępny na nowych zasadach. Przedsiębiorcy zyskali możliwość skorzystania z nowej puli 36 miesięcy ulgi, niezależnie od tego, czy limit ten był już wykorzystany przed 2026 r.
Od kiedy będzie dostępny Twój e-PIT za rok 2025? Resort przypomina: nie wszystkie PIT-y zatwierdzą się automatycznie
22 sty 2026

Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, zostaną udostępnione wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok – podało w czwartek MF. Z usługi mogą korzystać zarówno podatnicy indywidualni, jak i przedsiębiorcy.
Fałszywe, fikcyjne faktury w KSeF. Jak je wykryć i zgłosić skarbówce?
22 sty 2026

Obowiązkowe fakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) ma - w założeniach Ministerstwa Finansów - usprawnić rozliczenia podatkowe. Ale wprowadzenie ustrukturyzowanego obiegu dokumentów odsłoniło nowe pole do nadużyć w postaci wystawiania faktur fikcyjnych (scamowych). Mogą one trafiać do przedsiębiorców nie będących stroną rzeczywistych transakcji. W obliczu bezpośredniego przesyłania dokumentów na konta firm w KSeF, realne stało się ryzyko omyłkowej płatności faktury nienależnej. Administracja podatkowa przygotowuje mechanizmy zgłaszania takich praktyk, by chronić uczciwych podatników przed oszustwami i stratami.

Skarbówka potwierdza: Zakup okularów korekcyjnych można odliczyć w PIT. Trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Częściowe dofinansowanie np. z zfśs pomniejsza odliczenie
22 sty 2026

Wydatki poniesione przez niepełnosprawnego podatnika na zakup okularów korekcyjnych (szkła korekcyjne z oprawkami), które ułatwiają podatnikowi wykonywanie czynności życiowych mogą być odliczone od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za rok, w którym poniesiono te wydatki. Koszty tych zakupów można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika. Nie można odliczyć wydatku w tej części, która została pokryta z otrzymanego dofinansowana – np. ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) lub innych źródeł. Tak uznaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacjach podatkowych.

Od 1 lutego 2026 r. 645 km nowych odcinków płatnych dróg w Polsce i wyższe opłaty w systemie e-TOLL
22 sty 2026

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w komunikacie z 19 stycznia 2026 r., że od 1 lutego 2026 r. sieć dróg płatnych w Polsce ulegnie rozszerzeniu oraz zmienią się wysokości stawek opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL. Wnoszenie opłaty elektronicznej jest obowiązkowe dla użytkowników pojazdów ciężkich tj. pojazdów samochodowych, zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów.
Osoby z niepełnosprawnością mogą odliczyć w PIT wydatki na zakup aparatów słuchowych, wkładek usznych i baterii. Jakie warunki trzeba spełnić i jak udokumentować prawo do ulgi?
22 sty 2026

Wydatki poniesione przez niepełnosprawnego podatnika na zakup aparatów słuchowych, baterii do aparatów oraz wkładek usznych, które ułatwiają podatnikowi wykonywanie czynności życiowych mogą być odliczone od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za rok, w którym poniesiono te wydatki. Koszty tych zakupów można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika. Nie można odliczyć wydatku w tej części, która została pokryta z otrzymanego dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych źródeł. Tak interpretuje od lat przepisy podatkowe Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
