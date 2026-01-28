REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Emeryt (rencista) dostał z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A. Kiedy musi sam złożyć roczne zeznanie podatkowe?

Emeryt (rencista) dostał z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A. Kiedy musi sam złożyć roczne zeznanie podatkowe?

28 stycznia 2026, 16:57
Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom
Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom
Shutterstock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że rozpoczął wysyłkę 10,5 mln formularzy PIT (PIT-11A, PIT-11 i PIT-40A) do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. emerytury, renty lub zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego. Co trzeba zrobić po otrzymaniu PIT-a z ZUS-u?

PIT-40A – gotowe rozliczenie podatkowe

Deklarację PIT-40A dostaną:
- Emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł.
- Osoby mieszkające za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Ważne

ZUS wyjaśnia, że osoba, która dostanie deklarację PIT-40A – nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeżeli z tej deklaracji wynika niedopłata, odpowiednia kwota zostanie potrącona emerytowi, renciście lub innemu świadczeniobiorcy ze świadczenia za kwiecień 2026 roku.

PIT-11A i PIT-11 - informacje o dochodach uzyskanych w 2025 roku

PIT-11A dostaną:

1) Osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne.
2) Emeryci i renciści, którzy:
- nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego,
- w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS,
- mieli nadpłatę podatku,
- złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł,
- złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

A PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w 2025 roku:
- świadczenie należne po osobie zmarłej,
- alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Ważne

ZUS wyjaśnia, że osoba, która dostała z ZUS PIT-11A lub PIT-11 – może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia; wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Co w przypadku zmiany adresu

Jeśli wniosek o zmianę adresu wpłynie do ZUS w czasie przygotowywania deklaracji, nie zostanie ona wysłana na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można wydrukować dokument z PUE/eZUS lub otrzymać wydruk w każdej placówce ZUS.

Dostałem PIT z ZUS – co dalej?

Jak już wyżej wspomniano PIT-40A to gotowe rozliczenie podatku, jeśli emeryt lub rencista nie ma innych źródeł dochodu niż świadczenie z ZUS. To rozliczenie nie uwzględnia jednak ulg. Osoba, która chce odliczyć coś od podatku, powinna potraktować PIT-40A jak zwykłą informację o dochodach i rozliczyć się samodzielnie. Może do 30 kwietnia złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym (PIT-37 lub PIT-36) albo skorzystać z rozliczenia w usłudze Twój e-PIT - wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
Odliczenia od dochodu lub od podatku nie będą uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

1,5% na cele charytatywne

Każdy emeryt i rencista może przekazać „1,5 procent” podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, którą świadczeniobiorca wsparł w ubiegłym roku, to nie musi składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę wsparcia, powinien przesłać do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
