* - pole obowiązkowe
* - pole obowiązkowe
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » 645 km nowych odcinków płatnych dróg w Polsce i wyższe opłaty w systemie e-TOLL od 1 lutego 2026 r.

645 km nowych odcinków płatnych dróg w Polsce i wyższe opłaty w systemie e-TOLL od 1 lutego 2026 r.

21 stycznia 2026, 22:37
Sieć dróg płatnych w Polsce - zmiany od 1 lutego 2026 roku - e-TOLL
Sieć dróg płatnych w Polsce - zmiany od 1 lutego 2026 roku - e-TOLL
Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w komunikacie z 19 stycznia 2026 r., że od 1 lutego 2026 r. sieć dróg płatnych w Polsce ulegnie rozszerzeniu oraz zmienią się wysokości stawek opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL. Wnoszenie opłaty elektronicznej jest obowiązkowe dla użytkowników pojazdów ciężkich tj. pojazdów samochodowych, zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów.

Nowelizacja rozporządzenia

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów, od 1 lutego 2026 r. zostanie rozszerzona sieć dróg płatnych w Polsce oraz zmienią się wysokości stawek opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL. Oznacza to, że kierowcy korzystający z systemu powinni sprawdzić, które trasy zostaną objęte opłatami i jakie będą nowe wysokości stawek.

Więcej informacji:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Nowe odcinki płatnych dróg w systemie e-TOLL

Do systemu e-TOLL zostanie włączonych ok. 645 km nowych odcinków dróg. Większość nowo dołączonych odcinków stanowi przedłużenie dróg już objętych obowiązkiem wniesienia opłaty. Łącznie systemem e-TOLL objętych będzie ok. 5869 km sieci dróg płatnych.

Poniżej mapa przedstawiającą sieć dróg płatnych od1 lutego 2026 r.:

Sieć dróg płatnych w Polsce - zmiany od 1 lutego 2026 roku - e-TOLL

Lista nowych odcinków płatnych, plik PDF

Zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej

Na mocy tego samego rozporządzenia od 1 lutego 2026 r. nastąpi również podwyżka wysokości stawek opłaty elektronicznej.

Wysokość stawek opłaty elektronicznej za przejazd 1 km dla dróg krajowych od 1 lutego 2026 r. przedstawia poniższa tabela:

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł) zgodnie

z klasą pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Kategoria drogi

A i S

GP i G

A i S

GP i G

A i S

GP i G

A i S

GP i G

Pojazdy samochodowe

o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t i < 12 t

0,80

0,66

0,70

0,58

0,58

0,47

0,41

0,34

Pojazdy samochodowe

o dopuszczalnej masie całkowitej ≥ 12 t

1,07

0,83

0,93

0,75

0,75

0,60

0,56

0,42

Autobusy pow. 9 miejsc niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,80

0,66

0,70

0,58

0,58

0,47

0,41

0,34

Wartość zabezpieczenia dla konta rozliczeniowego w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem

KAS informuje także, że wzrost stawek opłaty elektronicznej wpłynie na konieczność zwiększenia kwoty Twojego zabezpieczenia dla konta rozliczeniowego w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem.

W momencie, kiedy naliczone opłaty za przejazd drogami płatnymi osiągną 99% ustanowionego zabezpieczenia, blokowany jest tryb odroczonej płatności, a Twoje konto przekształci się w konto przedpłacone z saldem 0 zł. Chcąc rozliczać się za pośrednictwem płatności okresowej z zabezpieczeniem, zweryfikuj kwotę swojego zabezpieczenia za pomocąKalkulatora wysokości zabezpieczenia

Rejestracja w e-TOLL

Jeżeli rozpoczynasz korzystanie z dróg płatnych pamiętaj o rejestracji w systemie e-TOLL. Rejestracja jest obowiązkowa dla właścicieli, użytkowników i posiadaczy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów, bez względu na ich dopuszczalną masę całkowitą.

Więcej informacji o tym, jak zarejestrować się w systemie e-TOLL znajdziesz w zakładce Rejestracja w e-TOLL.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: Ministerstwo Finansów
