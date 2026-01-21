645 km nowych odcinków płatnych dróg w Polsce i wyższe opłaty w systemie e-TOLL od 1 lutego 2026 r.
Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w komunikacie z 19 stycznia 2026 r., że od 1 lutego 2026 r. sieć dróg płatnych w Polsce ulegnie rozszerzeniu oraz zmienią się wysokości stawek opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL. Wnoszenie opłaty elektronicznej jest obowiązkowe dla użytkowników pojazdów ciężkich tj. pojazdów samochodowych, zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów.
Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów, od 1 lutego 2026 r. zostanie rozszerzona sieć dróg płatnych w Polsce oraz zmienią się wysokości stawek opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL. Oznacza to, że kierowcy korzystający z systemu powinni sprawdzić, które trasy zostaną objęte opłatami i jakie będą nowe wysokości stawek.
Więcej informacji: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
Nowe odcinki płatnych dróg w systemie e-TOLL
Do systemu e-TOLL zostanie włączonych ok. 645 km nowych odcinków dróg. Większość nowo dołączonych odcinków stanowi przedłużenie dróg już objętych obowiązkiem wniesienia opłaty. Łącznie systemem e-TOLL objętych będzie ok. 5869 km sieci dróg płatnych.
Poniżej mapa przedstawiającą sieć dróg płatnych od1 lutego 2026 r.:
Lista nowych odcinków płatnych, plik PDF
Zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej
Na mocy tego samego rozporządzenia od 1 lutego 2026 r. nastąpi również podwyżka wysokości stawek opłaty elektronicznej.
Wysokość stawek opłaty elektronicznej za przejazd 1 km dla dróg krajowych od 1 lutego 2026 r. przedstawia poniższa tabela:
Kategoria pojazdu
Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł) zgodnie
z klasą pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin
max. EURO 2
EURO 3
EURO 4
min. EURO 5
Kategoria drogi
A i S
GP i G
A i S
GP i G
A i S
GP i G
A i S
GP i G
Pojazdy samochodowe
o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t i < 12 t
0,80
0,66
0,70
0,58
0,58
0,47
0,41
0,34
Pojazdy samochodowe
o dopuszczalnej masie całkowitej ≥ 12 t
1,07
0,83
0,93
0,75
0,75
0,60
0,56
0,42
Autobusy pow. 9 miejsc niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej
0,80
0,66
0,70
0,58
0,58
0,47
0,41
0,34
Wartość zabezpieczenia dla konta rozliczeniowego w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem
KAS informuje także, że wzrost stawek opłaty elektronicznej wpłynie na konieczność zwiększenia kwoty Twojego zabezpieczenia dla konta rozliczeniowego w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem.
W momencie, kiedy naliczone opłaty za przejazd drogami płatnymi osiągną 99% ustanowionego zabezpieczenia, blokowany jest tryb odroczonej płatności, a Twoje konto przekształci się w konto przedpłacone z saldem 0 zł. Chcąc rozliczać się za pośrednictwem płatności okresowej z zabezpieczeniem, zweryfikuj kwotę swojego zabezpieczenia za pomocąKalkulatora wysokości zabezpieczenia
Rejestracja w e-TOLL
Jeżeli rozpoczynasz korzystanie z dróg płatnych pamiętaj o rejestracji w systemie e-TOLL. Rejestracja jest obowiązkowa dla właścicieli, użytkowników i posiadaczy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów, bez względu na ich dopuszczalną masę całkowitą.
Więcej informacji o tym, jak zarejestrować się w systemie e-TOLL znajdziesz w zakładce Rejestracja w e-TOLL.
