REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » 45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu proponuje reformę podatków

45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu proponuje reformę podatków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 11:26
45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju proponuje reformę podatków
45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju proponuje reformę podatków
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 23 stycznia 2026 r. poseł Rafał Komarewicz – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił w Sejmie swoją propozycję reformy podatkowej "Pakiet dla klasy średniej". Kluczowe założenia tej reformy to podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do 45 000 zł, zwiększenie wysokości drugiego progu podatkowego w PIT do 200 000 zł oraz mechanizm ich stałej waloryzacji. Propozycja zakłada przesunięcie ciężaru finansowania Państwa z pracowników etatowych na wielkie korporacje, spekulantów mieszkaniowych i wąskie elity. Ma to być krok w kierunku rozbudowy klasy średniej w Polsce. Zdaniem posła obecny system jest „bezwzględny dla ponad 17 milionów pracujących na etacie" , a jednocześnie oferuje przywileje wąskiej grupie najbogatszych. To - zdaniem Rafała Komarewicza - raj podatkowy dla wybranych i fiskalna pułapka dla pracujących - z którymi należy wreszcie skończyć.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Filar 1 proponowanej przez posła Komarewicza reformy, to zmiany w podatku PIT mające skutkować większymi wpływami netto dla pracowników najemnych (w tym zatrudnionych na umowę o pracę, czy zleceniach) i innych osób opodatkowanych wg skali podatkowej PIT.

1) Kwota wolna od podatku PIT ma zostać podniesiona do 45 tys. zł (z obecnych 30 tys.) i powiązana z płacą minimalną.

2) Drugi próg podatkowy PIT ma zostać zwiększony do 200 tys. zł - z obecnych 120 tys. zł i powiązany ze średnim wynagrodzeniem.

3) W przepisach dot. PIT ma być wprowadzona zasada automatycznej, corocznej waloryzacji progów podatkowych o wskaźnik inflacji - tak by inflacja nie powodowała wyższego opodatkowania.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Dzięki tym zmianom specjaliści, nauczyciele czy służby mundurowe nie będą wpadać w wyższy próg podatkowy, a próg ten znajdzie się na odpowiednio wysokim poziomie. Obecnie, według danych Ministerstwa Finansów za 2024 r., w II próg podatkowy wpada niemal 2 miliony Polaków, którzy oddają wspólnie do budżetu prawie 55 miliardów złotych. Tymczasem, uprzywilejowana grupa podatników na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, których jest niemal tyle samo - przekazuje w podatku niecałe 26 miliardów złotych.

Zdaniem posła Komarewicza na proponowanych rozwiązaniach skorzystają wszyscy pracujący i przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej, dzięki zwiększeniu kwoty wolnej od podatku. Natomiast podatnicy wpadający w drugi próg podatkowy, przestaną mieć tak drastycznie obciążone podatkami wypłaty i dochody pod koniec roku.

Zobacz również:

Skąd pieniądze na te zmiany?

Omawiana propozycja reformy podatkowej zawiera też Filar 2, który proponuje zmiany, mające zrekompensować budżetowi państwa utracone wpływy na skutek wdrożenia ww. zmian w PIT. Według założeń środki na obniżkę podatków dla klasy średniej będą pochodzić z uszczelnienia systemu tam, gdzie jest on dziurawy. Poseł proponuje w tym zakresie następujące zmiany:

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

CIT od przychodów – jeśli dany podmiot płaci CIT poniżej 1% przychodów, automatycznie zapłaci podatek przychodowy w tej wysokości. Zmiana ta ma przynieść m.in. kres kreatywnej księgowości międzynarodowych korporacji działających w Polsce, skutkującej znikomym a nawet zerowym podatkiem tu płaconym. Zasada ma być prosta, jeśli chcesz działać w Polsce, to płać tu podatki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Likwidacja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zdaniem autora projektu, ryczałt miał pomagać małym przedsiębiorcom, a nie milionerom - jak to się dzieje obecnie. Zasady opodatkowania muszą być równe dla wszystkich, bez wyjątku - dlatego ryczałt powinien być zlikwidowany a jedynym podatkiem dla osób fizycznych ma zostać PIT.

Podatek od cyfrowych gigantów. Google, Facebook, Amazon zarabiają miliardy na polskim rynku. Czas, żeby sprawiedliwie partycypowali w polskim budżecie.

Podatek katastralny - od czwartego i kolejnych mieszkań. Wprowadzenie podatku katastralnego ma uderzyć w spekulantów skupujących dziesiątki lokali. Zdaniem posła Komarewicza jeśli ktoś chce mieć cztery, pięć, czy dziesięć mieszkań jako inwestycję, to powinien płacić od tego podatki.

Podatek od pustostanów - tysiące mieszkań stoi pustych, podczas gdy młodzi Polacy nie mogą nic wynająć. Wprowadzenie podatku od pustostanów ma być także zachętą do wykorzystania pustostanów lub ich sprzedaży. Pomoże to rynkowi mieszkaniowemu.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zdaniem posła Rafała Komarewicza wyżej zaprezentowane propozycje reformy podatkowej nie są żadną rewolucją, tylko przywróceniem normalności. To jasny sygnał, że w Polsce można ciężko pracować, chcieć więcej i być klasą średnią bez strachu, że państwo zabierze niemal połowę efektów tej pracy.

Omówione wyżej propozycje są założeniami ramowymi, nad którymi poseł Komarewicz jest gotowy pracować ze wszystkimi środowiskami politycznymi.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Komunikat MF w sprawie KSeF: 28 stycznia udostępnienie API KSeF 2.0 do weryfikacji systemów komercyjnych
27 sty 2026

W komunikacie z 27 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że 28 stycznia 2026 r. o g. 8:00 udostępni API KSeF 2.0 na środowisku produkcyjnym. Zdaniem resortu finansów pozwoli to na weryfikację działania komercyjnych narzędzi do obiegu faktur przed uruchomieniem docelowej wersji Krajowego Systemu e-Faktur.
Kto nie będzie musiał korzystać z KSeF?
27 sty 2026

KSeF ma być docelowo powszechnym systemem e-fakturowania. W 2026 roku rozpoczyna się wystawianie faktur w KSeF przez przedsiębiorców. Jednak ustawodawca przewidział katalog wyłączeń. Warto wiedzieć, kto w praktyce nie będzie musiał korzystać z KSeF.
Składka zdrowotna na ryczałcie w 2026 roku. Znamy nowe stawki
27 sty 2026

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej formy opodatkowania. W przypadku ryczałtu wpływ na nią ma przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału roku poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 22 stycznia 2026 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8549,18 zł z IV kwartału 2024 roku.
Tryb offline i certyfikat typu 2 - jak fakturować w czasie awarii KSeF lub braku dostępu do sieci
27 sty 2026

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur 1 lutego 2026 roku zmienia sposób dokumentowania obrotu, ale nie pozbawia podatników prawa do wystawiania faktur w sytuacjach kryzysowych. Jak podkreślają eksperci fillup k24, ustawodawca przewidział mechanizmy pozwalające na zachowanie ciągłości sprzedaży nawet przy braku połączenia z siecią lub awarii systemu KSeF.

REKLAMA

KSeF 2026: dezinformacja i chaos: trzeba czytać przepisy a nie „wyjaśnienia”. Czy kontrahenci i konsumenci będą odmawiać zapłaty, bo nie dostali faktury?
27 sty 2026

Dla wszystkich przedsiębiorców (w tym także tych będących podatnikami akcyzy, którzy sprzedają wyroby akcyzowe) 2 lutego 2026 r. będzie przysłowiowym „sądnym dniem” (tak się kiedyś mówiło). Sądnym, czyli bardzo złym, bo zwykłym ludziom „organy wymiaru sprawiedliwości” często kojarzyły się z krzywdą lub co najmniej upokorzeniem. W tym dniu faktycznie rozpoczyna się zła historia najbardziej absurdalnej operacji podatkowej III RP, czyli definitywnego zburzenia (do cna) obecnego systemu fakturowania kształtowanego przez minione 33 lata - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
KSeF i dane z faktur. Skarbówka uspokaja, eksperci ostrzegają przed ryzykiem
26 sty 2026

Zbliżający się start obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur budzi coraz większe emocje. Po ujawnieniu, że resort finansów korzysta z rozwiązań prywatnego podmiotu przy obsłudze KSeF, pojawiły się pytania o bezpieczeństwo danych z faktur. Ministerstwo zapewnia, że nie ma zagrożenia, ale eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wskazują na potencjalne ryzyka.
Zwolnienie częściowe przesyłki w procedurach celnych – między elastycznością a odpowiedzialnością
26 sty 2026

Przedsiębiorcy coraz częściej mierzą się z sytuacją, w której przesyłka importowa lub tranzytowa zawiera towary o różnym statusie celnym, różnej gotowości dokumentacyjnej lub różnej dostępności certyfikatów wymaganych do dopuszczenia do obrotu. W takich przypadkach pojawia się potrzeba tzw. zwolnienia częściowego – czyli objęcia odprawą tylko tej części ładunku, która spełnia wymogi, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych towarów pod dozorem. To rozwiązanie legalne i praktyczne, ale wymagające starannego podejścia, aby uniknąć błędów proceduralnych. Poniżej wyjaśniamy, jakie są wyzwania oraz jak w praktyce bezpiecznie przeprowadzić zwolnienie częściowe.
Ryczałt przez przelew bankowy? Symbol PPE może przesądzić o podatku
26 sty 2026

Wpisanie symbolu PPE w tytule przelewu może być – zdaniem sądów administracyjnych – skutecznym oświadczeniem o wyborze ryczałtu i drogą do podatku od 2% do 17%. Organy skarbowe konsekwentnie jednak odrzucają taką praktykę, a przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem sporu.

REKLAMA

Wydatki na pompę insulinową, akcesoria i urządzenia do monitorowania stanu glukozy we krwi można odliczyć w PIT. Dyrektor KIS potwierdza. Warunek: orzeczona niepełnosprawność
26 sty 2026

W tegorocznej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo niepełnosprawnej podatniczki chorującej na cukrzycę typu 1 do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pompę insulinową, glukometr, wstrzykiwacze insuliny (peny), sensory do ciągłego monitorowania glikemii, plastry zabezpieczające sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, igły do penów, paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety, baterie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a także smartfon, smartwatch, laptop oraz powerbank.
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze ulgę na dzieci?
26 sty 2026

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA