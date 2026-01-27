REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » KSeF 2026: dezinformacja i chaos: trzeba czytać przepisy a nie „wyjaśnienia”. Czy kontrahenci i konsumenci będą odmawiać zapłaty, bo nie dostali faktury?

KSeF 2026: dezinformacja i chaos: trzeba czytać przepisy a nie „wyjaśnienia”. Czy kontrahenci i konsumenci będą odmawiać zapłaty, bo nie dostali faktury?

27 stycznia 2026, 08:37
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
prawo, przepisy, podatki, składki, składka zdrowotna
KSeF – dezinformacja i chaos: trzeba czytać przepisy a nie „wyjaśnienia”. Czy kontrahenci i konsumenci będą odmawiać zapłaty, bo nie dostali faktury?
Dla wszystkich przedsiębiorców (w tym także tych będących podatnikami akcyzy, którzy sprzedają wyroby akcyzowe) 2 lutego 2026 r. będzie przysłowiowym „sądnym dniem” (tak się kiedyś mówiło). Sądnym, czyli bardzo złym, bo zwykłym ludziom „organy wymiaru sprawiedliwości” często kojarzyły się z krzywdą lub co najmniej upokorzeniem. W tym dniu faktycznie rozpoczyna się zła historia najbardziej absurdalnej operacji podatkowej III RP, czyli definitywnego zburzenia (do cna) obecnego systemu fakturowania kształtowanego przez minione 33 lata - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Faktury nie będą przesyłane do kontrahentów a do rządowego systemu KSeF

Twórcy tego pomysłu nakazali aby wszystkie faktury VAT (w tym też wystawione na konsumentów!) miały być przesyłane nie do kontrahentów, lecz wysyłane do tzw. KSeF i owo przesłanie kojarzy się z „zatwierdzeniem” tej faktury przez administrację rządową poprzez nadanie jej urzędowego numeru. Tylko niewielka część tychże kontrahentów będzie umiała i chciała zaglądać do tego KSeFu. Reszta, czyli wszyscy konsumenci, nie będzie o tym dokumencie niczego wiedzieć. Co prawda ustawodawca nakazał aby z większością kontrahentów „uzgodniono sposób udostępniania” tych faktur, ale o czymś takim nikt nie słyszał. Czyli faktury VAT będą słodką tajemnicą wystawcy oraz administracji rządowej (czyli KSeFu). Może to ona je zapłaci? Pytają złośliwie podatnicy.

Będą problemy z płatnościami za styczeń "bo nie doręczono mi faktury"

W dodatku ustawodawca nakazał, żeby podatnicy objęci tym obowiązkiem z początkiem lutego br. (są to duże firmy, w tym większość podatników akcyzy) wystawiający faktury za styczeń 2026 r. już w nowej postaci (czyli wysyłania do KSeF), czyli większość kontrahentów, w tym wszyscy konsumenci, nie będą mogli płacić za dostawy styczniowe, bo nie doręczono im faktury: nie znam długu, który nie powstał, nie biegnie termin płatności – „mogą mnie pocałować w tyłek” Wysyłane przez niektórych dostawców jakieś „komunikaty o sposobie pobrania” czegoś tam z jakiegoś portalu nie mają żadnego znaczenia, bo płatność następuje na podstawie faktury, a nie jakichś obrazków („wizualizacji”).

Niedawno ten temat był poruszany w poselskim zespole do spraw przedsiębiorczości, gdzie ostrzegano przed nadchodzącą katastrofą płatniczą: konsumenci nie będą płacić za dostawy, bo nikt z nimi nie uzgodnił „udostępnienia faktury ustrukturyzowanej”. Nikt nie aneksował umów, gdzie o jakimkolwiek KSeFie nie ma ani słowa: grzech zaniechania jest po stronie dostawców, którzy nie dopełnili ustawowych obowiązków (art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT) i nie zadbali o swoje interesy nie opracowując i uzgadniając z konsumentami aneksów do umów.

Warto czytać przepisy a nie "wyjaśnienia". W przepisach nie ma mowy o fakturach papierowych

Najbardziej zabawna była wypowiedź publiczna na posiedzeniu tego zespołu pewnej Pani, która najpierw nie wiadomo dlaczego wymachiwała jakimś opasłym zbiorem „uwag do tej reformy”, a następnie ku osłupieniu wszystkich obecnych stwierdziła, że jej już „wyjaśniono”, że faktury konsumenckie będą wystawiane w postaci papierowej. Ciekawie kto „wyjaśnił”, ale pewne jest to, że wprowadził ją w błąd, bo albo nie zna ustawy o VAT, albo świadomie oszukuje tę Panią. Sprawa jest poważna, więc zacytujemy treść przepisu: art. 106gb ust. 1 tej ustawy nakazuje aby wszystkie (bez wyjątku) faktury VAT miały postać ustrukturyzowaną, w tym wystawione na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a art. 106gb ust. 4 nakazuje, aby z każdym kontrahentem (odrębnie) uzgodniono „sposób udostępniania” faktury ustrukturyzowanej: nie ma mowy o „fakturze w postaci papierowej”.

Jakie stąd wnioski wynikają dla wszystkich podatników (także tych którzy sprzedają wyroby akcyzowe podmiotom wymienionym w art. 106gb ust 4 ustawy o VAT)? Trzeba z nimi uzgodnić:
- „sposób udostępnienia faktury ustrukturyzowanej”,
- zmianę umów (aneksy) tak, aby doręczenie owego „udostępnienia” wywołało skutki cywilnoprawne, a przede wszystkim rozpoczynało bieg terminu płatności za dostawy.

Lepiej późno niż wcale.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Księgowość
Składka zdrowotna na ryczałcie w 2026 roku. Znamy nowe stawki
27 sty 2026

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej formy opodatkowania. W przypadku ryczałtu wpływ na nią ma przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału roku poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 22 stycznia 2026 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8549,18 zł z IV kwartału 2024 roku.
Tryb offline i certyfikat typu 2 - jak fakturować w czasie awarii KSeF lub braku dostępu do sieci
27 sty 2026

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur 1 lutego 2026 roku zmienia sposób dokumentowania obrotu, ale nie pozbawia podatników prawa do wystawiania faktur w sytuacjach kryzysowych. Jak podkreślają eksperci fillup k24, ustawodawca przewidział mechanizmy pozwalające na zachowanie ciągłości sprzedaży nawet przy braku połączenia z siecią lub awarii systemu KSeF.
KSeF 2026: dezinformacja i chaos: trzeba czytać przepisy a nie „wyjaśnienia”. Czy kontrahenci i konsumenci będą odmawiać zapłaty, bo nie dostali faktury?
27 sty 2026

Dla wszystkich przedsiębiorców (w tym także tych będących podatnikami akcyzy, którzy sprzedają wyroby akcyzowe) 2 lutego 2026 r. będzie przysłowiowym „sądnym dniem” (tak się kiedyś mówiło). Sądnym, czyli bardzo złym, bo zwykłym ludziom „organy wymiaru sprawiedliwości” często kojarzyły się z krzywdą lub co najmniej upokorzeniem. W tym dniu faktycznie rozpoczyna się zła historia najbardziej absurdalnej operacji podatkowej III RP, czyli definitywnego zburzenia (do cna) obecnego systemu fakturowania kształtowanego przez minione 33 lata - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
KSeF i dane z faktur. Skarbówka uspokaja, eksperci ostrzegają przed ryzykiem
26 sty 2026

Zbliżający się start obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur budzi coraz większe emocje. Po ujawnieniu, że resort finansów korzysta z rozwiązań prywatnego podmiotu przy obsłudze KSeF, pojawiły się pytania o bezpieczeństwo danych z faktur. Ministerstwo zapewnia, że nie ma zagrożenia, ale eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wskazują na potencjalne ryzyka.

Zwolnienie częściowe przesyłki w procedurach celnych – między elastycznością a odpowiedzialnością
26 sty 2026

Przedsiębiorcy coraz częściej mierzą się z sytuacją, w której przesyłka importowa lub tranzytowa zawiera towary o różnym statusie celnym, różnej gotowości dokumentacyjnej lub różnej dostępności certyfikatów wymaganych do dopuszczenia do obrotu. W takich przypadkach pojawia się potrzeba tzw. zwolnienia częściowego – czyli objęcia odprawą tylko tej części ładunku, która spełnia wymogi, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych towarów pod dozorem. To rozwiązanie legalne i praktyczne, ale wymagające starannego podejścia, aby uniknąć błędów proceduralnych. Poniżej wyjaśniamy, jakie są wyzwania oraz jak w praktyce bezpiecznie przeprowadzić zwolnienie częściowe.
Ryczałt przez przelew bankowy? Symbol PPE może przesądzić o podatku
26 sty 2026

Wpisanie symbolu PPE w tytule przelewu może być – zdaniem sądów administracyjnych – skutecznym oświadczeniem o wyborze ryczałtu i drogą do podatku od 2% do 17%. Organy skarbowe konsekwentnie jednak odrzucają taką praktykę, a przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem sporu.
Wydatki na pompę insulinową, akcesoria i urządzenia do monitorowania stanu glukozy we krwi można odliczyć w PIT. Dyrektor KIS potwierdza. Warunek: orzeczona niepełnosprawność
26 sty 2026

W tegorocznej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo niepełnosprawnej podatniczki chorującej na cukrzycę typu 1 do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pompę insulinową, glukometr, wstrzykiwacze insuliny (peny), sensory do ciągłego monitorowania glikemii, plastry zabezpieczające sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, igły do penów, paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety, baterie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a także smartfon, smartwatch, laptop oraz powerbank.
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze ulgę na dzieci?
26 sty 2026

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.

KSeF 2026 a kryptowaluty. Czy cyfryzacja podatków oznacza koniec anonimowości w biznesie krypto?
23 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) od lutego 2026 r. przestanie być ciekawostką dla księgowych, a stanie się obowiązkowym systemem obiegu faktur. Ustawodawca, dostrzegając specyfikę niektórych sektorów gospodarki, przewidział jednak w tym wypadku istotne wyłączenia. W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji znalazły się podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu kryptowalutami, takie jak kantory walut wirtualnych. To bardzo ważna informacja. Branża krypto zachowuje bowiem w dużym stopniu prawo do tradycyjnego dokumentowania swoich usług. Pomimo tego, że od 2026 roku większość przedsiębiorców musi korzystać z faktur ustrukturyzowanych. Na jakiej zasadzie kantory są wyłączone i jakie przepisy regulują tę kwestię? Czy cyfryzacja faktycznie oznacza koniec anonimowości? Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.
45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju proponuje reformę podatków
23 sty 2026

W dniu 23 stycznia 2026 r. poseł Rafał Komarewicz – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił w Sejmie swoją propozycję reformy podatkowej "Pakiet dla klasy średniej". Kluczowe założenia tej reformy to podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do 45 000 zł, zwiększenie wysokości drugiego progu podatkowego w PIT do 200 000 zł oraz mechanizm ich stałej waloryzacji. Propozycja zakłada przesunięcie ciężaru finansowania Państwa z pracowników etatowych na wielkie korporacje, spekulantów mieszkaniowych i wąskie elity. Ma to być krok w kierunku rozbudowy klasy średniej w Polsce. Zdaniem posła obecny system jest „bezwzględny dla ponad 17 milionów pracujących na etacie" , a jednocześnie oferuje przywileje wąskiej grupie najbogatszych. To - zdaniem Rafała Komarewicza - raj podatkowy dla wybranych i fiskalna pułapka dla pracujących - z którymi należy wreszcie skończyć.
