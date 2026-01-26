KSeF – dezinformacja i chaos: trzeba czytać przepisy a nie „wyjaśnienia”. Czy kontrahenci i konsumenci będą odmawiać zapłaty, bo nie dostali faktury?

Dla wszystkich przedsiębiorców (w tym także tych będących podatnikami akcyzy, którzy sprzedają wyroby akcyzowe) 2 lutego 2026 r. będzie przysłowiowym „sądnym dniem” (tak się kiedyś mówiło). Sądnym, czyli bardzo złym, bo zwykłym ludziom „organy wymiaru sprawiedliwości” często kojarzyły się z krzywdą lub co najmniej upokorzeniem. W tym dniu faktycznie rozpoczyna się zła historia najbardziej absurdalnej operacji podatkowej III RP, czyli definitywnego zburzenia (do cna) obecnego systemu fakturowania kształtowanego przez minione 33 lata - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Faktury nie będą przesyłane do kontrahentów a do rządowego systemu KSeF

Twórcy tego pomysłu nakazali aby wszystkie faktury VAT (w tym też wystawione na konsumentów!) miały być przesyłane nie do kontrahentów, lecz wysyłane do tzw. KSeF i owo przesłanie kojarzy się z „zatwierdzeniem” tej faktury przez administrację rządową poprzez nadanie jej urzędowego numeru. Tylko niewielka część tychże kontrahentów będzie umiała i chciała zaglądać do tego KSeFu. Reszta, czyli wszyscy konsumenci, nie będzie o tym dokumencie niczego wiedzieć. Co prawda ustawodawca nakazał aby z większością kontrahentów „uzgodniono sposób udostępniania” tych faktur, ale o czymś takim nikt nie słyszał. Czyli faktury VAT będą słodką tajemnicą wystawcy oraz administracji rządowej (czyli KSeFu). Może to ona je zapłaci? Pytają złośliwie podatnicy.

Będą problemy z płatnościami za styczeń "bo nie doręczono mi faktury"

W dodatku ustawodawca nakazał, żeby podatnicy objęci tym obowiązkiem z początkiem lutego br. (są to duże firmy, w tym większość podatników akcyzy) wystawiający faktury za styczeń 2026 r. już w nowej postaci (czyli wysyłania do KSeF), czyli większość kontrahentów, w tym wszyscy konsumenci, nie będą mogli płacić za dostawy styczniowe, bo nie doręczono im faktury: nie znam długu, który nie powstał, nie biegnie termin płatności – „mogą mnie pocałować w tyłek” Wysyłane przez niektórych dostawców jakieś „komunikaty o sposobie pobrania” czegoś tam z jakiegoś portalu nie mają żadnego znaczenia, bo płatność następuje na podstawie faktury, a nie jakichś obrazków („wizualizacji”).



Niedawno ten temat był poruszany w poselskim zespole do spraw przedsiębiorczości, gdzie ostrzegano przed nadchodzącą katastrofą płatniczą: konsumenci nie będą płacić za dostawy, bo nikt z nimi nie uzgodnił „udostępnienia faktury ustrukturyzowanej”. Nikt nie aneksował umów, gdzie o jakimkolwiek KSeFie nie ma ani słowa: grzech zaniechania jest po stronie dostawców, którzy nie dopełnili ustawowych obowiązków (art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT) i nie zadbali o swoje interesy nie opracowując i uzgadniając z konsumentami aneksów do umów.

Warto czytać przepisy a nie "wyjaśnienia". W przepisach nie ma mowy o fakturach papierowych

Najbardziej zabawna była wypowiedź publiczna na posiedzeniu tego zespołu pewnej Pani, która najpierw nie wiadomo dlaczego wymachiwała jakimś opasłym zbiorem „uwag do tej reformy”, a następnie ku osłupieniu wszystkich obecnych stwierdziła, że jej już „wyjaśniono”, że faktury konsumenckie będą wystawiane w postaci papierowej. Ciekawie kto „wyjaśnił”, ale pewne jest to, że wprowadził ją w błąd, bo albo nie zna ustawy o VAT, albo świadomie oszukuje tę Panią. Sprawa jest poważna, więc zacytujemy treść przepisu: art. 106gb ust. 1 tej ustawy nakazuje aby wszystkie (bez wyjątku) faktury VAT miały postać ustrukturyzowaną, w tym wystawione na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a art. 106gb ust. 4 nakazuje, aby z każdym kontrahentem (odrębnie) uzgodniono „sposób udostępniania” faktury ustrukturyzowanej: nie ma mowy o „fakturze w postaci papierowej”.



Jakie stąd wnioski wynikają dla wszystkich podatników (także tych którzy sprzedają wyroby akcyzowe podmiotom wymienionym w art. 106gb ust 4 ustawy o VAT)? Trzeba z nimi uzgodnić:

- „sposób udostępnienia faktury ustrukturyzowanej”,

- zmianę umów (aneksy) tak, aby doręczenie owego „udostępnienia” wywołało skutki cywilnoprawne, a przede wszystkim rozpoczynało bieg terminu płatności za dostawy.



Lepiej późno niż wcale.



Prof. dr hab. Witold Modzelewski