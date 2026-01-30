REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » KSeF rusza za 2 dni: Stabilność, ciągłość działania i bezpieczeństwo systemu wciąż budzą wątpliwości. Testy pokazały potencjał systemu, ale też obszary ryzyka

KSeF rusza za 2 dni: Stabilność, ciągłość działania i bezpieczeństwo systemu wciąż budzą wątpliwości. Testy pokazały potencjał systemu, ale też obszary ryzyka

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 stycznia 2026, 12:43
KSeF rusza za 2 dni: Stabilność, ciągłość działania i bezpieczeństwo systemu wciąż budzą wątpliwości. Testy ukazały potencjał systemu, ale też obszary ryzyka
KSeF rusza za 2 dni: Stabilność, ciągłość działania i bezpieczeństwo systemu wciąż budzą wątpliwości. Testy ukazały potencjał systemu, ale też obszary ryzyka
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czteromiesięczny okres testów interfejsu API KSeF 2.0 dobiega końca – system zacznie obowiązywać w trybie obligatoryjnym dla pierwszych podmiotów już 1 lutego. W naszej ocenie jest on czytelny i funkcjonalny, choć niektóre jego elementy nadal wymagają dopracowania - pisze Anna Puka, VP of Customer Success w firmie WEBCON. Przeprowadzone testy pokazują, że kluczowe wyzwania nie dotyczą samej obsługi narzędzia, lecz kwestii istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ciągłości działania – w szczególności mechanizmów uwierzytelniania opartych na certyfikatach czy komunikatów w przypadku awarii.

Kończą się testy obowiązkowego KSeF 2.0

Udostępnienie środowiska testowego KSeF 2.0 otworzyło firmom oraz dostawcom systemów finansowo-księgowych możliwość praktycznej weryfikacji nowego modelu e-fakturowania. Testy pozwalają sprawdzić, jak system zachowuje się w typowych scenariuszach wystawiania i odbioru faktur oraz jak współpracuje z wykorzystywanym oprogramowaniem.

Opinie na temat udostępnionego środowiska testowego są dobre – zarówno z naszej perspektywy, jak i ze strony klientów. System jest funkcjonalny i intuicyjny, a użytkownicy bez większych trudności odnajdują się w jego strukturze. Szczególnie dobrze oceniana jest prostota obsługi Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU), co stanowi wyraźną poprawę w porównaniu z poprzednią wersją.

Istotnym udogodnieniem dla firm jest możliwość logowania się przy użyciu odrębnych danych testowych, co pozwala na przejście przez część operacji bez konieczności zakładania certyfikatów. Dostępna jest też wersja demonstracyjna, która umożliwia testy z użyciem certyfikatu. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą przetestować proces wystawiania faktury w różnych wariantach.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Stabilność, ciągłość działania i bezpieczeństwo systemu wciąż budzą wątpliwości przedsiębiorców

W trakcie testów pojawiały się przerwy techniczne. Miały one miejsce w momentach wzmożonej aktywności użytkowników. To sytuacje newralgiczne, ponieważ właśnie wtedy firmy oczekują pełnej stabilności systemu oraz jednoznacznej informacji o jego dostępności. Co istotne, wyzwaniem pozostają nie tylko same przerwy w działaniu, lecz także szybkie rozpoznanie sytuacji awaryjnej. Mimo że w KSeF przewidziano tryb pracy offline, użytkownicy zwracają uwagę na brak czytelnych komunikatów zwrotnych, na przykład na poziomie API, które pozwalałyby jednoznacznie stwierdzić, z jakim typem problemu mamy do czynienia.

W kontekście bezpieczeństwa warto zwrócić uwagę na nowy obszar ryzyka, z którym firmy będą musiały się zmierzyć, czyli tzw. faktury scamowe. Są to dokumenty, które nie odzwierciedlają rzeczywistej transakcji i mogą być elementem próby nadużycia. W KSeF 2.0 przewidziano mechanizmy pozwalające zareagować w takiej sytuacji – jeśli podatnik otrzyma fakturę budzącą uzasadnione wątpliwości, może zwrócić się do wystawcy o jej korektę lub zgłosić taki przypadek do Ministerstwa Finansów. To rozwiązanie ma charakter ochronny, a jego celem jest przeciwdziałanie pustym fakturom oraz innym formom oszustw. Należy jednak podkreślić, że jego skuteczne wykorzystanie będzie wymagało od firm wypracowania jasnych procedur i budowania świadomości po stronie użytkowników.

Zobacz również:

Kumulacja zmian w dniu startu obowiązkowego KSeF

Wszystkie te wyzwania – od kwestii bezpieczeństwa, przez stabilność systemu, po ograniczenia środowiska testowego – nabierają szczególnego znaczenia w kontekście harmonogramu wdrożenia KSeF. Pełna dostępność niektórych funkcjonalności ma zostać uruchomiona dopiero 1 lutego, czyli w dniu wejścia w życie obowiązku korzystania z systemu dla pierwszej grupy podmiotów. Oznacza to kumulację zmian w momencie, gdy KSeF zacznie być wykorzystywany na szeroką skalę w trybie obligatoryjnym.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest jednak to, że w bieżącym roku nie przewidziano jeszcze kar finansowych za ewentualne nieprawidłowości w obsłudze systemu. W praktyce oznacza to rozpoczęcie okresu przejściowego, który firmy mogą wykorzystać na dalsze testowanie rozwiązań oraz dopracowanie wewnętrznych procesów związanych KSeF.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Odbiór przygotowań do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur jest obecnie pozytywny. Widać wyraźną poprawę w jakości i przejrzystości informacji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat. Komunikacja jest znacznie bardziej uporządkowana i zrozumiała dla przedsiębiorców. Wszyscy uczestnicy rynku czekają więc na 1 lutego, który będzie pierwszym realnym sprawdzianem funkcjonowania KSeF w szerszej skali.

Anna Puka, VP of Customer Success w firmie WEBCON

Zobacz również:

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktury otrzymanej w KSeF? Co gdy faktura zostanie wystawiona poza KSeF?
30 sty 2026

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) mogą rodzić się pytania, jak zmienione przepisy wpływają na moment powstania prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych za pośrednictwem KSeF.
Po co jest KSeF i co zmienia dla przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]
30 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to jedno z największych wyzwań organizacyjnych, z jakimi mierzą się dziś przedsiębiorcy. Tuż przed jego uruchomieniem wciąż pojawia się wiele pytań. Po co w ogóle powstał KSeF? Jak ma działać w praktyce? I czy firmy są na niego gotowe?
KSeF rusza za 2 dni: Stabilność, ciągłość działania i bezpieczeństwo systemu wciąż budzą wątpliwości. Testy pokazały potencjał systemu, ale też obszary ryzyka
30 sty 2026

Czteromiesięczny okres testów interfejsu API KSeF 2.0 dobiega końca – system zacznie obowiązywać w trybie obligatoryjnym dla pierwszych podmiotów już 1 lutego. W naszej ocenie jest on czytelny i funkcjonalny, choć niektóre jego elementy nadal wymagają dopracowania - pisze Anna Puka, VP of Customer Success w firmie WEBCON. Przeprowadzone testy pokazują, że kluczowe wyzwania nie dotyczą samej obsługi narzędzia, lecz kwestii istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ciągłości działania – w szczególności mechanizmów uwierzytelniania opartych na certyfikatach czy komunikatów w przypadku awarii.
Rząd zgadza się na ochronę funkcji produkcyjnej wsi. Jest termin
30 sty 2026

Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi, a jej uchwalenie ma nastąpić w pierwszej połowie 2026 r. – zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu poinformował również o rozmowach dotyczących odblokowania rynków Mercosuru na polskie jabłka oraz możliwych rekompensatach dla rolników.

REKLAMA

Ministerstwo Finansów bagatelizuje problemy z KSeF. Jest odpowiedź na interpelację poselską
30 sty 2026

Resort finansów nie planuje zmian ani w przepisach, ani w funkcjonowaniu Krajowego Systemu e-Faktur. W odpowiedzi na kolejną interpelację poselską MF konsekwentnie umniejsza zgłaszane problemy techniczne i organizacyjne, mimo wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów.
Wydatki na pączki dla pracowników, a koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Jakie skutki podatkowe ma wspólne świętowanie tłustego czwartku?
30 sty 2026

Czy zjedzenie pączka podniesie motywację pracownika? Na takie pytanie trzeba odpowiedzieć, aby rozstrzygnąć, czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup pączków z okazji tłustego czwartku.
KSeF w praktyce: na początku będzie bolało ale za dwa lata nikt nie będzie chciał wracać do "PDF-ów na mailu". Ryzyka, wyzwania i szanse nowego systemu e-fakturowania
29 sty 2026

Wokół Krajowego Systemu e-Faktur narosło wiele emocji. Dominują obawy, niepewność, irytacja. Niemała w tym zasługa samej administracji rządowej, która trochę przespała ostatnie dwa lata i nie wykorzystała tego czasu na porządną kampanię edukacyjną. Bez wątpienia KSeF to zmiana fundamentalna. Na pewno na początku będzie trudno, pojawią się problemy, błędy i chaos organizacyjny. Ale moim zdaniem KSeF to również szansa na unowocześnienie procesów związanych z fakturami, które mam wrażenie trochę skostniały i nie nadążają za nowościami technologicznymi. Przyjrzyjmy się więc, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy.
KSeF 2.0 miał być rewolucją, a kończy się fikcją? Wielkie firmy już mają plan B na początek działania KSeF, a "wizualizacja faktury" to słowo-klucz
30 sty 2026

Ministerstwo Finansów obiecywało, że Krajowy System e-Faktur zakończy erę zagubionych faktur. Rządowa chmura miała stać się jedynym centrum dowodzenia fakturami w firmie. Ale jest inaczej. Najwięksi gracze na rynku – leasingodawcy czy operatorzy kart paliwowych – nie zamierzają polegać na państwowym systemie. Będą poza KSeF wysyłać wizualizacje faktur i dublować pracę. Czy KSeF zostanie smutny obowiązek, a to obieg wizualizacji będzie miał znaczenie w biznesie?

REKLAMA

KSeF w biurze rachunkowym: wybija godzina zero, z pomocą przychodzi technologia
30 sty 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oznacza zmiany techniczne, prawne, a także rewolucję w modelu współpracy na linii biuro-klient. Kluczem do sukcesu jest wybór narzędzi pozwalających na płynne przejście przez transformację cyfrową, bez zbędnych kosztów. Na ostatniej prostej Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe udzielają jeszcze dodatkowych wyjaśnień.
Firmy pod presją KSeF i przepisów. Rzecznik MŚP pomaga przetrwać zmiany
29 sty 2026

W obliczu dynamicznych zmian w prawie gospodarczym i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców odgrywa kluczową rolę w ochronie praw firm. Biuro Rzecznika intensyfikuje działania na rzecz uproszczenia procedur, zwiększenia pewności prawa i wsparcia przedsiębiorców w praktyce.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA