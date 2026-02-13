Twój e-PIT 2026 - logowanie do systemu. Od 15 lutego można rozliczyć się ze skarbówką z zeszłorocznych dochodów

Ministerstwo Finansów informuje, że od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT będą czekały na podatników przygotowane rozliczenia PIT za 2025 rok. Do Twój e-PIT najłatwiej się zalogować poprzez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego (e-US). Do usługi można się też zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego znajdujących się w login.gov.pl albo danymi podatkowymi.

Jak zalogować się do Twój e-PIT przez aplikację mobilną e-US

Jedną z najbardziej wygodnych metod logowania do usługi Twój e-PIT jest metoda przy użyciu aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego - po zainstalowaniu darmowej aplikacji ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS) można wybrać logowanie biometryczne lub logowanie przy użyciu PINu.

Jak zalogować się do Twój e-PIT przez aplikację mObywatel

Aby zalogować się aplikacją mObywatel należy:



1) po wejściu na stronę: podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ kliknąć przycisk: „Rozlicz się wTwój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”;



2) wybrać kafel: „Login.gov.pl”, a następnie wybrać logowanie poprzez aplikację mObywatel;



3) zgodnie z opisem po zalogowaniu się do aplikacji mObywatel w swoim smartfonie w dolnym menu wybrać przycisk Kod QR;



4) zeskanować Kod QR aplikacją mObywatel;



5) wybrać w aplikacji przycisk „Udostępnij dane” aby przejść do usługi – wtedy nastąpi przekierowanie prosto do Twój e‑PIT.

Jak zalogować się do Twój e-PIT przez dane podatkowe

Aby zalogować się danymi podatkowymi należy:



1) po wejściu na stronę: podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ kliknąć przycisk: „Rozlicz się wTwój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”;



2) wybrać kafel: „Twoje dane podatkowe” – umożliwi to zalogowanie się po wpisaniu:

- numer PESEL lub NIP i datę urodzenia,

- kwoty przychodu za 2024 rok - to suma przychodów z zeznania za 2024 r.

- kwoty przychodu za 2025 rok - to kwota jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2025 r.

- kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2024 r.