REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Twój e-PIT 2026 - logowanie do systemu. Od 15 lutego można rozliczyć się ze skarbówką z zeszłorocznych dochodów

Twój e-PIT 2026 - logowanie do systemu. Od 15 lutego można rozliczyć się ze skarbówką z zeszłorocznych dochodów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 07:37
Twój e-PIT 2026
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów informuje, że od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT będą czekały na podatników przygotowane rozliczenia PIT za 2025 rok. Do Twój e-PIT najłatwiej się zalogować poprzez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego (e-US). Do usługi można się też zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego znajdujących się w login.gov.pl albo danymi podatkowymi.

Jak zalogować się do Twój e-PIT przez aplikację mobilną e-US

Jedną z najbardziej wygodnych metod logowania do usługi Twój e-PIT jest metoda przy użyciu aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego - po zainstalowaniu darmowej aplikacji ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS) można wybrać logowanie biometryczne lub logowanie przy użyciu PINu.

REKLAMA

REKLAMA

Jak zalogować się do Twój e-PIT przez aplikację mObywatel

Aby zalogować się aplikacją mObywatel należy:

1) po wejściu na stronę: podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ kliknąć przycisk: „Rozlicz się wTwój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”;

2) wybrać kafel: „Login.gov.pl”, a następnie wybrać logowanie poprzez aplikację mObywatel;

3) zgodnie z opisem po zalogowaniu się do aplikacji mObywatel w swoim smartfonie w dolnym menu wybrać przycisk Kod QR;

4) zeskanować Kod QR aplikacją mObywatel;

5) wybrać w aplikacji przycisk „Udostępnij dane” aby przejść do usługi – wtedy nastąpi przekierowanie prosto do Twój e‑PIT.

Jak zalogować się do Twój e-PIT przez dane podatkowe

Aby zalogować się danymi podatkowymi należy:

1) po wejściu na stronę: podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ kliknąć przycisk: „Rozlicz się wTwój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”;

2) wybrać kafel: „Twoje dane podatkowe” – umożliwi to zalogowanie się po wpisaniu:
- numer PESEL lub NIP i datę urodzenia,
- kwoty przychodu za 2024 rok - to suma przychodów z zeznania za 2024 r.
- kwoty przychodu za 2025 rok - to kwota jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2025 r.
- kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2024 r.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: Ministerstwo Finansów
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania
13 lut 2026

Uprawnienia administracji skarbowej wciąż się rozszerzają. Na tym tle szczególnie cieszą podpisane przez Prezydenta nowelizacje Ordynacji podatkowej – tym razem korzystne dla podatników. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania, a przepisy działają pełną parą i każdy podatnik powinien je znać, by skutecznie bronić się przed zapędami skarbówki.
Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany
13 lut 2026

Obowiązkowe e-fakturowanie budzi rosnące obawy przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że szczególnie mikrofirmy mogą mieć problem z wdrożeniem nowych przepisów i potrzebują więcej czasu oraz wsparcia.
Problemy z logowaniem do KSeF 2.0. Dlaczego warto wybrać certyfikat KSeF?
12 lut 2026

Start obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur dla największych podmiotów przyniósł niespodziewane wyzwania techniczne związane z wydolnością infrastruktury. Resort finansów wprowadza limity logowań, a przedsiębiorcy szukają stabilniejszych metod autoryzacji, by zachować płynność księgowania dokumentów.
O 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?
12 lut 2026

Nawet o 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. Każdy kolejny dzień zwłoki obniża szanse na odzyskanie pieniędzy. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?

REKLAMA

Uwaga na telefonicznych oszustów podszywających się pod urząd. Nowa fala spoofingu na Mazowszu
12 lut 2026

Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować szczególną ostrożność. Pojawiły się próby oszustw telefonicznych, w których przestępcy podszywają się pod numery instytucji publicznych. Urząd Marszałkowski ostrzega – celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy. Tzw. spoofing powoduje, że na ekranie telefonu wyświetla się numer infolinii urzędu, choć dzwoni faktycznie oszust.
Pączki dla pracowników a podatki. Co można wrzucić w koszty, a czego nie odliczysz?
12 lut 2026

Tłusty czwartek w firmie może mieć konsekwencje podatkowe. Fiskus pozwala zaliczyć zakup pączków dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów, ale jednocześnie stawia wyraźne ograniczenia dotyczące odliczenia VAT. Wyjaśniamy, co wynika z najnowszych interpretacji skarbówki.
Koniec podatku od nagród dla sportowych bohaterów? Sejmowa komisja zdecydowała
11 lut 2026

Jest krok bliżej do zwolnienia z podatku nagród dla olimpijczyków, paraolimpijczyków i uczestników olimpiad specjalnych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu ustawy, który może zmienić zasady opodatkowania sportowych wyróżnień.
12 procent podatku PIT ściągane z 171 000 zł zamiast 120 000 zł - nowy pierwszy próg podatkowy? Dokument jest już w Sejmie
13 lut 2026

W Sejmie leży papier, który może zwiększyć grubość portfeli Polaków. Pierwszy próg podatkowy rośnie z aktualnych 120 tys. zł do 171 tys. zł. Ostatnio był zmieniany już 4 lata temu. Jeśli posłowie poprą pomysł, stawka 32% wejdzie przy wyższej kwocie, a w kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. Stawką 12% byłoby objęte aż 51 000 zł więcej, które spadłyby z progu 32% w niższy. Jaki będzie ruch posłów?

REKLAMA

Przełom dla deweloperów? Sąd wydał ważny wyrok w sprawie składki na DFG
11 lut 2026

Nowe orzeczenie sądu administracyjnego może znacząco wpłynąć na rozliczenia podatkowe firm deweloperskich. Chodzi o składkę na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, która do tej pory budziła liczne spory z fiskusem i wpływała na płynność finansową branży.
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
11 lut 2026

Już od 1 kwietnia 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać kolejny etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy wywołują duże emocje wśród przedsiębiorców, ale także rolników. Wielu z nich zastanawia się, czy będą musieli przejść na e-faktury i czy zmieni się sposób dokumentowania sprzedaży produktów rolnych. Ministerstwo Finansów uspokaja – rolnicy ryczałtowi zostali objęci innymi zasadami niż podatnicy VAT czynni.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA