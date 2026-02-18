Ulga WOT w PIT i CIT za 2025 r.: ile odliczysz za każdego zatrudnionego żołnierza i jak wykazać ją w zeznaniu

Od rozliczenia za 2025 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy skorzystają z nowej ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierzy aktywnej rezerwy. Preferencja ma zachęcać firmy do łączenia aktywności zawodowej z pełnieniem służby wojskowej. Ulga może istotnie obniżyć podstawę opodatkowania, zarówno w PIT, jak i w CIT i dotyczy już zeznań składanych wiosną 2026 r.

Kto ma prawo do ulgi

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Warunkiem jest zatrudnianie na podstawie umowy o pracę żołnierza WOT lub żołnierza aktywnej rezerwy, któremu zgodnie z umową przysługuje miesięczne wynagrodzenie co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawodawca wyraźnie wyłączył możliwość uznania wspólnika spółki osobowej za pracownika na potrzeby tej ulgi. Preferencja jest niedostępna dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tacy przedsiębiorcy mogą jedynie skorzystać z ogólnych ulg i odliczeń przewidzianych w ustawie o ryczałcie.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Przykład Spółka jawna prowadząca działalność produkcyjną zatrudnia na umowę o pracę trzech żołnierzy WOT: jednego ze stażem dwuletnim, jednego z trzyletnim i jednego z pięcioletnim. Spółka spełnia kryteria małego przedsiębiorcy. Podstawowe kwoty odliczenia wynoszą odpowiednio 15 000 zł, 18 000 zł i 24 000 zł, łącznie 57 000 zł. Po zastosowaniu współczynnika 1,5 przysługującego małemu przedsiębiorcy łączne odliczenie sięga 85 500 zł. Jeden ze wspólników, będący jednocześnie żołnierzem WOT, nie może być jednak uwzględniony w kalkulacji — ustawodawca wyłącza wspólników spółek niebędących osobami prawnymi z zakresu pojęcia „pracownik” na potrzeby tej ulgi.

Wysokość odliczenia zależna od stażu służby

Ulga polega na odliczeniu od dochodu określonej kwoty za każdego zatrudnionego żołnierza. Wysokość odliczenia zależy od długości nieprzerwanego pełnienia służby wojskowej ustalanego na dzień 31 grudnia roku podatkowego albo na ostatni dzień zatrudnienia żołnierza w danym roku. Kwoty odliczenia kształtują się następująco:

co najmniej 1 rok służby — 12 000 zł,

co najmniej 2 lata służby — 15 000 zł,

co najmniej 3 lata służby — 18 000 zł,

co najmniej 4 lata służby — 21 000 zł,

co najmniej 5 lat służby — 24 000 zł.

Podane kwoty przysługują na każdego zatrudnionego żołnierza. Jeżeli zatrudnienie trwało tylko przez część roku, przedsiębiorca odlicza 1/12 przysługującej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia w danym roku podatkowym.

REKLAMA

Przykład Firma zatrudniła żołnierza WOT od połowy lutego 2025 r.; żołnierz od trzech lat nieprzerwanie pełni służbę terytorialną. Pracodawca odlicza 10/12 z kwoty 18 000 zł, czyli 15 000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyższe odliczenie dla mikro- i małych firm

Ustawodawca przewidział preferencyjne współczynniki podwyższające kwotę bazową. Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców mogą podwyższyć przysługujące odliczenie o współczynnik 1,5. Z kolei podmioty niemające tego statusu, lecz zatrudniające przez cały rok podatkowy co najmniej pięciu pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), mogą zastosować współczynnik 1,2.

Przykład Podatnik nie jest mikro przedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą i zatrudnia na umowę o pracę 10 pracowników. Jeden z nich jest żołnierzem WOT. Moze podwyższyć przysługujące z tego tytułu odliczenie o współczynnik 1,2.

Limity i rozliczenie w kolejnych latach

W przypadku podatników PIT kwota ulgi nie może przekroczyć dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w danym roku. Analogiczne zasady obowiązują podatników CIT, z tym że limit odnosi się do dochodów innych niż zyski kapitałowe. Jeżeli dochód okaże się niższy od kwoty przysługującego odliczenia — lub gdy podatnik poniósł stratę — niewykorzystaną część ulgi można przenieść na pięć kolejnych lat podatkowych, przy czym w żadnym z tych lat kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu z działalności.

Przykład Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła w 2025 r. dochód operacyjny w wysokości 100 000 zł. Zatrudnia żołnierza WOT z co najmniej pięcioletnim stażem, co uprawnia do odliczenia 24 000 zł. Ponieważ dochód przekracza kwotę ulgi, cała preferencja może zostać rozliczona jednorazowo w zeznaniu CIT-8 za 2025 r.

Jak wykazać ulgę w zeznaniu

Ulga po raz pierwszy będzie wykazywana w zeznaniach składanych za rok podatkowy 2025. Podatnicy PIT ujmują ją w formularzach PIT-36 lub PIT-36L (wspólnicy spółek odpowiednio PIT-36S albo PIT-36LS), dołączając do zeznania załącznik PIT/WOT (wersja 1). Podatnicy CIT dokonują odliczenia w zeznaniu CIT-8, uzupełnionym o załącznik CIT/WOT (wersja 1).

PIT PIT Shutterstock

Przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać dokumentację potwierdzającą okres służby wojskowej pracownika — zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Na żądanie organów podatkowych dokumenty te podlegają weryfikacji.