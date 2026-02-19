REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Podatnicy i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie

Podatnicy i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 15:17
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)
KSeF
Podatnicy i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych apeluje o zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego eksperci OSCBR przedstawili postulaty, które mają uczynić KSeF realnym wsparciem dla przedsiębiorców, a nie kolejnym źródłem barier administracyjnych.

rozwiń >

KSeF problematyczny dla biur rachunkowych i przedsiębiorców

W dniu 22 stycznia 2026 r. przedstawiciele OSCBR wzięli udział w posiedzeniu parlamentarnego zespołu poświęconym wdrożeniu KSeF w Polsce. W skład delegacji weszli: Przemysław Naklicki – Dyrektor Zarządzający OSCBR, Patrycja Strzelecka – przedsiębiorczyni i członkini Rady Programowej OSCBR, Ewa Gałka – specjalistka ds. wdrożeń KSeF i szkoleniowiec oraz Honorata Madeja – Dyrektor Projektów Strategicznych OSCBR.

Celem wystąpienia było przedstawienie perspektywy biur rachunkowych i przedsiębiorców, którzy na co dzień mierzą się z praktycznymi konsekwencjami nowych regulacji. Jak podkreślają przedstawiciele OSCBR, ich głos zbyt często jest pomijany w procesie legislacyjnym, mimo że to właśnie biura rachunkowe w największym stopniu odpowiadają za faktyczne funkcjonowanie systemu w obrocie gospodarczym.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Siedem postulatów modyfikacji KSeF

OSCBR zaprezentowała siedem postulatów zmian w przepisach i rozwiązaniach technicznych KSeF. Wszystkie łączy jeden cel: zapewnienie ciągłości rozliczeń, neutralności VAT oraz dostępności systemu dla małych firm i podatników zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Biura rachunkowe powinny móc zarządzać certyfikatami KSeF w imieniu jednoosobowych firm

Jednym z kluczowych postulatów jest umożliwienie biurom rachunkowym zarządzania certyfikatami KSeF w imieniu jednoosobowych działalności gospodarczych. Brak możliwości ustanowienia administratora KSeF dla JDG powoduje obecnie, że każda czynność związana z certyfikatem wymaga osobistego zaangażowania przedsiębiorcy. W praktyce znacząco utrudnia to obsługę księgową, szczególnie w przypadku mikrofirm i osób starszych.

– To nierówne traktowanie podatników. Spółki mogą wyznaczyć administratora KSeF, JDG już nie. Tymczasem to właśnie jednoosobowe działalności najczęściej korzystają z obsługi zewnętrznych biur rachunkowych – wskazują eksperci OSCBR.

Potrzebna funkcja resetu hasła do certyfikatu KSeF

Kolejny problem dotyczy braku możliwości odzyskania hasła do certyfikatu KSeF. W przypadku jego utraty, jedyną ścieżką jest unieważnienie certyfikatu i wnioskowanie o nowy, co skutkuje przerwą w obsłudze systemu. OSCBR postuluje wprowadzenie funkcji resetu hasła po ponownym, silnym uwierzytelnieniu – zgodnie ze standardami e-administracji.

REKLAMA

Offline, ale bez praw podatkowych

Znaczna część postulatów dotyczy trybu offline i skutków awarii KSeF. Zdaniem OSCBR obecne regulacje prowadzą do naruszenia zasady neutralności VAT. Przykładowo podatnik, który skutecznie doręczył korektę in minus kontrahentowi w czasie niedostępności systemu, nie może obniżyć VAT należnego do momentu przesłania dokumentu do KSeF.
– W praktyce przedsiębiorca kredytuje budżet państwa, mimo że transakcja została faktycznie skorygowana – podkreślają przedstawiciele organizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

OSCBR domaga się także:
- zrównania skutków podatkowych e-faktury i wizualizacji faktury doręczonej offline,
- umożliwienia korygowania faktur offline jeszcze przed nadaniem numeru KSeF ID,
- usunięcia asymetrii rozliczeń VAT pomiędzy sprzedawcą a nabywcą w okresach niedostępności systemu.

Dokument potwierdzający transakcję – standard, nie opcja

Ostatni z postulatów dotyczy wprowadzenia obowiązku wydawania nabywcy dokumentu potwierdzającego transakcję w sytuacjach, gdy faktura nie została jeszcze przesłana do KSeF. Dziś takie potwierdzenie ma charakter dobrowolny, co prowadzi do niejednolitej praktyki i niepewności po stronie kupujących.

Głos środowiska trafił do Sejmu

Jak informuje OSCBR, merytoryczna dyskusja wywołała duże zainteresowanie członków zespołu parlamentarnego, a wybrane postulaty jeszcze tego samego dnia (22 stycznia br) zostały przedstawione na posiedzeniu Sejmu RP.
Zależy nam, aby system e-fakturowania był realnym wsparciem, a nie kolejnym obciążeniem, szczególnie dla mniejszych firm i tych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – podkreślają przedstawiciele OSCBR.
Organizacja zaznacza, że jej rekomendacje powstały na podstawie doświadczeń tysięcy biur rachunkowych, doradców podatkowych i przedsiębiorców z całej Polski.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Wynajem średnioterminowy samochodu w działalności gospodarczej – zasady, formalności, rozliczenia podatkowe
19 lut 2026

W realiach współczesnego biznesu zespoły projektowe coraz częściej powoływane są „na już” – do realizacji konkretnego kontraktu, wdrożenia systemu, otwarcia nowej lokalizacji czy prowadzenia regionalnej kampanii. Czas ich działania bywa ściśle określony i liczony w tygodniach lub miesiącach. W tym kontekście posiadanie własnej floty samochodowej może okazać się nie tylko kosztowne, ale również niepraktyczne. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wynajem średnioterminowy samochodów, który pozwala szybko zapewnić mobilność pracownikom bez konieczności inwestowania w zakup aut, zawierania długoterminowych umów leasingowych czy angażowania zasobów w rozbudowaną administrację.
Rewolucja w OC doradców podatkowych. Minimalna suma wzrośnie nawet pięciokrotnie
19 lut 2026

Minimalna kwota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych ma zostać podniesiona z obecnych 10 tys. euro do minimum 50 tys. euro, a w większych kancelariach maksymalnie do 100 tys. euro – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów i gospodarki. To jedna z najważniejszych zmian dla branży od lat.
KSeF ruszył pełną parą. 2 mln użytkowników i pierwsze problemy w handlu detalicznym
19 lut 2026

Choć obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lutego 2026 r. dotyczy tylko największych firm, platforma już pierwszego dnia przyciągnęła niemal 2 mln użytkowników. Wśród nich znaleźli się także sprzedawcy detaliczni. Nowy system ujawnił jednak wyzwania, które wykraczają daleko poza kwestie techniczne.
Obsługa KSeF od środka: jak przekuć regulacje w sprawne procesy
19 lut 2026

Narzędzie do obsługi KSeF powinno być bezpieczne, zgodne z przepisami, zapewniać elastyczność i nie generować dodatkowych kosztów. To jednak coś więcej niż tylko spełnienie wymogów formalnych to szansa na wprowadzenie do organizacji nowej jakości.

REKLAMA

Rachunek nie zastąpi faktury ustrukturyzowanej i nie pozwoli na zwolnienie z obowiązku stosowania KSeF
19 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) budzi wiele pytań. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że wystawianie rachunków zamiast faktur pozwala pozostać poza systemem. To błędne założenie, które może narazić przedsiębiorców na niepotrzebne ryzyko prawne.
INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST
19 lut 2026

Codzienna praca księgowych, kadrowych i urzędników wymaga analizy wyroków, interpretacji oraz bieżących zmian w prawie. To często dziesiątki stron dokumentów i ograniczony czas na podjęcie właściwej decyzji. Kompleksowa baza wiedzy INFORLEX łączy możliwości sztucznej inteligencji z wiedzą ekspertów, aby ułatwić szybkie dotarcie do sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy: streszczenia AI orzeczeń i interpretacji, Głos INFORLEX (podcast) oraz codzienny Przegląd Dziennika Ustaw, moduły kompleksowej bazy wiedzy, w których wiarygodna informacja łączy się z nowoczesną technologię.
Gdy żona kupuje udział w mieszkaniu od męża, to jest to zakup na własne cele mieszkaniowe. Może więc skorzystać ze zwolnienia od podatku
19 lut 2026

Czy zakup udziału w mieszkaniu męża, w którym żona i tak już mieszka, można uznać za wydatek dokonany na własne cele mieszkaniowe? W takiej sprawie interpretację indywidualną wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Zmiana formy opodatkowania 2026: ryczałt, liniowy czy skala - ostatni dzień na decyzję
19 lut 2026

20 lutego 2026 r. upływa dla większości polskich przedsiębiorców ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na bieżący rok. Czasu zostało niewiele, a konsekwencje pochopnej lub spóźnionej decyzji odczuwalne będą przez kolejnych dwanaście miesięcy. Warto więc w ostatniej chwili, na spokojnie i metodycznie, sprawdzić, czy obecna forma rozliczeń jest nadal optymalna.

REKLAMA

Unieważniony kredyt frankowy, a PIT. Czy płacisz podatek po wyroku lub ugodzie?
19 lut 2026

W 2025 r. prawomocny wyrok czy ugoda unieważniający umowę kredytu frankowego uzyskało wielu Polaków. Dla tych kredytobiorców oznacza jednak niespodziewany dylemat: czy i jakie skutki podatkowe należy uwzględnić w zeznaniu PIT za 2025 rok? Odpowiedź zależy od tego, co dokładnie wyrok lub ugoda z bankiem przewiduje i czy podatnik skorzystał wcześniej z którejś z ulg podatkowych.
Zmiany w KRUS: od 1 kwietnia wchodzi wyższa składka zdrowotna
19 lut 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. wzrośnie składka zdrowotna dla osób ubezpieczonych w KRUS. Nowa stawka obejmie domowników i pomocników rolnika. Zmiana wynika z ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2025 r., które wyniosło 9228,64 zł. Sprawdź, kto zapłaci więcej i jakie obowiązki trzeba spełnić, by zachować prawo do świadczeń.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA