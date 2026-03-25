Strona główna » Księgowość » Wiadomości » KSeF: Chaos i destrukcji systemu fakturowania faktycznie doprowadzi do spadku dochodów budżetowych w 2026 roku

KSeF: Chaos i destrukcji systemu fakturowania faktycznie doprowadzi do spadku dochodów budżetowych w 2026 roku

25 marca 2026, 08:04
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
oprac. Paweł Huczko
Fot. Wojtek Górski
Wojtek Górski
Dziennik Gazeta Prawna

Destrukcja i chaos fakturowy zdezorganizują ewidencję i deklarowanie nie tylko podatku od towarów i usług, ale również innych podatków. W wyniku tego spadną dochody budżetowe - prognozuje prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Dwa miesiące KSeF potwierdziły pesymistyczne prognozy

Kończy się drugi miesiąc chaosu fakturowego, które rozpoczął się 1 lutego tego roku, gdy nakazano wysyłać wystawiane faktury ustrukturyzowane tylko 4 tysiącom podatników VAT. Ale to dopiero początek (uwertura) spektaklu, który rozpocznie się od kwietnia 2026 roku. Wtedy dołączą do niego miliony podatników VAT, co nie wróży nic dobrego. W pełni już potwierdziły się wszystkie pesymistyczne prognozy co do sensu (czyli bezsensu) tej operacji. Przypomnę te najważniejsze:

- w związku z tym, że wysłanie faktury do KSeF nie rodzi skutków cywilnoprawnych (nie jest ex lege „wprowadzeniem faktury do obrotu prawnego”) trzeba wszystkie te czynności podwójnie fakturować, czyli wystawiać równolegle faktury elektroniczne i papierowe. I nie wiadomo, która z nich jest ważniejsza (obie są „fakturami” w rozumieniu ustawy o VAT),

- podwójne fakturowanie podwoiło pracę obsługową, bo trzeba kojarzyć te podwójne dokumenty („parować”), opisywać i archiwizować,

- mnożą się podwójne zapłaty faktur, bo są tacy, którzy ściągają z KSeF faktury, pomimo że nie jest to obowiązkowe i nie ma kary za ich nieściąganie, a następnie płacą je bez sensu (nie muszą), a później albo wcześniej płacą również fakturę papierową (elektroniczną),

- co prawda nie przyjęłyby się powszechnie absurdalne pomysły jakiś „potwierdzeń transakcji” czy też faktur OFFLINE24, ale nieliczni wystawiają te „wynalazki” i pogłębiają istniejący chaos,

- w przepisach na temat KSeF roi się od oczywistych błędów, a przede wszystkim w owym formularzu faktury ustrukturyzowanej, który po prostu jest wadliwy, bo nie daje możliwości podania wszystkich koniecznych danych oraz zmusza podatnika do mnożenia ilości wystawianych dokumentów.

Jednolity wzór faktury VAT niepotrzebnie komplikuje życie podatnikom

Pozwolę sobie na pewne wspomnienie: w latach 1994-1995 podjęto w Ministerstwie Finansów pracę nad opracowaniem jednolitego wzoru faktury VAT. Okazało się to obiektywnie niemożliwe, bo specyfikacja czynności podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem jest aż nadto bogata. Obiektywnie należałoby opracować co najmniej 10 wzorów dokumentów (wraz ze wzorami faktur korygujących), ale w niczym nie byłoby to pomocne dla podatników i tylko skomplikowałoby ich życie. Tu musi być zagwarantowana swoboda podatników i ich kontrahentów: oni muszą sami wybrać postać oraz formę faktur VAT, które w Polsce nie służą wyłącznie podatkowi od towarów i usług, lecz przede wszystkim obsługuje stosunki cywilnoprawne („bez otrzymania faktury VAT nie ma płatności”). Aż dziw bierze, że te doświadczenia były zignorowane przez autorów nowego systemu: pamięć instytucjonalna już nie istnieje, chyba że owi autorzy („ludzie z rynku”?) nie znają się na tym podatku i jednocześnie nie wiedzą, że się na nim nie znają. Konkluzja jest oczywista: nie ma i nigdy nie będzie jednego wzoru faktury dla sprzedaży bukietu kwiatów i wykonania skomplikowanej, wieloetapowej usługi montażowej. Żenujące jest to, że trzeba o tym przypominać.

Pewny spadek dochodów budżetowych

Destrukcja i chaos fakturowy zdezorganizują ewidencję i deklarowanie nie tylko podatku od towarów i usług, ale również innych podatków. W wyniku tego spadną dochody budżetowe.

Czas się opamiętać i ogłosić wycofanie się z tego pomysłu. Jeszcze nie jest za późno. Ratujmy nasz system podatkowy.

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Księgowość
Przychód autorski: koszty uzyskania przychodu i limit 50% – praktyczny przewodnik dla twórców i IT
25 mar 2026

Autorskie koszty uzyskania przychodu, limit 50%, przychody z praw autorskich – to frazy, które powinien znać każdy twórca, programista w IT czy artysta. W tym przewodniku wyjaśniamy, czym są koszty z praw autorskich, jak działa limit, jak przygotować umowy (w tym UoP) oraz jak bezpiecznie zoptymalizować PIT. Znajdziesz tu przykłady, listy kontrolne, wskazówki dotyczące ewidencji pracy twórczej i podpowiedź, jak policzyć 50% kosztów (autorskie koszty uzyskania przychodu kalkulator – krok po kroku).
KSeF: Chaos i destrukcji systemu fakturowania faktycznie doprowadzi do spadku dochodów budżetowych w 2026 roku
25 mar 2026

Destrukcja i chaos fakturowy zdezorganizują ewidencję i deklarowanie nie tylko podatku od towarów i usług, ale również innych podatków. W wyniku tego spadną dochody budżetowe - prognozuje prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Skarbówka ciągnie Twoją kontrolę miesiącami? Od niedawna nie musi Cię to tyle kosztować w odsetkach. Sprawdź, czy znasz te przepisy
25 mar 2026

Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie dwie nowelizacje Ordynacji podatkowej, które realnie ograniczają zapędy fiskusa. Skarbówka nie naliczy odsetek za przeciągającą się kontrolę, a wątpliwości co do faktów musi rozstrzygać na Twoją korzyść. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania – ale wielu podatników wciąż nie zna swoich nowych praw.
Miał być przełom, jest frustracja. Firmy alarmują: KSeF paraliżuje biznes
25 mar 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) miał uprościć życie przedsiębiorców, a tymczasem generuje chaos i straty. Problemy techniczne, długie oczekiwania na numer faktury i awarie logowania wywołują coraz więcej pytań od przedsiębiorców i różnych organizacji.

REKLAMA

KSeF paraliżuje firmy? Nowe faktury bez właściciela generują chaos i dziesiątki godzin strat
24 mar 2026

Od 1 kwietnia firmy mierzą się z nowym problemem: faktury wpadają same, ale nikt nie wie, do kogo należą. Brak kontekstu oznacza telefony, opóźnienia i nawet 35 godzin miesięcznie straconego czasu. Eksperci wskazują jednak rozwiązanie, które może odwrócić cały proces.
Licencje na oprogramowanie a podatek u źródła – 3 pułapki, o których musisz wiedzieć. Komercyjne wykorzystanie, SaaS jako „urządzenie przemysłowe” i chaos interpretacyjny
24 mar 2026

Płatności za oprogramowanie kupowane od zagranicznych dostawców to codzienność polskich firm. System ERP od niemieckiego producenta, CRM w chmurze od amerykańskiego giganta, narzędzie projektowe z licencją subskrypcyjną – każda z tych transakcji może generować obowiązek pobrania 20% podatku u źródła (WHT). Albo nie. Problem w tym, że odpowiedź na pytanie „czy WHT?” przestaje być oczywista. W ostatnich dwóch latach organy podatkowe i sądy administracyjne zafundowały podatnikom prawdziwy rollercoaster interpretacyjny. Trzy zagadnienia wymagają szczególnej uwagi: nowa, kontrowersyjna wykładnia pojęcia „komercyjnego wykorzystywania” licencji end-user, próba objęcia modelu SaaS reżimem WHT jako „urządzenia przemysłowego” oraz rozbieżność stanowisk, która uniemożliwia pewne planowanie podatkowe. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.
Szok na rynku paliw! Rząd rozważa drastyczne ruchy – padły słowa o VAT i akcyzie
24 mar 2026

Ceny paliw rosną, napięcie na świecie eskaluje, a rząd nie wyklucza sięgnięcia po najcięższe narzędzia fiskalne. Minister aktywów państwowych ujawnia kulisy działań i ostrzega: „nie ma prostej recepty”. Co to oznacza dla kierowców?
Firma odzyskała 650 tys. zł, a potem skutecznie zawalczyła także o prawo do odsetek
24 mar 2026

Jedna decyzja, jeden „techniczny” szczegół i setki tysięcy złotych mogą przepaść. Historia przedsiębiorcy, który zapłacił ogromny podatek mimo przedawnienia, pokazuje, jak fiskus wykorzystuje przepisy – i jak wiele zależy od jednego słowa. Stawką są nie tylko pieniądze, ale też odsetki liczone w dziesiątkach tysięcy złotych.

REKLAMA

Uwaga przedsiębiorcy! Urzędnicy już dzwonią w sprawie KSeF – to nie kontrola, ale eksperci ostrzegają
24 mar 2026

Telefony z urzędu skarbowego do firm już trwają. Resort finansów uspokaja, że to tylko „przyjazne rozmowy”, jednak doradcy podatkowi biją na alarm: lepiej uważać na to, co się mówi. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w KSeF.
Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
23 mar 2026

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.
