Podatek cyfrowy w Polsce: wielkie firmy zapłacą do 3 proc. przychodów
Projekt ustawy o tzw. podatku cyfrowym został wpisany do wykazu prac rządu. Zakłada do 3 proc. podatku od przychodów wielkich firm świadczących wybrane usługi cyfrowe w Polsce. Poinformował o tym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Wicepremier ogłasza podatek cyfrowy w Polsce
- To dobry dzień dla cyfryzacji, bo podatek od usług cyfrowych został wpisany do wykazu prac rządu - poinformował wicepremier Gawkowski na nagraniu opublikowanym w serwisie X.
- Globalne korporacje często płacą mniejsze podatki niż lokalne firmy - czas z tym skończyć.
Czas, aby wielcy gracze, wielkie big techy, płacili równe podatki na cyfryzację i rozwój dla przyszłości.
Korzyści z wprowadzenia podatku cyfrowego są potężne:
- miliardy złotych do budżetu państwa co roku
- większa konkurencyjność dla polskich firm
- pieniądze na sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, kompetencje cyfrowe i cyfrowe usługi
Podatek cyfrowy to dobra przyszłość dla Polski - przekonywał szef MC.
Jakie stawki i jakie firmy obejmie podatek?
Projekt zakłada:
- do 3 proc. podatku od przychodów z wybranych usług cyfrowych
- dotyczy usług związanych m.in. z reklamami online, platformami łączącymi użytkowników i handlem danymi
- obejmuje największych graczy o globalnych przychodach powyżej 1 mld euro i przychodach w Polsce powyżej 25 mln zł
- podatek ma być pomniejszany o zapłacony CIT
Podatek nie obejmie natomiast:
- sprzedaży własnych produktów online
- usług finansowych
- mediów publikujących treści
Wniosek i wpis do wykazu prac legislacyjnych
Resort cyfryzacji złożył wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych projektu ustawy o podatku rekompensującym od niektórych usług 27 stycznia.
Zgodnie z wpisem:
- stawka podatku nie wyższa niż 3 proc.
- podatek obejmie podmioty lub skonsolidowane grupy działające w Polsce
- nie ma znaczenia rezydencja podatkowa podmiotów lub ich siedziba
Przedstawiciel podatkowy i warunki działania
Projekt przewiduje możliwość ustanowienia przedstawiciela podatkowego:
- osoba fizyczna, prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej
- posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce
- zarejestrowana jako podatnik VAT
- w ostatnich 24 miesiącach nie zalegała z wpłatami podatków
Cele regulacji:
- wyrównanie szans konkurencyjnych między globalnymi korporacjami a krajowymi firmami
- wsparcie rozwoju technologii, innowacji i jakościowych treści medialnych
Jakie firmy będą objęte podatkiem?
Podatek cyfrowy dotyczy firm, które:
- umieszczają reklamy ukierunkowane (personalizowane)
- umożliwiają użytkownikom interakcje lub dostawy towarów/usług (marketplace’y, portale społecznościowe)
- sprzedają dane o użytkownikach
Z opodatkowania wyłączone będą:
- przedsiębiorstwa udostępniające treści cyfrowe użytkownikom
- firmy świadczące usługi komunikacyjne i płatnicze (portale VOD, telekomy, bankowość elektroniczna)
- sklepy internetowe sprzedające własne produkty
- firmy świadczące usługi bankowe, ubezpieczeniowe, emerytalne, inwestycyjne, rynku kapitałowego i finansowania społecznościowego
Harmonogram i wcześniejsze założenia
Plan wprowadzenia podatku cyfrowego w Polsce został zapowiedziany przez wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego w marcu 2025 r.
W sierpniu ubiegłego roku resort przedstawił wstępne założenia:
- podatek dla firm o globalnych przychodach powyżej 750 mln euro
- stawka 3 proc., co gwarantowałoby wpływy do budżetu:
- 1,7 mld zł w 2027 r.
- ponad 3 mld zł w 2030 r.
Podatki cyfrowe w Europie i na świecie
Podatki cyfrowe obowiązują m.in.:
- Wielka Brytania – 2 proc.
- Włochy, Francja, Hiszpania – 3 proc.
- Austria – 5 proc.
- Węgry, Turcja – 7,5 proc.
- Japonia – 10 proc.
- Kanada – 3 proc.
Nie wprowadziły go m.in.: Finlandia, Szwecja, Niemcy, Irlandia, Holandia, USA i Chiny.
