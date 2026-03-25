Podatek cyfrowy w Polsce: wielkie firmy zapłacą do 3 proc. przychodów

Podatek cyfrowy w Polsce: wielkie firmy zapłacą do 3 proc. przychodów

25 marca 2026, 11:56
Shutterstock

Projekt ustawy o tzw. podatku cyfrowym został wpisany do wykazu prac rządu. Zakłada do 3 proc. podatku od przychodów wielkich firm świadczących wybrane usługi cyfrowe w Polsce. Poinformował o tym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wicepremier ogłasza podatek cyfrowy w Polsce

  • To dobry dzień dla cyfryzacji, bo podatek od usług cyfrowych został wpisany do wykazu prac rządu - poinformował wicepremier Gawkowski na nagraniu opublikowanym w serwisie X.
  • Globalne korporacje często płacą mniejsze podatki niż lokalne firmy - czas z tym skończyć.
    Czas, aby wielcy gracze, wielkie big techy, płacili równe podatki na cyfryzację i rozwój dla przyszłości.

Korzyści z wprowadzenia podatku cyfrowego są potężne:

  • miliardy złotych do budżetu państwa co roku
  • większa konkurencyjność dla polskich firm
  • pieniądze na sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, kompetencje cyfrowe i cyfrowe usługi

Podatek cyfrowy to dobra przyszłość dla Polski - przekonywał szef MC.

Jakie stawki i jakie firmy obejmie podatek?

Projekt zakłada:

  • do 3 proc. podatku od przychodów z wybranych usług cyfrowych
  • dotyczy usług związanych m.in. z reklamami online, platformami łączącymi użytkowników i handlem danymi
  • obejmuje największych graczy o globalnych przychodach powyżej 1 mld euro i przychodach w Polsce powyżej 25 mln zł
  • podatek ma być pomniejszany o zapłacony CIT

Podatek nie obejmie natomiast:

  • sprzedaży własnych produktów online
  • usług finansowych
  • mediów publikujących treści

Wniosek i wpis do wykazu prac legislacyjnych

Resort cyfryzacji złożył wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych projektu ustawy o podatku rekompensującym od niektórych usług 27 stycznia.

Zgodnie z wpisem:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • stawka podatku nie wyższa niż 3 proc.
  • podatek obejmie podmioty lub skonsolidowane grupy działające w Polsce
  • nie ma znaczenia rezydencja podatkowa podmiotów lub ich siedziba

Przedstawiciel podatkowy i warunki działania

Projekt przewiduje możliwość ustanowienia przedstawiciela podatkowego:

  • osoba fizyczna, prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej
  • posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce
  • zarejestrowana jako podatnik VAT
  • w ostatnich 24 miesiącach nie zalegała z wpłatami podatków

Cele regulacji:

  • wyrównanie szans konkurencyjnych między globalnymi korporacjami a krajowymi firmami
  • wsparcie rozwoju technologii, innowacji i jakościowych treści medialnych

Jakie firmy będą objęte podatkiem?

Podatek cyfrowy dotyczy firm, które:

  • umieszczają reklamy ukierunkowane (personalizowane)
  • umożliwiają użytkownikom interakcje lub dostawy towarów/usług (marketplace’y, portale społecznościowe)
  • sprzedają dane o użytkownikach

Z opodatkowania wyłączone będą:

  • przedsiębiorstwa udostępniające treści cyfrowe użytkownikom
  • firmy świadczące usługi komunikacyjne i płatnicze (portale VOD, telekomy, bankowość elektroniczna)
  • sklepy internetowe sprzedające własne produkty
  • firmy świadczące usługi bankowe, ubezpieczeniowe, emerytalne, inwestycyjne, rynku kapitałowego i finansowania społecznościowego

Harmonogram i wcześniejsze założenia

Plan wprowadzenia podatku cyfrowego w Polsce został zapowiedziany przez wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego w marcu 2025 r.

W sierpniu ubiegłego roku resort przedstawił wstępne założenia:

  • podatek dla firm o globalnych przychodach powyżej 750 mln euro
  • stawka 3 proc., co gwarantowałoby wpływy do budżetu:
    • 1,7 mld zł w 2027 r.
    • ponad 3 mld zł w 2030 r.

Podatki cyfrowe w Europie i na świecie

Podatki cyfrowe obowiązują m.in.:

  • Wielka Brytania – 2 proc.
  • Włochy, Francja, Hiszpania – 3 proc.
  • Austria – 5 proc.
  • Węgry, Turcja – 7,5 proc.
  • Japonia – 10 proc.
  • Kanada – 3 proc.

Nie wprowadziły go m.in.: Finlandia, Szwecja, Niemcy, Irlandia, Holandia, USA i Chiny.

