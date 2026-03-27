Paliwo wreszcie tańsze? Sejm przyjął kluczowe ustawy, rząd szykuje szybkie obniżki

Już wkrótce kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Parlament zakończył prace nad przepisami, które mają zatrzymać wzrost cen paliw i umożliwić ich szybkie obniżenie. Nowe regulacje mogą wejść w życie jeszcze przed Wielkim Piątkiem.

Sejm i Senat zgodni – przepisy mają zatrzymać wzrost cen paliw

Sejm uchwalił w piątek dwie ustawy, które mają ograniczyć wzrost cen paliw na stacjach. Pierwsza wprowadza maksymalne ceny na benzynę i olej napędowy, a druga pozwoli obniżyć akcyzę na paliwa za pomocą rozporządzenia. Rozwiązania mają zacząć obowiązywać przed Wielkim Piątkiem.

Również w piątek Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Celem obu ustaw jest doprowadzenie do obniżki cen paliw na stacjach.

Nowe przepisy obejmują kluczowe ustawy paliwowe i skarbowe

Chodzi o nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.

Jak będzie liczona maksymalna cena paliwa?

Maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Minister energii ogłosi ceny – będą obowiązywać natychmiast

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy, stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

W trakcie głosowań Sejm przyjął poprawkę, według której cena urzędowa, ustalona przez ministra energii, będzie jedynie ceną maksymalną, co pozwoli sprzedawcom paliw stosować ceny niższe.

Akcyza w dół nawet natychmiast – decyzja w rękach ministra finansów

Z kolei ustawa wprowadzająca możliwość obniżenia stawek akcyzy w drodze rozporządzenia zakłada, że minister finansów będzie mógł obniżyć akcyzę, jak wskazano w uzasadnieniu, „na czas określony, niezbędny do ograniczenia negatywnych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie dla rynku paliw, (...) uwzględniając sytuację gospodarczą państwa”.

Ustawa ta pozwala ministrowi finansów zareagować „na pilną potrzebę obniżki akcyzy, z uwagi na obecną sytuację na rynkach paliw, związaną z wojną na Bliskim Wschodzie i wynikłe z tego skutki w postaci wzrostu cen paliw objętych akcyzą”.

Rząd: to wsparcie dla rodzin i przedsiębiorców

Zdaniem rządu obniżenie akcyzy na paliwa ma przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarstw domowych, przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportowym, logistycznym oraz rolnictwa.

Premier zapowiada konkretne obniżki jeszcze przed świętami

W czwartek premier Donald Tusk zapowiedział redukcję akcyzy do minimum unijnego – o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na oleju napędowym. Wskazywał, że nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać jeszcze przed Wielkim Piątkiem, przypadającym w tym roku 3 kwietnia.

Rząd gotowy do działania – projekty już przygotowane

Wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował w czwartek, że projekty rozporządzeń obniżających VAT i akcyzę na paliwa są już przygotowane. - „Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę VAT jest gotowy. Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę akcyzy też jest gotowy. Natomiast ten projekt może ujrzeć światło dzienne, kiedy będzie delegacja ustawowa” - powiedział wiceszef MF.

Co dalej z ustawami? Teraz ruch prezydenta

Ustawy zostały przekazane prezydentowi. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją premiera Donalda Tuska rozwiązania te miałyby zostać szybko podpisane, tak aby mogły wejść w życie jeszcze przed świętami.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Obie ustawy wejdą w życie w dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.