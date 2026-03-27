Tanie paliwo miało być od razu – decyzje w ostatniej chwili. Kierowcy zapłacili więcej

Tanie paliwo miało być od razu – decyzje w ostatniej chwili. Kierowcy zapłacili więcej

27 marca 2026, 08:46
Adam Kuchta
Tanie paliwo miało być od razu – decyzje w ostatniej chwili. Kierowcy zapłacili więcej
W czwartek wieczorem sejmowa komisja finansów publicznych poparła dwa rządowe projekty ustaw umożliwiających m.in. obniżenie akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia oraz wprowadzenie maksymalnych cen paliw.

Ekspresowe tempo prac nad ustawami

W czwartek na specjalnym posiedzeniu rząd przyjął oba projekty, które następnie w ekspresowym tempie trafiły pod obrady Sejmu.

Późnym wieczorem odbyło się ich pierwsze czytanie, a ok. godz. 23 sejmowa komisja finansów opowiedziała się za tymi propozycjami.

Kluczowe głosowania już w piątek

Zgodnie z harmonogramem Sejmu w piątek odbędzie się ich drugie czytanie, a w okolicach południa będą one głosowane.

Tego samego dnia ustawami zajmie się Senat, tak by - jak mówił premier Donald Tusk - jeszcze w piątek trafiły one na biurko Karol Nawrocki.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker podkreślił, że prezydent „pilnie oczekuje na ustawę”.

Dwa projekty i szeroki zakres zmian

Sejmowa komisja zajmowała się dwoma projektami ustaw; noweli ustawy o podatku akcyzowym a także nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Obniżki podatków i maksymalne ceny paliw

Pierwszy z projektów przewiduje, że minister finansów będzie czasowo (do 30 czerwca br.) rozporządzeniem obniżyć stawkę akcyzy na paliwa.

Drugi z kolei zakłada, że podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania maksymalnej ceny w okresie obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT dla paliw.

Obniżenie stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. zapowiedział w czwartek premier.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował podczas pierwszego czytania projektów w Sejmie, że projekty rozporządzeń obniżających stawki podatków VAT i akcyzy na paliwa są już przygotowane.

„Projekt rozporządzenia jest gotowy”

"Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę VAT jest gotowy. Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę akcyzy też jest gotowy. Natomiast ten projekt może ujrzeć światło dzienne, kiedy będzie delegacja ustawowa" - powiedział wiceszef MF.

Jak będzie ustalana cena maksymalna?

Projekt przewiduje, że wysokość ceny maksymalnej będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji.

Największy kryzys paliwowy od 50 lat

W trakcie debaty towarzyszącej pierwszemu czytaniu projektów szef resortu energii Miłosz Motyka przekonywał, że obecna sytuacja na rynku paliw to największy kryzys od ostatnich 50 lat, co wiąże się z gwałtownym spadkiem podaży surowca na świecie oraz silnym wzrostem cen ropy i paliw.

Podkreślił, że ograniczenie podaży sięga ponad 20 mln baryłek dziennie, co przekłada się na globalny szok cenowy odczuwalny także w Europie, w tym w Polsce.

Rząd odpowiada pakietem osłonowym

Motyka dodał, że w odpowiedzi na rosnące ceny, rząd zdecydował się na wdrożenie szerokiego pakietu działań osłonowych.

Wymienił m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwa oraz wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny detalicznej.

Rozwiązanie to ma zagwarantować, że obniżki podatków przełożą się bezpośrednio na ceny dla konsumentów.

Kontrola rynku i możliwy nowy podatek

Tłumaczył, że mechanizm ceny maksymalnej będzie oparty o średnie ceny hurtowe paliw największych podmiotów na rynku, a jego stosowanie będzie kontrolowane przez administrację skarbową.

Informował, że przewidziano także możliwość wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków, jeśli okaże się, że część podmiotów czerpie nieproporcjonalne korzyści z wysokich cen paliw.

Jeden z najszerszych pakietów w Europie

Minister Motyka ocenił też, że zaproponowane przez rząd rozwiązania, to jeden z najszerszych pakietów ochronnych w Europie.

Ma on ograniczyć wzrost cen paliw oraz działać antyinflacyjnie.

Polityczne spory wokół propozycji

Podczas wystąpień klubowych Przemysław Czarnek z PiS zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie popierać propozycje zmierzające do natychmiastowego spadku cen paliw na stacjach benzynowych.

Według niego propozycje rządowe są jednak spóźnione o blisko trzy tygodnie, co - jego zdaniem - miało kosztować Polaków 2 mld zł.

Szerokie poparcie w Sejmie

Przedstawiciele koalicji rządowej zgodnie zadeklarowali poparcie dla projektowanych zmian.

Poseł KO Jarosław Urbaniak podkreślił, że projekty pilnie zostaną przeprocedowane w Sejmie i są one skierowane do konsumentów, którzy obecnie mierzą się w wysokimi cenami paliw na stacjach.

Mirosław Orliński z PSL zwrócił uwagę, że każdy z nas odczuwa wzrost cen paliw oraz transportu i konieczne jest działanie w tej sprawie.

W podobnym tonie wypowiedział się Rafał Kasprzyk (Centrum), który podkreślił, że popiera dobre rozwiązania dla Polaków.

Tomasz Trela z Lewicy wyraził z kolei nadzieję, że prezydent podpisze ustawy ws. cen paliw.

Krytyka ze strony opozycji

Według Krzysztof Mulawa z Konfederacji rząd miał dużo czasu na przygotowanie rozwiązań prawnych i wsłuchanie się np. w głosy krytykujące wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej.

Źródło: INFOR
