Maja Chwalińska odniosła w tegorocznym turnieju tenisowym Roland Garros wielki sukces sportowy docierając do finału tej imprezy, gdzie przegrała z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6.. Ten sukces oznacza też wymierną nagrodę finansową w kwocie 1 400 000 euro. Ale od tej kwoty francuski fiskus pobierze podatki - jak oceniają eksperci nawet 46,4% wartości nagrody. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że porozmawia z ministrem finansów Francji o ewentualnym zwolnieniu z podatku Mai Chwalińskiej w tym przypadku.

Minister Domański: dochód Chwalińskiej zostanie opodatkowany we Francji; porozmawiam o ew. zwolnieniu z podatku

- Pomiędzy Polską a Francją jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. I mówi ona, że dochód sportowców i artystów jest opodatkowany w kraju, w którym został wygenerowany, więc dochód Mai Chwalińskiej zostanie opodatkowany we Francji – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w poniedziałek 8 czerwca 2026 r. w TVN24.



Jak dodał, niedługo będzie się widział z ministrem finansów Francji i „poruszy temat” ewentualnego zwolnienia z podatku dochodów Chwalińskiej z Roland Garros. Zastrzegł jednak, że francuski fiskus ma swoje zasady i stara się unikać wyjątków.

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Jak wyjaśniają eksperci firmy doradczej Grant Thornton, we Francji dochód zawodowego sportowca jest opodatkowany podatkiem dochodowym wg progresywnej skali podatkowej. W przypadku dochodów powyżej 181 917 euro stawka podatku wynosi 45%. Ale Francja pobiera też tzw. „solidarity tax", czyli dodatkowy podatek od wysokich dochodów. Dla osoby samotnej stawki solidarity tax są następujące:

- 3% od części dochodu referencyjnego między 250 001 a 500 000 euro,

- 4% od części ponad 500 000 euro.



Eksperci Grant Thornton wyjaśniają, że łączne obciążenie podatkiem dochodowym i solidarity tax sięgałoby około 650 tys. euro, czyli mniej więcej 46,4% nagrody.



Ale istnieje możliwość uwzględnienia przez Maję Chwalińską w tym przypadku kosztów uzyskania przychodu, czyli poniesionych przez nią wydatków związanych z tym turniejem - np. przelot, wyżywienie, wynagrodzenie trenera, część kosztów sztabu czy inne własne wydatki turniejowe. Te koszty mogą nieco zmniejszyć ostateczny podatek.



Jak wyjaśniają eksperci: Francuskie przepisy przewidują, że organizator turnieju powinien potrącić (przy wypłacie nagrody - przypisek infor.pl) zaliczkę w wysokości 15%. A po zakończeniu roku, w maju 2027 r. trzeba będzie złożyć francuskie zeznanie roczne, wykazać francuski dochód i rozliczyć ostateczne zobowiązanie, ale na to jest czas do września 2027 r.



Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce Maja Chwalińska nie musi płacić żadnego podatku od tej nagrody.



Zatem trzymajmy kciuki, by minister Domański przekonał francuskiego ministra finansów do zwolnienia podatkowego dla naszej tenisistki.