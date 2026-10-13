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Skarbówka zaciska pętlę na podatnikach. Przeprowadza 12,4 mln cichych kontroli i wyciąga 11 mld zł zaległości

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13 października 2026, 17:06
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Skarbówka zaciska pętlę na podatnikach. 12,4 mln cichych kontroli i rekordowe 11 mld zł zaległości
Skarbówka zaciska pętlę na podatnikach. 12,4 mln cichych kontroli i rekordowe 11 mld zł zaległości
Shutterstock

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W latach 2021–2025 organy skarbowe przeprowadziły ponad 12,4 mln czynności sprawdzających, z czego zdecydowana większość dotyczyła VAT, PIT, CIT i akcyzy. Najnowszy raport MDDP i Konfederacji Lewiatan pokazuje, że skarbówka coraz częściej rezygnuje z klasycznych kontroli na rzecz szybkich, masowych weryfikacji, które stały się jej głównym narzędziem odzyskiwania pieniędzy.

Nowy raport MDDP i Konfederacji Lewiatan pokazuje, że skarbówka coraz skuteczniej sięga po szybkie i masowe „czynności sprawdzające”, które wypierają klasyczne kontrole. W latach 2021–2025 wykryto w ich ramach rekordowe zaległości podatkowe, sięgające dziesiątek miliardów złotych. Jednocześnie liczba takich działań rośnie do poziomów bez precedensu.

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Rekordowe zaległości podatkowe i rosnąca skuteczność skarbówki

Podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan opublikowany został raport „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa. Niełatwe relacje podatników i organów podatkowych”. Raport został opracowany przez kancelarię MDDP i Lewiatana. Wynika z niego, że obecnie to nie kontrole, ale czynności sprawdzające – czyli uproszczona i nieformalna procedura weryfikacyjna prowadzona przez organy skarbowe – przynoszą budżetowi najwięcej wpływów.

„W 2025 r. padł kolejny rekord w zakresie kwoty zaległości podatkowych stwierdzonych w ramach czynności sprawdzających – było to prawie 11 mld zł. To oznacza wzrost o ponad 25 proc. w porównaniu z 2024 r. (który był do tej pory rekordowy). Ustalenia z 2025 r. odpowiadają za niemal 30 proc. wszystkich ustaleń z lat 2021-2025” – czytamy w raporcie.

„W latach 2021-2025 łącznie stwierdzono ponad 37 mld zł zaległości podatkowych z czynności sprawdzających w zakresie VAT, CIT, PIT i akcyzy (i ponad 38,8 mld zł ze wszystkich czynności sprawdzających przeprowadzonych w tym okresie” - czytamy także.

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Miliony spraw „bez kontroli”. Fiskus działa szybciej niż kiedykolwiek

Liczba czynności sprawdzających szybko rośnie. Z raportu MDDP i Lewiatana wynika, że w latach 2021–2025 przeprowadzono łącznie ponad 12,4 mln czynności sprawdzających, z czego aż 10,6 mln dotyczyło VAT, PIT, CIT lub akcyzy.

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„W 2025 r. liczba wszczętych czynności sprawdzających dotyczących VAT, PIT, CIT oraz akcyzy ponownie wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła 2,3 mln. Jedynym rokiem, w trakcie którego przeprowadzono większą liczbę czynności sprawdzających, był 2021 r. (2,4 mln)” – stwierdzono w raporcie. To właśnie ta forma weryfikacji staje się dziś standardem działania skarbówki, wypierając klasyczne, bardziej sformalizowane kontrole podatkowe.

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VAT i PIT na celowniku. 89 proc. wszystkich działań fiskusa

Z raportu wynika, że rośnie liczba czynności sprawdzających w zakresie CIT – z 77,6 tys. w 2023 r. do 149 tys. w 2025 r. Jednak ich udział pozostaje marginalny.

Największy ciężar działań skarbówki skupia się na VAT i PIT, które odpowiadają za 89 proc. wszystkich czynności sprawdzających oraz 86 proc. wykrytych zaległości podatkowych. W praktyce oznacza to, że fiskus koncentruje się na obszarach, które generują największe wpływy do budżetu państwa.

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VAT 2026. Komentarz

„Kontrola zza biurka”. Nowa rzeczywistość podatników

„Przedstawione dane potwierdzają, że dziś czynności sprawdzające są nowymi, najważniejszymi narzędziami wstępnej kontroli – obecnie organy podatkowe stawiają właśnie na tę formę weryfikacji rozliczeń podatników. Ten trend najprawdopodobniej zostanie utrzymany, na co składa się wiele czynników. Czynności sprawdzające są prostsze i mniej sformalizowane niż klasyczne kontrole, pozwalają na szybką i masową weryfikację wybranych obszarów rozliczeń oraz nie są obciążone ograniczeniami proceduralnymi wynikającymi z przepisów. Duże znaczenie ma również coraz szerszy dostęp organów do danych oraz narzędzi analitycznych, które umożliwiają weryfikację rozliczeń »zza biurka«, często bez konieczności wcześniejszego kontaktu z podatnikiem” – napisali autorzy raportu.

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Źródło: INFOR
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