REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Zmiany w kasach fiskalnych od 2027 r. Będzie nowelizacja rozporządzenia

Zmiany w kasach fiskalnych od 2027 r. Będzie nowelizacja rozporządzenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 listopada 2026, 15:28
podatki 2027, kasy fiskalne, Ministerstwo Finansów
Zmiany w kasach fiskalnych od 2027 r. (projekt rozporządzenia). Brak możliwości wystawiania faktur na kasie i inne nowości

REKLAMA

REKLAMA

Od 26 czerwca 2026 r. trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy, że na podstawie ustawy wdrażającej Krajowy System e-Faktur podatnicy będą mogli wystawiać faktury VAT przy użyciu kas rejestrujących (tzw. fiskalnych) tylko do 31 grudnia 2026 r. Dlatego konieczne jest usunięcie z przepisów rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych przepisów pozwalających na wystawianie i ewidencjonowanie tych faktur na kasie fiskalnej. Są też i inne zmiany.

rozwiń >

Faktury będą mogły być wystawiane docelowo tylko w KSeF

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów ustawa o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) przewiduje już teraz nowy system fakturowania oparty o KSeF (zob. w szczególności art.106ga ust. 1 i następne tej ustawy). Funkcjonuje obecnie przepis przejściowy (art. 145n ustawy o VAT), który do końca 2026 r. pozwala na wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz uznawania paragonów z NIP nabywcy do kwoty 450 zł za faktury uproszczone.

REKLAMA

REKLAMA

Art. 145n. 1. W okresie od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych mogą wystawiać:
1) faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej przy zastosowaniu kas rejestrujących;
2) paragony fiskalne uznane za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3.

2. Wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wlicza się do łącznej wartości sprzedaży wraz z kwotą podatku, o której mowa w art. 87 ust. 6e pkt 1 i 2.

3. Do faktur i paragonów fiskalnych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 106h ust. 1.

4. Faktury, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku których wartość sprzedaży oraz podatek należny zostały ujęte w raporcie fiskalnym dobowym z kasy rejestrującej, ujmuje się w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.

Usunięcie przepisów pozwalających na wystawiania faktur VAT na kasie rejestrującej

Zatem przede wszystkim omawiana nowelizacja usunie z rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących pojęcia „faktura” i „faktura anulowana” oraz obowiązki raportowe związane z tymi dokumentami. Od 2027 r. kasy rejestrujące mają służyć wyłącznie do prowadzenia ewidencji sprzedaży detalicznej i wystawiania paragonów fiskalnych, natomiast wystawianie faktur będzie odbywać się co do zasady, przy użyciu KSeF.

Doprecyzowanie obowiązku wydawania paragonu fiskalnego

W § 6 ust. 1 pkt 1, 9 i 10 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących omawiana nowelizacja doprecyzuje obowiązek wydawania paragonu fiskalnego. Będzie jednoznacznie zapisane w przepisach, że podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury przy użyciu kasy zamiast paragonu fiskalnego.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, pozostawienie tej możliwości prowadziłoby do powielania funkcjonalności systemów oraz do niespójności z zasadami wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

REKLAMA

Ujednolicenie procedur związanych z wymianą pamięci fiskalnej

W § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących pojawi się odesłanie do czynności określonych w § 32 ust. 1 pkt 1, 2 oraz pkt 3 lit. a. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, zmiana ta ma na celu ujednolicenie procedur związanych z wymianą pamięci fiskalnej w kasach on line oraz wyeliminowanie rozbieżności interpretacyjnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakres danych ewidencjonowanych na kasie rejestrującej

Zmiany w § 20 wynikają z potrzeby dostosowania zakresu danych ewidencjonowanych i raportowanych przez kasy do ich podstawowej funkcji. W § 20 ust. 1 pkt 1 po wyrazach „§ 12” dodaje się wyrazy „i § 20a”, co ma charakter porządkujący. Uchylenie pkt 2 wynika z utraty znaczenia danych powiązanych z wystawianiem faktur przy użyciu kas. Jednocześnie zmieniono pkt 6 i 8, przesądzając o elektronicznej postaci raportów fiskalnych rozliczeniowych oraz łącznych raportów fiskalnych rozliczeniowych, co odzwierciedla postępującą cyfryzację oraz specyfikę kas on-line.

Doprecyzowanie procedury dot. kas w przypadku zakończenia działalności

Omawiana nowelizacja ma także doprecyzować przepisy określające sposób postępowania w przypadku zakończenia działalności. W tej sytuacji raport fiskalny rozliczeniowy lub łączny raport fiskalny rozliczeniowy w postaci elektronicznej składany będzie w terminie 5 dni od dnia sporządzenia protokołu z tej czynności, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, oraz wnioskiem o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Zakres dokumentów potwierdzających nabycie kasy rejestrującej oraz sposób ich identyfikacji

W § 21 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących doprecyzowany zostanie zakres dokumentów potwierdzających nabycie kasy rejestrującej oraz sposób ich identyfikacji, z uwzględnieniem funkcjonowania KSeF.
W przypadku faktur ustrukturyzowanych wymagane będzie wskazanie numeru identyfikującego fakturę w systemie KSeF, natomiast w przypadku faktur wystawionych poza KSeF – ich numeru wynikającego z chronologii wystawianych dokumentów w systemach księgowych. Utrzymano także regulacje dotyczące identyfikacji dokumentów w przypadku braku faktury.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zmiany o charakterze technicznym

Nowelizacja obejmuje również zmiany o charakterze technicznym, w tym w § 25 ust. 1 (zasady wymiany pamięci fiskalnej w kasach z elektronicznym zapisem kopii) oraz zmiany w § 29 ust. 1 i załącznikach do rozporządzenia, polegające m. in. na usunięciu pól dotyczących liczby i wartości faktur oraz faktur anulowanych.

Zakres danych zawartych w raporcie fiskalnym

W § 29 ust. 1 projekt przewiduje zmiany o charakterze porządkującym i dostosowującym zakres danych zawartych w raporcie fiskalnym do aktualnych funkcji kas rejestrujących, w szczególności w związku z rezygnacją z możliwości wystawiania faktur przy zastosowaniu kas.

W pkt 9 skreślono wyrazy „osobno dla paragonów i faktur”, co stanowi konsekwencję eliminacji faktur z zakresu działania kas rejestrujących. W obecnym stanie prawnym brak jest uzasadnienia dla dalszego rozróżniania tych danych w raportach fiskalnych.

Uchylenie pkt 17 wynika z utraty znaczenia danych objętych tą regulacją, pozostających w bezpośrednim związku z funkcjonalnością kas dotyczącą wystawiania faktur. W związku ze zmianami systemowymi przepis ten stał się zbędny.

Zmiana w pkt 18 polega na dostosowaniu sposobu określania łącznej liczby pozycji w raporcie fiskalnym poprzez wskazanie, że obejmuje ona pozycje sumowane od pkt 5 do pkt 16. Modyfikacja ta ma charakter porządkujący i wynika z uchylenia pkt 17, zapewniając jednocześnie spójność i czytelność przepisów określających zakres danych prezentowanych w raportach fiskalnych.

Proponowane zmiany mają na celu uproszczenie regulacji, eliminację zbędnych danych oraz dostosowanie przepisów do aktualnego modelu funkcjonowania kas rejestrujących, w szczególności kas on-line.

Przepisy przejściowe

Omawiany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących zawiera też następujące przepisy przejściowe.

§ 2. Do faktur potwierdzających dokonanie sprzedaży, wystawionych przy użyciu kas rejestrujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Do raportów fiskalnych rozliczeniowych i łącznych raportów fiskalnych rozliczeniowych wystawionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji złożone przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia według dotychczasowego wzoru zachowują moc.

§ 5. Protokoły z odczytu zawartości pamięci fiskalnej sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia według dotychczasowego wzoru zachowują moc.

Termin wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r., co – zdaniem resortu finansów da podatnikom odpowiedni czas na dostosowanie stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do nowych regulacji.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (projekt z 18 czerwca 2026 r.) – nr 70/2026.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Najem elewacji przez wspólnotę mieszkaniową a przychód właścicieli lokali – ważny wyrok WSA
02 lis 2026

Czy samo przeznaczenie przez wspólnotę mieszkaniową przychodów z wynajmu elewacji na fundusz remontowy oznacza powstanie przychodu podatkowego po stronie właścicieli lokali? W wyroku z 10 września 2026 r. (sygn. I SA/Wr 428/26) WSA we Wrocławiu wyjaśnił, kiedy takie przysporzenie może zostać rozpoznane i jakie ma to konsekwencje dla obowiązków podatkowych Wspólnoty.
Miliardy z windfall tax już płyną do budżetu. Rząd ujawnił, na co wyda te pieniądze
02 lis 2026

W niedzielę 1 listopada oficjalnie weszły w życie rewolucyjne przepisy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina ma przynieść budżetowi państwa aż 5,2 miliarda złotych, jednak gigantyczne wpływy to dopiero początek całej operacji. Choć prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, jego niespodziewany ruch w stronę Trybunału Konstytucyjnego wywołał ogromne poruszenie na rynku. Największe emocje budzi jednak to, jak urzędnicy zamierzają zagospodarować te środki i co to oznacza dla portfeli milionów Polaków na stacjach benzynowych.
Ryczałt w 2027 r. Ci klienci biura rachunkowego mogą go stracić – sprawdź ich przed końcem 2026 roku
30 paź 2026

Klienci biur rachunkowych zwykle nie śledzą prac nad ustawami, a zmiany w PIT i ryczałcie od 2027 r. mogą dotyczyć wielu z nich. Zuzanna Niełacna, ekspert księgowo-podatkowy w fillup k24, podpowiada, jak biuro może wytypować klientów do sprawdzenia, kiedy ich poinformować i czego nie przesądzać za nich.
Prof. Modzelewski: Nowelizacja ustawy o VAT w 2027 r. podniesie PKB (tylko na papierze) i obniży (w rzeczywistości) dochody budżetowe
02 lis 2026

Uchwalono rewolucyjne zmiany w fakturowaniu zakupów płodów rolnych wytworzonych przez tzw. rolników ryczałtowych (czyli większość), które są nie tylko absurdalne, lecz wręcz kryminogenne - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA

Opłata paliwowa jak podatek. Rząd zmienia plany i podział pieniędzy
01 lis 2026

Szykuje się rewolucja w podziale pieniędzy z opłaty paliwowej, którą każdy kierowca zostawia na stacjach benzynowych. Najnowsza wersja rządowego projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym zakłada radykalne przemodelowanie finansowania polskich torów i dróg, a także częściowe przekierowanie tych środków bezpośrednio do budżetu państwa. Zmiany, które pierwotnie planowano na początek 2027 roku, zostały przesunięte w czasie na rok 2028. Rząd uspokaja jednak właścicieli samochodów: reforma ma zostać przeprowadzona w taki sposób, aby ceny na pylonach stacji paliw nie wzrosły.
Śmierć i podatki po polsku. Dlaczego za pochówek płacimy więcej niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a nawet w USA?
01 lis 2026

Choć polskie przepisy pośmiertne pozwalają już na załatwienie części formalności przez internet, rzeczywistość na cmentarzach pozostaje bezwzględna dla naszych portfeli. Z najnowszych analiz wynika porażający fakt: proporcjonalnie do zarobków, pogrzeby w Polsce są droższe niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a nawet w USA. Podczas gdy przeciętny Niemiec jest w stanie pokryć niemal całe koszty pochówku bliskiej osoby z jednej pensji, Polak z trudem opłaci za to połowę ceremonii.
MOPS umorzył koszty upomnienia. Czy wystawią PIT-11?
30 paź 2026

Ośrodek pomocy społecznej chciał wystawiać PIT-11 osobom, którym umorzył koszty upomnienia. Dyrektor KIS powiedział „stop“: w tym wypadku przychód w ogóle nie powstaje.
Korzystne połączenie spółek czasem wymaga ich... podziału. Paradoks reorganizacji po transakcji M&A (fuzje i przejęcia)
29 paź 2026

Intuicja podpowiada, że integracja przedsiębiorstw po transakcji M&A (z ang. mergers and acquisitions - fuzje i przejęcia) powinna prowadzić do ich połączenia. W praktyce skutecznym narzędziem integracji bywa jednak podział spółki. Pozwala uporządkować strukturę grupy i skupić określone części biznesu tam, gdzie będą najlepiej wykorzystywane. W jednym z projektów realizowanych dla przedsiębiorstw z branży logistycznej celem inwestora była integracja działalności nabywanej grupy ze strukturą istniejącą już po stronie kupującego. Z punktu widzenia biznesu chodziło o stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego, uporządkowanie funkcji operacyjnych, eliminację dublujących się kompetencji oraz wykorzystanie efektu skali. Klient przez cały czas mówił o „połączeniu” obu organizacji. Co ciekawe, prawnym narzędziem wykorzystanym do realizacji tego celu nie było jednak połączenie spółek, lecz podział.

REKLAMA

Spadek lub darowizna zgłoszone po terminie. Skarbówka szykuje e-wniosek. Co już wiadomo, a czego jeszcze nie?
29 paź 2026

Przeoczenie terminu na zgłoszenie darowizny lub spadku od najbliższej rodziny nie musi już oznaczać bezpowrotnej utraty prawa do całkowitego zwolnienia z podatku. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapowiedziała rewolucyjną zmianę w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnicy zyskają możliwość elektronicznego składania wniosku o przywrócenie kluczowego terminu (WN-SD). Znamy już oficjalny harmonogram wdrożenia tej oraz wielu innych e-usług, które ułatwią życie milionom Polaków.
Łódź podnosi podatki na 2027 rok. Sprawdź, kto zapłaci teraz najwięcej
29 paź 2026

Rada Miejska w Łodzi bez dyskusji przegłosowała wyższe stawki podatków na przyszły rok. Zmiany oparte na wskaźnikach inflacji uderzą w konkretne grupy mieszkańców, a skarbnik miasta już wyliczył, o ile wzrosną roczne opłaty. Choć podwyżka dotknie wielu, jedna decyzja urzędników dotycząca wysokości stawek może mocno zaskoczyć.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA