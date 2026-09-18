Interpretacje podatkowe ważne tylko 5 lat. Dyrektor KIS będzie interpretował przepisy dot. podatków i opłat lokalnych. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w interpretacjach

Ministerstwo Finansów szykuje istotną reformę ordynacji podatkowej w zakresie wydawania interpretacji podatkowych. Jedną z ważniejszych zmian będzie likwidacja bezterminowości indywidualnych interpretacji podatkowych. Zgodnie z opublikowanymi niedawno założeniami te interpretacje wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej mają być ważne tylko przez 5 lat. Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie z obrotu nieaktualnych interpretacji ale dla firm oznacza nowe obowiązki – zwłaszcza przy rozliczeniach ciągłych. Jak wskazuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity, przedsiębiorcy będą musieli przejąć rolę stale czujnego audytora własnych rozliczeń. Co więcej, nowelizacja wprowadzi harmonogram utraty ważności wcześniej wydanych interpretacji indywidualnych. Przykładowo interpretacje wydane przed 1 stycznia 2023 r. stracą ważność z dniem 30 czerwca 2028 r. Innymi ważnymi zmianami mają być: przeniesienie (od 1 lipca 2027 r.) kompetencji do wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących podatków i opłat pozostających we właściwości organów samorządowych z gminnych organów podatkowych do Dyrektora KIS (ta zmiana wynika z innego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej) a także rozszerzenie ochrony prawnej podatnika na skutki podatkowe zaistniałe przed opublikowaniem interpretacji ogólnej poprzez wprowadzenie możliwości wyboru zastosowania się do wykładni wynikającej z interpretacji ogólnej albo do utrwalonej praktyki organów krajowej administracji skarbowej. Ponadto ma być rozszerzony zakres ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej na skutki podatkowe, które miały miejsce również przed doręczeniem interpretacji. Inny projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje przeniesienie (od połowy 2027 r.) kompetencji do wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących podatków i opłat pozostających we właściwości organów samorządowych z gminnych organów podatkowych do Dyrektora KIS.

5 lat ważności indywidualnych interpretacji podatkowych

W dniu 4 sierpnia 2026 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (UD445).



Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, głównym celem tej nowelizacji jest gruntowna reforma instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego uregulowanej w dziale II rozdziale 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz zmiana przepisów dotyczących opinii o stosowaniu preferencji (opinia WHT) w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.



Zdaniem resortu finansów aktualne bezterminowe obowiązywanie indywidualnych interpretacji podatkowych powoduje istotne ryzyka systemowe w postaci funkcjonowania w obrocie prawnym ochrony podatkowej opartej na stanowiskach organów podatkowych, które uległy dezaktualizacji w wyniku zmian, jakie zaszły w linii orzeczniczej sądów administracyjnych lub w realiach gospodarczych. W ten sposób – zdaniem MF - dochodzić może do naruszenia zasady równości wobec prawa poprzez nieuzasadnione uprzywilejowanie podatników dysponujących historycznymi interpretacjami względem podmiotów nowo wchodzących na rynek, które np. uzyskują mniej korzystną interpretację przepisów dotyczącą analogicznego zagadnienia, przykładowo wskutek zmiany linii interpretacyjnej sądów administracyjnych. Dostępna publicznie, ogromna baza interpretacyjna zawierająca również interpretacje historyczne uniemożliwia efektywne wykorzystywanie zamieszczonych w niej informacji. Do chwili obecnej w bazie tej zamieszczono ponad pół miliona interpretacji indywidualnych, także tych wydanych w latach już zasadniczo przedawnionych, czyli w latach 2007-2020.

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W celi rozwiązania tego problemu Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie ram czasowych (pięcioletni okres ważności) dla wydawanych interpretacji. Jednocześnie, nastąpić ma wydłużenie ważności opinii WHT z 36 miesięcy do 5 lat. W przypadku obu instrumentów będzie istniała możliwość przedłużenia ich ważności poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, przed upływem pięcioletniego okresu.

Zdaniem MF, kluczowym nowym narzędziem prawnym zapewniającym pewność prawa dla podatników a jednocześnie ograniczającym biurokrację będzie instytucja milczącego załatwienia wniosku o przedłużenie okresu ważności interpretacji i opinii WHT. Zakłada się, że jeżeli do dnia upływu okresu ważności któregoś z tych instrumentów, organ nie wyda rozstrzygnięcia w sprawie, ważność interpretacji lub opinii WHT zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 5 lat.

Omawiana nowelizacja ma także wprowadzić przepisy – na wzór już obowiązujących w obszarze wiążących informacji i opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego – stanowiące, że zmiana przepisów prawa, których dotyczy interpretacja indywidualna, czy postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, będących przedmiotem wydanej opinii WHT, powoduje jej wygaśnięcie z mocy prawa.

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Najważniejsze zmiany w interpretacjach podatkowych, które mają być zawarte w nowelizacji (UD445)

1) wprowadzenie 5-letniego okresu ważności interpretacji indywidualnych z jednoczesnym prawem ich bezpłatnego przedłużenia o kolejny okres w odniesieniu do zdarzeń przyszłych, w ramach procedury uproszczonej oraz milczącego załatwienia sprawy, podobnie jak w przypadku pierwszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej;



2) wprowadzenie obowiązku wygaszania interpretacji indywidualnych, pozostających w sprzeczności z wydanymi objaśnieniami podatkowymi – rozwiązanie analogiczne, jakie obowiązuje obecnie w przypadku wydanych interpretacji ogólnych;



3) rozszerzenie ochrony prawnej podatnika na skutki podatkowe zaistniałe przed opublikowaniem interpretacji ogólnej poprzez wprowadzenie możliwości wyboru zastosowania się do wykładni wynikającej z interpretacji ogólnej albo do utrwalonej praktyki organów krajowej administracji skarbowej. Przewidziano również rozszerzenie zakresu ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej na skutki podatkowe, które miały miejsce również przed doręczeniem interpretacji;



4) wzmocnienie informacyjnej roli interpretacji ogólnych poprzez nałożenie na organ interpretacyjny obowiązku określenia (wyjaśnienia) skutków podatkowych ich wydania;



5) uregulowanie częściowego stwierdzenia bezprzedmiotowości wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w przypadku zgodności zagadnienia będącego jej przedmiotem z opublikowaną interpretacją ogólną lub opublikowanymi objaśnieniami podatkowymi, z jednoczesnym obowiązkiem wskazania oznaczenia interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych wraz z podaniem miejsca ich publikacji oraz przywołaniem fragmentu tej interpretacji lub objaśnień podatkowych odpowiadających temu zagadnieniu;



6) doprecyzowanie definicji pojęcia utrwalonej praktyki interpretacyjnej oraz przesłanek umożliwiających zastosowanie ochrony prawnej wynikającej z utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych z równoczesnym wprowadzeniem dyrektywy uwzględniania tej praktyki przez organy podatkowe w toku postępowania podatkowego;



7) zwiększenie transparentności systemu interpretacji poprzez uregulowanie obowiązku publikacji terminów ważności interpretacji indywidualnych w biuletynie informacji publicznych (baza EUREKA) oraz obowiązku oznaczania interpretacji indywidualnych, interpretacji ogólnych i objaśnień podatkowych, które straciły ważność w związku ze zmianami przepisów prawa podatkowego;



8) wydłużenie terminu na uzupełnienie braków wniosku (formalnych i merytorycznych) o wydanie interpretacji indywidualnej z 7 do 14 dni;



9) doprecyzowanie wymogów formalnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisem rangi ustawowej oraz rezygnacja z określania wzorów formularzy w rozporządzeniach (zastąpią je wzory publikowane bezpośrednio w biuletynie informacji publicznej).

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Harmonogram utraty ważności wydanych wcześniej interpretacji indywidualnych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i odpowiedniego czasu na adaptację, ma być wprowadzony następujący harmonogram utraty ważności dotychczas wydanych interpretacji indywidualnych:

1) interpretacje wydane przed 1 stycznia 2023 r. stracą ważność z dniem 30 czerwca 2028 r.;

2) interpretacje wydane po 31 grudnia 2022 r. a przed 1 stycznia 2028 r. stracą ważność po 5 latach od ich wydania, ale nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2029 r.



Nowelizacja ma także wprowadzić uproszczoną procedurę przedłużania tych interpretacji, jeżeli do dnia utraty ich ważności pozostało mniej niż 6 miesięcy.



Ponadto, minister właściwy do spraw finansów publicznych zobowiązany będzie do oznaczenia w Biuletynie Informacji Publicznych zdezaktualizowanych objaśnień podatkowych i interpretacji ogólnych, opublikowanych do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Komentarz Moniki Piątkowskiej, doradcy podatkowego w e-pity:



Interpretacje podatkowe są narzędziem, które nie tylko daje potwierdzenie poprawnego rozwiązania w danej sprawie. Dla konkretnego podatnika, który zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora KIS, stanowią również zabezpieczenie przyjętych rozliczeń. Na tym ich rola jednak się nie kończy. Pokazują kierunki interpretacji przepisów oraz drogę rozwiązywania sprzeczności przez organy podatkowe. Są źródłem wiedzy dla podatników, doradców podatkowych, prawników i księgowych. Zaproponowane zmiany w usystematyzowaniu i uporządkowaniu interpretacji podatkowych wydają się zatem słuszne i potrzebne. Te wydane kilka lub kilkanaście lat temu często mogą bazować na nieaktualnym stanie prawnym i innych realiach gospodarczych.



Trzeba jednak pamiętać, że ograniczenie ich ważności czasowo do 5 lat – nawet przy możliwości przedłużenia – rodzi po stronie podatników konieczność monitorowania ich aktualności. Jeśli Dyrektor KIS wydał stanowisko dla jednorazowej sytuacji, takiej jak np. sprzedaż nieruchomości, przedłużenie nie będzie konieczne. Natomiast jeśli interpretacja była wydana do sytuacji ciągłej, np. w zakresie stawki ryczałtu, wówczas konieczne będzie jej aktualizowanie co 5 lat.



Do pozytywnych zmian z pewnością można zaliczyć rozszerzenie zakresu ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej na skutki podatkowe, które miały miejsce również przed jej doręczeniem. Równie korzystne jest rozszerzenie ochrony prawnej podatnika na skutki podatkowe zaistniałe przed opublikowaniem interpretacji ogólnej poprzez wprowadzenie możliwości wyboru: zastosowania się do wykładni wynikającej z interpretacji ogólnej albo do utrwalonej praktyki organów Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproponowane zmiany uszczelniają ochronę podatnika, zapewniając mu szerszy horyzont czasowy zabezpieczenia przed skutkami podatkowymi przyjętego rozwiązania.

Gminy nie będą już wydawać indywidualnych interpretacji podatkowych dot. podatków i opłat lokalnych (np. podatku od nieruchomości)

Głównym celem innej nowelizacji Ordynacji podatkowej (projekt UD 450), której założenia opublikowano 7 sierpnia 2026 r. - jest konsolidacja kompetencji do wydawania wszystkich interpretacji indywidualnych dotyczących podatków i opłat pozostających we właściwości gminnych organów podatkowych i przekazanie jej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (tak jak ma to miejsce w przypadku pozostałych interpretacji). Chodzi o to aby zapobiec powstawaniu rozbieżności w interpretacji przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych - jak to czasem zdarza się obecnie.

Jak jest obecnie

Aktualnie interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych (np. podatek od nieruchomości) wydaje, stosownie do swojej właściwości: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa (art. 14j § 1 Ordynacji podatkowej). W praktyce obowiązek ten dotyczy wyłącznie wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast i dotyczy takich danin publicznych jak: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, opłata skarbowa, miejscowa, uzdrowiskowa, targowa, od posiadania psów, reklamowa. Proces wydawania interpretacji samorządowych jest więc istotnie rozproszony na wiele organów samorządowych (ok. 2,5 tys. gmin ). Zanonimizowane interpretacje wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podlegają publikacji na stronach poszczególnych urzędów obsługujących te organy. W celu ułatwienia identyfikowania przez Ministra Finansów i Gospodarki zjawiska niejednolitości celem ich zapobiegania, w pierwszym kroku wprowadzono zmiany mające na celu publikację wszystkich interpretacji podatkowych wydawanych przez gminne organy podatkowe, w jednej, wspólnej bazie Informacji Celno-Skarbowej Eureka. Wynika to z ustawy z 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2026 poz. 825), która wejdzie w życie 24 września 2026 r. Dzięki temu, w łatwy sposób (za pośrednictwem jednej bazy) będzie można pozyskać informację o poglądzie danego organu odnośnie do sposobu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy podatkowej. Kolejnym krokiem jest scentralizowanie kompetencji wydawania interpretacji indywidualnych w tym zakresie, z uwagi na fakt, że rozproszenie wydawania interpretacji indywidualnych na wiele organów samorządowych sprzyja niejednolitemu stosowaniu przepisów prawa podatkowego w takich samych stanach faktycznych i prawnych.



Zdaniem Ministerstwa Finansów, brak centralizacji i rozproszony system wydania interpretacji przez gminne organy podatkowe utrudnia także funkcjonowanie przedsiębiorców, którzy posiadają przedmioty opodatkowania w różnych gminach lub planują inwestycję zlokalizowaną na obszarze kilku gmin (np. inwestycję przesyłową). Organy każdej z gmin wydają bowiem interpretacje tylko w zakresie swojej właściwości miejscowej, a przedsiębiorca zmuszony jest do inicjowania odrębnych postępowań w stosunku do poszczególnych interpretacji w różnych gminach. Interpretacja wydana przez danego wójta, burmistrza (prezydenta miasta) nie chroni podatnika w odniesieniu do części inwestycji zlokalizowanej w sąsiedniej gminie, a w przypadku występowania rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy gminami przedsiębiorca nie posiada realnej możliwości uzyskania jednolitej interpretacji.



Nadrzędną i zasadniczą przesłanką występowania o interpretacje podatkowe przez przedsiębiorstwa jest dążenie do prawidłowego rozliczenia podatku, a to jest korzystne dla finansów przedsiębiorstw i dla finansów publicznych. Sprawna i kompetentna obsługa instytucji podatkowych dedykowanych także biznesowi zabezpiecza zatem budżet państwa, budżet samorządów oraz interesy przedsiębiorców i obywateli. Centralizacja interpretacji samorządowych ułatwi podatnikom otrzymanie interpretacji podatkowych w jednym miejscu, zwłaszcza przedsiębiorcom posiadającym nieruchomości w kilku gminach, którzy obecnie składają wnioski o interpretację do każdej gminy z osobna. Po skonsolidowaniu procesu wydawania interpretacji indywidualnych, wystarczał będzie bowiem tylko jeden wniosek o wydanie interpretacji, skierowany do jednego organu interpretacyjnego.



Konsolidacja sprzyjać będzie także wysokiej jakości wydawanych rozstrzygnięć, co przyczyni się w sposób istotny do wzmocnienia pewności wykładni prawa podatkowego, obniży ryzyko udzielania interpretacji rozbieżnych oraz umożliwi szybki nadzór nad jednolitością przepisów podatkowych w przypadku ewentualnego wystąpienia rozbieżności.

Jak będzie od 1 lipca 2027 r.

Omawiany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje przeniesienie od 1 lipca 2027 r. do Dyrektora KIS kompetencji do wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących podatków i opłat pozostających we właściwości gminnych organów podatkowych. Do głównych kompetencji tego organu należy m.in. wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz zapewnianie jednolitej informacji podatkowej. Organ ten wydaje ok. 25 tys. interpretacji indywidualnych rocznie w zakresie zarówno podatków (w tym bezpośrednich i majątkowych) oraz opłat (m.in. opłaty od środków spożywczych oraz opłaty od napojów alkoholowych o objętości do 300 ml). Organ ten dysponuje wyszkolonym i doświadczonym zapleczem kadrowym w zakresie obsługi wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, a także dostosowany jest pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym do obsługi tego typu postępowań.



Zdaniem MF nowy obowiązek nałożony na Dyrektora KIS nie będzie w sposób znaczny obciążać urzędu go obsługującego (Krajowej Informacji Skarbowej). Rocznie wydawanych jest bowiem ok. 200 interpretacji samorządowych przez wszystkie gminne organy podatkowe , co stanowi marginalną liczbę w stosunku do skali i zakresu działania Krajowej Informacji Skarbowej.



Dodatkowo proponuje się uwzględnienie prawa dla właściwego gminnego organu podatkowego do opiniowania projektu interpretacji indywidualnej w zakresie wykładni przepisów podatków i opłat lokalnych. Jednocześnie przewiduje się, że w przypadku gdy gminny organ podatkowy nie przedstawi opinii do projektu interpretacji w terminie określonym w ustawie, tj. w terminie 14 dni, zostanie to uznane jako akceptacja projektu interpretacji (tzw. milcząca zgoda). Powyższe istotne jest zwłaszcza w kontekście zapewnienia ochrony interesów jednostki samorządu terytorialnego oraz spójności systemu podatkowego. Finalnie bowiem, oprócz tego, że interpretacja ma wpływ na prawa i obowiązki podatnika, może wpływać także na wysokość dochodów podatkowych gmin (pozytywnie lub negatywnie). Ponadto, w celu zapewnienia właściwemu gminnemu organowi podatkowemu wpływu na kształt wykładni przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych, proponuje się przyznanie temu organowi uprawnienia do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na interpretację indywidualną dotyczącą podatków i opłat pozostających we właściwości tego organu – w ściśle określonych ustawą przypadkach. Projektowane rozwiązanie nie ograniczy ustawowych uprawnień gminnych organów podatkowych w zakresie wymiaru (np. określania stawek podatku, zwolnień z podatku), poboru czy kontroli w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych. Dodatkowo, aby zabezpieczyć budżet gminy w związku ze skutkami, jakie wynikają dla podatnika z uzyskania interpretacji indywidualnej, przewidziano rozwiązanie zapewniające zawieszenie ochrony z interpretacji dla podatnika, w przypadku złożenia skargi na interpretację przez gminne organ podatkowy, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny. Ochrona prawna przewidziana w art. 14k-14m Ordynacji podatkowej zacznie działać dopiero w sytuacji prawomocnego nieuwzględnienia lub odrzucenia przez sąd administracyjny skargi gminnego organu podatkowego.



Gminne organy podatkowe, poprzez przeniesienie obowiązku wydawania interpretacji indywidualnych na Dyrektora KIS, uzyskają – pośrednio – wsparcie merytoryczne w poborze podatków, bez równoczesnego ograniczenia ich władztwa podatkowego. Dodatkowo zmiana ta wpłynie korzystnie na te gminne organy podatkowe dzięki stworzeniu możliwości wykorzystania dotychczas poświęconego czasu pracy przeznaczonego na przygotowanie projektu interpretacji do wykonywania innych zadań.



Kluczowe zmiany zawarte w projekcie UD450 obejmują zatem:

1) przeniesienie kompetencji do wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących podatków i opłat pozostających we właściwości organów samorządowych z gminnych organów podatkowych do Dyrektora KIS;

2) wprowadzenie obowiązku wystąpienia przez Dyrektora KIS do właściwego samorządowego organu podatkowego o opinię w zakresie wykładni przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych; w celu uzyskania opinii. Dyrektor KIS będzie przekazywał do tego organu zagadnienia wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz projekt interpretacji;

3) wprowadzenie – w ściśle określonych ustawą przypadkach – uprawnienia dla gminnego organu podatkowego do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na interpretację indywidualną dotyczącą podatku pozostającego we właściwości tego organu;

4) zawieszenie ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej, w przypadku złożenia skargi przez gminny organ podatkowy, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Rada Ministrów ma przyjąć wyżej omówione projekty w IV kwartale 2026 r. A zatem wejście w życie tych przepisów jest możliwe dopiero w 2027 roku. Druga z tych nowelizacji (UD450) ma (zgodnie z opublikowanym już projektem z 3 września 2026 r.) wejść w życie 1 lipca 2027 r. Natomiast nie podano jeszcze konkretnego, planowanego terminu wejścia w życie nowelizacji UD445.



Źródła:

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - UD445 (założenia).

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa – UD450 (założenia), projekt z 3 września 2026 r.