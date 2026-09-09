REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Koniec interpretacji podatkowych w gminach? Ważna zmiana od 1 lipca 2027 roku

Koniec interpretacji podatkowych w gminach? Ważna zmiana od 1 lipca 2027 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2026, 05:11
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Koniec interpretacji podatkowych w gminach? Ważna zmiana od 1 lipca 2027 roku
Koniec interpretacji podatkowych w gminach? Ważna zmiana od 1 lipca 2027 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kto będzie rozstrzygał wątpliwości dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy opłaty reklamowej? Ministerstwo Finansów chce przenieść kompetencje z gmin do Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiana ma objąć także inne podatki i opłaty lokalne. Sprawdzamy, co dokładnie ma się zmienić i dlaczego rząd chce scentralizować wydawanie interpretacji.

rozwiń >

Gminy stracą kompetencje. Interpretacje podatków lokalnych ma wydawać KIS

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją Ordynacji podatkowej, która może zmienić sposób wydawania indywidualnych interpretacji dotyczących podatków i opłat lokalnych. Z opublikowanych właśnie założeń projektu wynika, że kompetencje w tym zakresie mają zostać przeniesione z gminnych organów podatkowych na Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

REKLAMA

REKLAMA

Obecnie interpretacje przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych wydają wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. Po zmianach zajmowałaby się tym Krajowa Informacja Skarbowa. Projekt jest przygotowywany przez Ministerstwo Finansów i stanowi kontynuację wcześniejszych zmian dotyczących centralizacji publikowania interpretacji podatkowych.

Dlaczego rząd chce przenieść interpretacje do KIS?

Powód wskazany w założeniach projektu dotyczy przede wszystkim sposobu stosowania przepisów. Obecnie kompetencje do wydawania interpretacji są rozproszone pomiędzy wiele gminnych organów podatkowych. W efekcie w podobnych sytuacjach faktycznych i prawnych mogą pojawiać się różne interpretacje przepisów. Ministerstwo Finansów chce ograniczyć takie ryzyko poprzez centralizację kompetencji. W założeniach projektu wskazano, że jest to kolejny etap zmian rozpoczętych wcześniej.

(…), w pierwszym kroku wprowadzono zmiany mające na celu publikację wszystkich interpretacji podatkowych wydawanych przez gminne organy podatkowe, w jednej, wspólnej bazie Informacji Celno-Skarbowej Eureka. (…) Kolejnym krokiem jest scentralizowanie kompetencji wydawania interpretacji indywidualnych w tym zakresie, z uwagi na fakt, że rozproszenie wydawania interpretacji indywidualnych na wiele organów samorządowych sprzyja niejednolitemu stosowaniu przepisów prawa podatkowego w takich samych stanach faktycznych i prawnych” – wskazano w założeniach projektu. Tym samym centralizacja publikacji interpretacji ma zostać uzupełniona o centralizację ich wydawania.

REKLAMA

Autopromocja
Konferencja stacjonarna

V Ogólnopolskie Forum Biur Rachunkowych

16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa

Praktyczna wiedza • Najlepsi Eksperci • Stoły dyskusyjne

Jakich podatków i opłat dotyczy zmiana?

Nie chodzi o jeden konkretny podatek. Planowane zmiany dotyczą interpretacji przepisów odnoszących się do podatków i opłat pozostających obecnie we właściwości gminnych organów podatkowych. Wśród nich znajdują się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od środków transportowych,
  • podatek rolny,
  • podatek leśny,
  • opłata skarbowa,
  • opłata miejscowa,
  • opłata uzdrowiskowa,
  • opłata targowa,
  • opłata od posiadania psów,
  • opłata reklamowa.

To oznacza, że projektowana zmiana może dotyczyć zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które mają obowiązki związane z lokalnymi podatkami i opłatami.

Kto będzie wydawał interpretacje po zmianach?

Zgodnie z założeniami projektu kompetencje mają zostać przeniesione na Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. KIS zajmuje się między innymi wydawaniem indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz zapewnianiem jednolitej informacji podatkowej.

W przypadku podatków i opłat lokalnych oznaczałoby to odejście od obecnego modelu, w którym interpretacje wydają poszczególne gminne organy podatkowe. Zmiana ma więc przede wszystkim charakter organizacyjny i kompetencyjny: zamiast wielu organów samorządowych interpretacje miałby wydawać jeden centralny organ.

Zobacz również:

Gmina nadal będzie mogła wypowiedzieć się w sprawie interpretacji

Centralizacja nie oznacza jednak całkowitego pominięcia gminy. Założenia projektu przewidują, że właściwy gminny organ podatkowy będzie miał prawo opiniować projekt interpretacji indywidualnej. Chodzi o interpretację dotyczącą wykładni przepisów podatków i opłat lokalnych.

Gmina będzie więc mogła przedstawić swoje stanowisko, zanim interpretacja zostanie wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Projekt przewiduje jednak konkretny termin na przedstawienie takiej opinii.

14 dni na opinię. Brak odpowiedzi będzie oznaczał zgodę

Gminny organ podatkowy ma otrzymać 14 dni na przedstawienie opinii do projektu interpretacji. Jeżeli w tym czasie nie przedstawi stanowiska, brak odpowiedzi zostanie potraktowany jako akceptacja projektu. W założeniach nazwano to „milczącą zgodą”.

Dodatkowo w ramach tej procedury proponuje się uwzględnienie prawa dla właściwego gminnego organu podatkowego do opiniowania projektu interpretacji indywidualnej w zakresie wykładni przepisów podatków i opłat lokalnych. Jednocześnie przewiduje się, że w przypadku gdy gminny organ podatkowy nie przedstawi opinii do projektu interpretacji w terminie określonym w ustawie, tj. w terminie 14 dni, zostanie to uznane jako akceptacja projektu interpretacji (tzw. milcząca zgoda)- poinformowano w założeniach. To rozwiązanie ma pozwolić zachować udział gminnego organu w procesie, jednocześnie nie blokując wydania interpretacji w przypadku braku stanowiska w ustawowym terminie.

Dlaczego jedna instytucja ma wydawać interpretacje?

Podstawowym argumentem za zmianą jest zapewnienie bardziej jednolitego stosowania prawa podatkowego. Obecnie interpretacje wydają różne gminne organy podatkowe. Przy takim modelu podobne sytuacje mogą być rozpatrywane przez różne organy.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że rozproszenie kompetencji sprzyja niejednolitemu stosowaniu przepisów w takich samych stanach faktycznych i prawnych. Przeniesienie kompetencji do KIS ma więc ograniczyć ten problem. Zamiast wielu gminnych organów interpretacje w zakresie wskazanych podatków i opłat lokalnych ma wydawać Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

To kolejny etap centralizacji informacji podatkowej

Planowana zmiana nie pojawia się w oderwaniu od wcześniejszych działań. Jak wskazano w założeniach projektu, pierwszym etapem była centralizacja publikowania interpretacji podatkowych wydawanych przez gminne organy podatkowe. Interpretacje te mają być publikowane w jednej, wspólnej bazie Informacji Celno-Skarbowej Eureka.

Teraz Ministerstwo Finansów chce pójść krok dalej. Kolejnym etapem ma być centralizacja samego procesu wydawania indywidualnych interpretacji. Oznacza to zmianę nie tylko sposobu publikowania informacji, ale także tego, który organ będzie odpowiedzialny za wydanie interpretacji.

Co zmieni się dla podatnika?

Dla podatników najważniejsza zmiana będzie dotyczyła tego, gdzie będzie rozstrzygana kwestia interpretacji przepisów dotyczących lokalnych podatków i opłat. Obecnie w tym zakresie kompetencje mają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Po planowanej zmianie interpretacje indywidualne dotyczące podatków i opłat pozostających we właściwości gminnych organów podatkowych miałby wydawać Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jednocześnie gminny organ podatkowy będzie mógł przedstawić opinię do projektu interpretacji. Na jej przedstawienie będzie miał 14 dni. Jeżeli nie przedstawi opinii w tym czasie, będzie to uznane za akceptację projektu.

Podatek od nieruchomości, rolny i opłata reklamowa. Zmiana obejmie wiele obszarów

Zakres projektowanych zmian jest szeroki, ponieważ obejmuje różne rodzaje podatków i opłat lokalnych. Jednym z nich jest podatek od nieruchomości, istotny dla właścicieli nieruchomości i podmiotów prowadzących działalność.

Zmiana obejmie także podatek rolny i leśny, a więc daniny związane z określonym rodzajem gruntów. Wśród wymienionych opłat znajdują się również opłata reklamowa, targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, skarbowa oraz opłata od posiadania psów. Osobną kategorią jest podatek od środków transportowych. W każdym z tych przypadków planowana zmiana dotyczy kompetencji do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów.

Co stanie się z rolą wójta, burmistrza i prezydenta miasta?

W obecnym modelu to właśnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydawać interpretacje dotyczące lokalnych podatków i opłat. Projekt zakłada odebranie tym organom kompetencji do wydawania takich interpretacji indywidualnych i przekazanie ich Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej.

Nie oznacza to jednak całkowitego wyłączenia gminy z procedury. Gminny organ podatkowy zachowa prawo do opiniowania projektu interpretacji. Jeśli nie przedstawi opinii w ciągu 14 dni, będzie to traktowane jako akceptacja projektu. W praktyce oznacza to więc zmianę roli gminy: z organu wydającego interpretację na organ, który będzie mógł zaopiniować przygotowany projekt.

Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

Założenia projektu przewidują, że nowelizacja Ordynacji podatkowej ma wejść w życie 1 lipca 2027 roku. Do tego czasu projekt musi przejść dalszą ścieżkę legislacyjną. Na obecnym etapie przedstawione zostały założenia planowanej nowelizacji.

Najważniejsze założenie jest jednak jedno: interpretacje indywidualne dotyczące podatków i opłat lokalnych mają zostać przeniesione z poziomu gmin do Krajowej Informacji Skarbowej.

Powiązane
Polacy zmienili podejście do zakupu mieszkań. Te lokale znikają z rynku najszybciej
Polacy zmienili podejście do zakupu mieszkań. Te lokale znikają z rynku najszybciej
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak inaczej
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak inaczej
Skarbówka wydała ważną decyzję w sprawie darowizny od brata. Pieniądze mogą zostać na zagranicznym rachunku, a mimo to można skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku
Skarbówka wydała ważną decyzję w sprawie darowizny od brata. Pieniądze mogą zostać na zagranicznym rachunku, a mimo to można skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Cena ropy poniżej 100 USD nie pokazuje pełni kryzysu rynku paliw. Problem w mocach rafineryjnych, a gaz dokłada się do presji inflacyjnej
08 wrz 2026

Cena ropy Brent poniżej 100 USD maskuje głębsze napięcia na rynku energetycznym, a olej napędowy, paliwo lotnicze i europejski gaz są sprzedawane ze znacznymi premiami - uważają eksperci Saxo Banku. Kluczowym słabym ogniwem są moce rafineryjne, ponieważ zakłócenia w dostawach z regionu Zatoki Perskiej i Rosji zbiegają się z ograniczonym eksportem paliw z Chin. Gaz potęguje szok inflacyjny, a zakłócenia w dostawach katarskiego LNG powodują zacieśnienie rynków właśnie w momencie, gdy Europa i Azja przygotowują się do sezonu zimowego. Kolejny wzrost cen ropy pozostaje jednym z głównych czynników ryzyka i mógłby dołożyć kolejną warstwę presji inflacyjnej do już podwyższonych kosztów transportu, przemysłu i funkcjonowania gospodarstw domowych.
4 na 10 aplikacji trafia na rynek bez testów bezpieczeństwa. 45 proc. firm ręcznie testuje bezpieczeństwo oprogramowania. Jakie są skutki biznesowe takiej praktyki?
08 wrz 2026

Z badań wynika, że większość firm nie testuje aż 4 spośród 10 aplikacji wypuszczonych na rynek. Procedury bezpieczeństwa są pomijane przede wszystkim dlatego, że ich przeprowadzenie jest zbyt żmudne i czasochłonne. A ponad 45 proc. firm nadal realizuje procesy z tego obszaru ręcznie. Skutkiem takiej praktyki może być pogorszenie reputacji firmy, utrata przychodów, a także kary finansowe spowodowane niespełnieniem wymogów regulacyjnych.
KSeF obowiązkowy, ale faktura przychodzi poza systemem. Firma pyta skarbówkę, co wtedy z odliczeniem VAT
08 wrz 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur zmienia sposób wystawiania i otrzymywania dokumentów związanych z rozliczeniami VAT. W praktyce mogą jednak pojawić się sytuacje, w których kontrahent zobowiązany już do korzystania z KSeF wystawi fakturę poza systemem i prześle ją nabywcy jako dokument elektroniczny, na przykład w formacie PDF, albo w formie papierowej. Jedna ze spółek wystąpiła z pytaniami dotyczącymi tego, czy w takim przypadku nabywca nadal może odliczyć podatek naliczony, a także co zrobić, gdy po otrzymaniu faktury poza KSeF ten sam dokument zostanie później przekazany również za pośrednictwem systemu.
Nowe obowiązki przy imporcie stali. Od 1 października 2026 r. kluczowy będzie kraj „wytapiania i wylewania”
08 wrz 2026

Unijny system ochrony rynku stali przeszedł w 2026 r. istotną zmianę. Sam mechanizm ceł ochronnych nie jest dla importerów nowością – środki ochronne dotyczące przywozu określonych wyrobów stalowych funkcjonują w Unii Europejskiej od lat. Nowe regulacje znacząco jednak zmieniają zarówno poziom ochrony rynku, jak i obowiązki dokumentacyjne po stronie importerów. Jednym z najważniejszych nowych elementów jest obowiązek ustalenia i udokumentowania państwa „wytapiania i wylewania” stali (country of melt and pour). Od 1 października 2026 r. informacja ta przestaje mieć wyłącznie charakter handlowy czy techniczny – staje się informacją wymaganą przy przywozie stali do Unii Europejskiej. Pod koniec sierpnia Komisja Europejska przyjęła długo oczekiwane przepisy wykonawcze, które precyzują, jakimi dokumentami importer będzie mógł wykazać kraj wytapiania i wylewania.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości. Od 24 września interpretacje w Eurece. Kolejne dwie nowelizacje w 2027 r.
08 wrz 2026

Od 24 września 2026 r. interpretacje przepisów podatku od nieruchomości (oraz innych danin lokalnych) będą dostępne w w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA. Ułatwi to podatnikom poznanie bieżącego stanowiska organów podatkowych nie tylko co do podatku od nieruchomości, ale i rolnego, leśnego, od środków transportowych, a także opłat: miejscowej, uzdrowiskowej, targowej, od posiadania psów, reklamowej oraz skarbowej.
Darowizna od najbliższej rodziny pod lupą. Skarbówka ma problem z przelewem na konto wierzyciela, ministerstwo zapowiada ważną interpretację
07 wrz 2026

Darowizny pieniężne otrzymywane od najbliższych członków rodziny mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem jest jednak m.in. odpowiednie udokumentowanie przekazania pieniędzy na rachunek płatniczy obdarowanego. Właśnie sposób dokumentowania takich darowizn stał się przedmiotem interpelacji poselskiej, ponieważ w praktyce pojawiają się sytuacje, w których pieniądze od darczyńcy trafiają bezpośrednio na rachunek wierzyciela osoby obdarowanej.
PIT, CIT, ryczałt, kontrole PIP, mobbing i zmiany dla JST. Co się zmienia i co jeszcze przed nami?
07 wrz 2026

Zmiany w prawie i podatkach już trwają, a kolejne są zapowiadane na najbliższe miesiące i 2027 r. Planowane zmiany w PIT, CIT i ryczałcie, nowe regulacje dotyczące mobbingu, szersze uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, nowa klasyfikacja budżetowa czy obowiązki związane z CRU JSFP to tylko część tematów ważnych dla księgowych, biur rachunkowych, kadr i płac, HR, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Jak być na bieżąco i szybko sprawdzać, co zmieniające się przepisy oznaczają w praktyce?
ARiMR zacznie wypłacać zaliczki już 8 września. Rolnicy nie będą musieli czekać do października
07 wrz 2026

Rolnicy otrzymają zaliczki za 2026 rok wcześniej niż w poprzednich latach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego, wypłata rozpocznie się już 8 września. W pierwszych dniach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje przekazać rolnikom prawie 1,5 mld zł.

REKLAMA

Kara 15 tys. zł wykluczyła najtańszego wykonawcę z kontraktu wartego miliardy. Radca prawny: wyrok ws. Rail Baltica ważnym sygnałem dla rynku zamówień publicznych
04 wrz 2026

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił 4 września 2026 r. skargę konsorcjum Mirbud–Torpol dotyczącą wykluczenia z największego pojedynczego przetargu kolejowego w Polsce. W centrum sporu znalazła się kara środowiskowa w wysokości 15 tys. zł oraz kwestia informacji przekazanych o niej zamawiającemu. Choć kwota może wydawać się niewielka wobec kontraktu liczonego w miliardach złotych, dzisiejszy wyrok pokazuje, że w zamówieniach publicznych nawet pozornie drugorzędna okoliczność może mieć poważne konsekwencje.
Odwołanie do KIO i postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą
04 wrz 2026

Odwołanie do KIO to jedno z najważniejszych narzędzi ochrony wykonawcy w systemie zamówień publicznych. W 2026 roku postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą funkcjonuje już z istotnymi zmianami, które dotyczą m.in. zdalnych rozpraw, wcześniejszego przedstawiania dowodów oraz nowych obowiązków odwołującego, zamawiającego i przystępującego. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy warto wnieść odwołanie do KIO, jak wygląda procedura przed Izbą, jakie dokumenty przygotować oraz na co zwrócić uwagę po zmianach obowiązujących od 13 marca 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA