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Koniec interpretacji podatkowych w gminach? Ważna zmiana od 1 lipca 2027 roku

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01 października 2026, 07:58
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Koniec interpretacji podatkowych w gminach? Ważna zmiana od 1 lipca 2027 roku
Koniec interpretacji podatkowych w gminach? Ważna zmiana od 1 lipca 2027 roku
Shutterstock

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Kto będzie rozstrzygał wątpliwości dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy opłaty reklamowej? Ministerstwo Finansów chce przenieść kompetencje z gmin do Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiana ma objąć także inne podatki i opłaty lokalne. Sprawdzamy, co dokładnie ma się zmienić i dlaczego rząd chce scentralizować wydawanie interpretacji.

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Gminy stracą kompetencje. Interpretacje podatków lokalnych ma wydawać KIS

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją Ordynacji podatkowej, która może zmienić sposób wydawania indywidualnych interpretacji dotyczących podatków i opłat lokalnych. Z opublikowanych właśnie założeń projektu wynika, że kompetencje w tym zakresie mają zostać przeniesione z gminnych organów podatkowych na Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

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Obecnie interpretacje przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych wydają wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. Po zmianach zajmowałaby się tym Krajowa Informacja Skarbowa. Projekt jest przygotowywany przez Ministerstwo Finansów i stanowi kontynuację wcześniejszych zmian dotyczących centralizacji publikowania interpretacji podatkowych.

Dlaczego rząd chce przenieść interpretacje do KIS?

Powód wskazany w założeniach projektu dotyczy przede wszystkim sposobu stosowania przepisów. Obecnie kompetencje do wydawania interpretacji są rozproszone pomiędzy wiele gminnych organów podatkowych. W efekcie w podobnych sytuacjach faktycznych i prawnych mogą pojawiać się różne interpretacje przepisów. Ministerstwo Finansów chce ograniczyć takie ryzyko poprzez centralizację kompetencji. W założeniach projektu wskazano, że jest to kolejny etap zmian rozpoczętych wcześniej.

(…), w pierwszym kroku wprowadzono zmiany mające na celu publikację wszystkich interpretacji podatkowych wydawanych przez gminne organy podatkowe, w jednej, wspólnej bazie Informacji Celno-Skarbowej Eureka. (…) Kolejnym krokiem jest scentralizowanie kompetencji wydawania interpretacji indywidualnych w tym zakresie, z uwagi na fakt, że rozproszenie wydawania interpretacji indywidualnych na wiele organów samorządowych sprzyja niejednolitemu stosowaniu przepisów prawa podatkowego w takich samych stanach faktycznych i prawnych” – wskazano w założeniach projektu. Tym samym centralizacja publikacji interpretacji ma zostać uzupełniona o centralizację ich wydawania.

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Jakich podatków i opłat dotyczy zmiana?

Nie chodzi o jeden konkretny podatek. Planowane zmiany dotyczą interpretacji przepisów odnoszących się do podatków i opłat pozostających obecnie we właściwości gminnych organów podatkowych. Wśród nich znajdują się:

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  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od środków transportowych,
  • podatek rolny,
  • podatek leśny,
  • opłata skarbowa,
  • opłata miejscowa,
  • opłata uzdrowiskowa,
  • opłata targowa,
  • opłata od posiadania psów,
  • opłata reklamowa.

To oznacza, że projektowana zmiana może dotyczyć zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które mają obowiązki związane z lokalnymi podatkami i opłatami.

Kto będzie wydawał interpretacje po zmianach?

Zgodnie z założeniami projektu kompetencje mają zostać przeniesione na Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. KIS zajmuje się między innymi wydawaniem indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz zapewnianiem jednolitej informacji podatkowej.

W przypadku podatków i opłat lokalnych oznaczałoby to odejście od obecnego modelu, w którym interpretacje wydają poszczególne gminne organy podatkowe. Zmiana ma więc przede wszystkim charakter organizacyjny i kompetencyjny: zamiast wielu organów samorządowych interpretacje miałby wydawać jeden centralny organ.

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Gmina nadal będzie mogła wypowiedzieć się w sprawie interpretacji

Centralizacja nie oznacza jednak całkowitego pominięcia gminy. Założenia projektu przewidują, że właściwy gminny organ podatkowy będzie miał prawo opiniować projekt interpretacji indywidualnej. Chodzi o interpretację dotyczącą wykładni przepisów podatków i opłat lokalnych.

Gmina będzie więc mogła przedstawić swoje stanowisko, zanim interpretacja zostanie wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Projekt przewiduje jednak konkretny termin na przedstawienie takiej opinii.

14 dni na opinię. Brak odpowiedzi będzie oznaczał zgodę

Gminny organ podatkowy ma otrzymać 14 dni na przedstawienie opinii do projektu interpretacji. Jeżeli w tym czasie nie przedstawi stanowiska, brak odpowiedzi zostanie potraktowany jako akceptacja projektu. W założeniach nazwano to „milczącą zgodą”.

Dodatkowo w ramach tej procedury proponuje się uwzględnienie prawa dla właściwego gminnego organu podatkowego do opiniowania projektu interpretacji indywidualnej w zakresie wykładni przepisów podatków i opłat lokalnych. Jednocześnie przewiduje się, że w przypadku gdy gminny organ podatkowy nie przedstawi opinii do projektu interpretacji w terminie określonym w ustawie, tj. w terminie 14 dni, zostanie to uznane jako akceptacja projektu interpretacji (tzw. milcząca zgoda)- poinformowano w założeniach. To rozwiązanie ma pozwolić zachować udział gminnego organu w procesie, jednocześnie nie blokując wydania interpretacji w przypadku braku stanowiska w ustawowym terminie.

Dlaczego jedna instytucja ma wydawać interpretacje?

Podstawowym argumentem za zmianą jest zapewnienie bardziej jednolitego stosowania prawa podatkowego. Obecnie interpretacje wydają różne gminne organy podatkowe. Przy takim modelu podobne sytuacje mogą być rozpatrywane przez różne organy.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że rozproszenie kompetencji sprzyja niejednolitemu stosowaniu przepisów w takich samych stanach faktycznych i prawnych. Przeniesienie kompetencji do KIS ma więc ograniczyć ten problem. Zamiast wielu gminnych organów interpretacje w zakresie wskazanych podatków i opłat lokalnych ma wydawać Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

To kolejny etap centralizacji informacji podatkowej

Planowana zmiana nie pojawia się w oderwaniu od wcześniejszych działań. Jak wskazano w założeniach projektu, pierwszym etapem była centralizacja publikowania interpretacji podatkowych wydawanych przez gminne organy podatkowe. Interpretacje te mają być publikowane w jednej, wspólnej bazie Informacji Celno-Skarbowej Eureka.

Teraz Ministerstwo Finansów chce pójść krok dalej. Kolejnym etapem ma być centralizacja samego procesu wydawania indywidualnych interpretacji. Oznacza to zmianę nie tylko sposobu publikowania informacji, ale także tego, który organ będzie odpowiedzialny za wydanie interpretacji.

Co zmieni się dla podatnika?

Dla podatników najważniejsza zmiana będzie dotyczyła tego, gdzie będzie rozstrzygana kwestia interpretacji przepisów dotyczących lokalnych podatków i opłat. Obecnie w tym zakresie kompetencje mają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Po planowanej zmianie interpretacje indywidualne dotyczące podatków i opłat pozostających we właściwości gminnych organów podatkowych miałby wydawać Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jednocześnie gminny organ podatkowy będzie mógł przedstawić opinię do projektu interpretacji. Na jej przedstawienie będzie miał 14 dni. Jeżeli nie przedstawi opinii w tym czasie, będzie to uznane za akceptację projektu.

Podatek od nieruchomości, rolny i opłata reklamowa. Zmiana obejmie wiele obszarów

Zakres projektowanych zmian jest szeroki, ponieważ obejmuje różne rodzaje podatków i opłat lokalnych. Jednym z nich jest podatek od nieruchomości, istotny dla właścicieli nieruchomości i podmiotów prowadzących działalność.

Zmiana obejmie także podatek rolny i leśny, a więc daniny związane z określonym rodzajem gruntów. Wśród wymienionych opłat znajdują się również opłata reklamowa, targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, skarbowa oraz opłata od posiadania psów. Osobną kategorią jest podatek od środków transportowych. W każdym z tych przypadków planowana zmiana dotyczy kompetencji do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów.

Co stanie się z rolą wójta, burmistrza i prezydenta miasta?

W obecnym modelu to właśnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydawać interpretacje dotyczące lokalnych podatków i opłat. Projekt zakłada odebranie tym organom kompetencji do wydawania takich interpretacji indywidualnych i przekazanie ich Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej.

Nie oznacza to jednak całkowitego wyłączenia gminy z procedury. Gminny organ podatkowy zachowa prawo do opiniowania projektu interpretacji. Jeśli nie przedstawi opinii w ciągu 14 dni, będzie to traktowane jako akceptacja projektu. W praktyce oznacza to więc zmianę roli gminy: z organu wydającego interpretację na organ, który będzie mógł zaopiniować przygotowany projekt.

Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

Założenia projektu przewidują, że nowelizacja Ordynacji podatkowej ma wejść w życie 1 lipca 2027 roku. Do tego czasu projekt musi przejść dalszą ścieżkę legislacyjną. Na obecnym etapie przedstawione zostały założenia planowanej nowelizacji.

Najważniejsze założenie jest jednak jedno: interpretacje indywidualne dotyczące podatków i opłat lokalnych mają zostać przeniesione z poziomu gmin do Krajowej Informacji Skarbowej.

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Źródło: INFOR
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