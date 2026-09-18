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Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Od 2027 r. 130 tys. zł II. próg podatkowy w PIT i nowa stawka 24% z nowym progiem 150 tys. zł. Niższy limit dla ryczałtu i 22% CIT dla największych firm (rządowy projekt nowelizacji ustaw podatkowych)

Od 2027 r. 130 tys. zł II. próg podatkowy w PIT i nowa stawka 24% z nowym progiem 150 tys. zł. Niższy limit dla ryczałtu i 22% CIT dla największych firm (rządowy projekt nowelizacji ustaw podatkowych)

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18 września 2026, 12:20
formularze PIT
Zmiany w podatkach od 2027 r. (projekt) 130 tys. zł II. próg podatkowy w PIT i nowa stawka 24% z nowym progiem 150 tys. zł. Niższy limit dla ryczałtu i CIT 22% dla największych firm
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Rząd proponuje od 2027 roku podniesienie II. progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz nową stawkę 24% PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł - poinformował 19 sierpnia 2026 r. premier Donald Tusk. Zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te zamiany w PIT, w tym wyższy CIT dla największych firm. W dniu 21 sierpnia 2026 r. opublikowano projekt tej nowelizacji trzech ustaw podatkowych.

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Drugi próg podatkowy wzrośnie do 130 tys. zł i pojawi się nowa stawka 24% PIT i dodatkowy próg 150 tys. zł

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk poinformował w środę 19 sierpnia 2026 r. na konferencji prasowej, że wraz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim przygotował propozycje zmian podatkowych, które miałyby zacząć obowiązywać od 2027 r. Jak wynika z jego wypowiedzi, z tych propozycji w przyszłym roku miałoby skorzystać 3,5 mln podatników. Chodzi przede wszystkim o podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tys. zł wobec obecnych 120 tys. zł.

Ponadto, osoby zarabiające powyżej 130 tys. zł, ale mniej niż 150 tys. zł miałyby być objęte 24-proc. stawką podatku, a nie najwyższym 32-proc. podatkiem.

- Kiedy przekraczamy 130 tys. zł, to nie łapiemy się na ten najwyższy, 32-proc. próg, tylko będziemy mieli 24 proc. - powiedział Tusk.

Przyznał, że propozycje te to wielomiliardowe koszty, dlatego rząd proponuje podwyżki niektórych podatków. Premier zapewniał, że celem jest sprawienie, aby system podatkowy był „trochę bardziej sprawiedliwszy”.

Rząd ocenia, że na tych zmianach skorzysta ponad 3,5 mln podatników, głównie pracowników.

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Podwyżka CIT, daniny solidarnościowej i niższy limit dla ryczałtu

- Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł, oraz dla podatkowych grup kapitałowych, a więc tych osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw - powiedział Prezes Rady Ministrów

Inne propozycje to:
- zwiększenie daniny solidarnościowej (art. 30 h ustawy o PIT) dla tych, którzy zarabiają ponad 1 mln zł rocznie do 5 proc. (czyli o 1 pkt proc.) oraz
- powrót do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych wynoszącego 250 tys. euro, czyli ok. 1 mln zł. Od 2021 r. obowiązuje wyższy niż dotychczas limit przychodów dla podatników ryczałtowych; wcześniej było to 250 tys. euro, a od 2021 r. jest to już 2 mln euro.

(PAP) jls/ mt/ mrr/

Projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie

W dniu 21 sierpnia 2026 r. opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Aktualnie projekt ten jest na etapie konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania.

Skala podatkowa i zmiany w PIT od 2027 roku

Przede wszystkim zmianie ulec ma skala podatkowa PIT. Na podstawie omawianego projektu w art. 27 w ust. 1 ustawy o PIT skala podatkowa otrzyma następujące brzmienie:

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Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

130 000

12 % minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł

130 000

150 000

12 000 zł + 24 % nadwyżki ponad 130 000 zł

150 000

16 800 zł + 32 % nadwyżki ponad 150 000 zł

Dodatkowo stawka tzw. daniny solidarnościowej określonej w art. 30h w ust. 1 wzrośnie z 4% do 5%.

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Co do zaliczek na podatek PIT, to omawiana nowelizacja zmieni art. 32 ust. 2 ustawy o PIT w następujący sposób:

,,2. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

1)     za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 130 000 zł – 12 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2)     za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 130 000 zł oraz nie przekroczył kwoty 150 000 zł 24 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

3)     za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 150 000 zł 32 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

4)     za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 130 000 zł lub 150 000 zł, odpowiednio:

a)     12 % od tej części dochodu uzyskanego w danym miesiącu, która nie przekroczyła kwotę 130 000 zł,

b)    24 % od tej części dochodu, która w danym miesiącu przekroczyła kwoty 130 000 zł, ale nie przekroczyła kwoty 150 000 zł,

c)     32 % dochodu od nadwyżki ponad kwotę 150 000 zł.”,

W przypadku określonym w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT (podatnik oświadcza płatnikowi, że zamierza rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem), zaliczki będą ustalane z uwzględnieniem nowych progów podatkowych i nowej stawki podatku. Odpowiednio:
-  w pkt 1 wyrazy ,,120 000 zł” zastępuje się w wyrazami ,,130 000 zł”,
- pkt 2 otrzyma brzmienie: ,
,2) dochody podatnika przekroczą kwotę 130 000 zł, ale nie przekroczą kwoty 150 000 zł, oraz dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają kwoty 130 000 zł – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika;”,
–  dodany zostanie pkt 3 w brzmieniu:
,,3)   dochody podatnika przekroczą kwotę 150 000 zł oraz dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki wynoszą:
a)     za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 150 000 zł – 12 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika,

b)     za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 150 000 zł – 24 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika,

c)     za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 150 000 zł – 12 % od tej części dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika, która nie przekroczyła kwoty 150 000 zł, oraz 24 % od tej części dochodu, która przekroczyła tę kwotę."

Progi podatkowe PIT - jak jest w 2026 roku

W aktualnym stanie prawnym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Kwota wolna od podatku w 2026 roku i kwota zmniejszająca podatek

Wskazana w ww. skali podatkowej kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3600 zł przekłada się na tzw. kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł (rocznie). Bowiem obliczając podatek wg tej skali podatkowej, przy dochodzie rocznym w wysokości do 30000 zł podatek wynosi 0,- zł.
Przykład: (30000,- zł x 12%) - 3600 zł = 3600-3600 = 0

Kwota wolna od podatku wyznacza tę część dochodów, od których podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Od lipca 2022 roku kwota wolna w PIT wynosi 30 000 zł, i odtąd podatnik rozliczający się wg skali podatkowej PIT nie musi płacić podatku dochodowego od miesięcznych zarobków do 2500 zł. (30 000 zł / 12 miesięcy = 2500 zł/miesiąc).

A zatem podatek dochodowy, którego nie musimy płacić to 300 zł na miesiąc (12% z 2500 zł), co w skali roku daje 3600 zł. To jest właśnie kwota zmniejszająca podatek. Obniża ona podatek dochodowy każdego podatnika rozliczającego swoje dochody wg ww. skali podatkowej.

Progi podatkowe PIT w 2026 r.

Wyżej opisana skala podatkowa PIT razem z uregulowaną w art. 30 h ustawy o PIT daniną solidarnościową wyznaczają trzy progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pierwszym progiem podatkowym jest kwota wolna od podatku (aktualnie 30000,- zł). Dochody uzyskane przez podatnika do 30 tys. zł brutto rocznie nie są opodatkowane PIT. Po przekroczeniu tego progu, dochody powyżej 30 tys. zł rocznie są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 12%.

Drugi próg podatkowy wyznacza wskazana w skali podatkowej PIT kwota 120000,- zł. Dochody powyżej 120 tys. zł rocznie (nadwyżka ponad tą kwotę) są opodatkowane stawką 32% PIT.

Trzecim progiem podatkowym jest tzw. danina solidarnościowa (art. 30 h ustawy o PIT). Płacą ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody roczne przekroczyły 1 mln zł. Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4%. Zatem dochody powyżej progu 1 mln zł rocznych dochodów są opodatkowane zarówno stawką 32% PIT jak i 4% stawką daniny solidarnościowej.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD458).

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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