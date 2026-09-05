REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Ryczałt po nowemu. Projekt zakłada niższy limit i wyższą stawkę dla części przedsiębiorców

Ryczałt po nowemu. Projekt zakłada niższy limit i wyższą stawkę dla części przedsiębiorców

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 września 2026, 07:44
Adam Kuchta
Adam Kuchta
limity podatkowe 2027 ryczałt
Ryczałt po nowemu. Projekt zakłada niższy limit i wyższą stawkę dla części przedsiębiorców
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów i Gospodarki przygotował projekt zmian w przepisach dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Najważniejsza propozycja zakłada obniżenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z tej formy opodatkowania z 2 mln euro do 250 tys. euro. Projekt przewiduje również nową, 17-procentową stawkę dla nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie roku.

rozwiń >

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został utworzony 21 sierpnia 2026 r. Wnioskodawcą jest Minister Finansów i Gospodarki. Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

REKLAMA

REKLAMA

Limit ryczałtu ma zostać obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zostało wprowadzone ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ustawa nadała dotychczasowym rozporządzeniom rangę ustawową w celu dostosowania regulacji do nowej konstytucji. Początkowo ustalony próg przychodu uprawniający do ryczałtu wynosił 400 tys. zł.

Obecnie limit warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 2 mln euro. Obowiązuje on od 2021 r., kiedy został podwyższony z 250 tys. euro do 2 mln euro, czyli ośmiokrotnie. Projekt zakłada powrót do niższego limitu: "W celu dostosowania zakresu stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do jego pierwotnych założeń proponuje się zatem obniżenie limitu przychodów warunkującego możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z 2 mln euro do 250 tys. euro."

Zmiana może mieć znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców osiągających wysokie przychody. Obecnie przekroczenie limitu w trakcie roku nie powoduje bowiem natychmiastowej utraty prawa do ryczałtu. Przedsiębiorca korzysta z tej formy opodatkowania do końca danego roku, a prawo do niej traci dopiero od następnego roku. "Przedsiębiorca, który w trakcie roku przekracza limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu, traci prawo do tej formy opodatkowania dopiero od następnego roku. Oznacza to że, niezależnie od wielkości osiągniętych przychodów, do końca roku korzysta z uproszczonej formy opodatkowania" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

REKLAMA

Autopromocja
Konferencja stacjonarna

V Ogólnopolskie Forum Biur Rachunkowych

16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa

Praktyczna wiedza • Najlepsi Eksperci • Stoły dyskusyjne

Dane za 2024 rok pokazują skalę zjawiska

Autorzy projektu powołują się na dane z zeznań podatkowych złożonych za 2024 r. Wynika z nich, że z ryczałtu korzystają również przedsiębiorcy, których przychody są wysokie. Ustawodawca pisze, że "z danych wykazanych w zeznaniach podatkowych złożonych za 2024 r. wynika, że z tej formy opodatkowania korzystają przedsiębiorcy, których przychody są znaczące".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W 2024 r. 43 tys. podatników uzyskało przychody przekraczające 250 tys. euro. Około 400 podatników osiągnęło natomiast przychody przekraczające 2 mln euro. Łączne przychody tej grupy podatników wyniosły w 2024 r. 102 mld zł. Z tej kwoty 5,6 mld zł stanowiły przychody podatników, którzy przekroczyli ustawowy limit 2 mln euro. W grupie tej znajdują się również przedsiębiorcy osiągający ponad 100 mln zł przychodu. Liczba podatników przekraczających próg 250 tys. euro wyraźnie rosła w kolejnych latach: z 8,7 tys. w pierwszym roku obowiązywania obecnego limitu, przez 23,3 tys. w 2022 r. do 42,4 tys. w 2024 r.

Zobacz również:

Ryczałt a danina solidarnościowa i składka zdrowotna

W uzasadnieniu projektu zwrócono również uwagę na sposób, w jaki ryczałt wpływa na obciążenia podatkowo-składkowe przedsiębiorców. "Jednocześnie przychody te nie są uwzględniane przy rozliczaniu daniny solidarnościowej, którą płacą osoby fizyczne od nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów, np. ze stosunku pracy" - zauważa ustawodawca.

Projektodawcy wskazują także na preferencyjny sposób ustalania składki zdrowotnej dla części osób rozliczających się ryczałtem: "Dodatkowo ta forma opodatkowania dla części podatników jest bardzo korzystna z uwagi na preferencyjną wysokość składki zdrowotnej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, która umożliwia opłacanie składki zdrowotnej z górnym limitem."

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zgodnie z uzasadnieniem, powyżej 300 tys. zł przychodu podstawą obliczenia składki jest 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że składka jest wyliczana na tej samej podstawie zarówno dla przedsiębiorcy, który osiągnie ponad 250 tys. euro przychodu, jak i dla przedsiębiorcy z przychodem przekraczającym 2 mln euro. "Mianowicie, powyżej 300 tys. zł przychodu podstawa obliczenia składki to 180 % przeciętnego wynagrodzenia. W tej samej wysokości składkę wyliczy więc przedsiębiorca, który osiągnie ponad 250 tys. euro, czy 2 mln euro przychodu" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Według autorów projektu z ryczałtu korzystają również osoby prowadzące działalność gospodarczą o bardzo wysokich przychodach: "W rzeczywistości z tej formy opodatkowania korzystają również przedsiębiorcy o bardzo wysokich przychodach, którzy, rozliczając się na zasadach ogólnych, płaciliby wyższe składki zdrowotne oraz daninę solidarnościową. Nierzadko ponoszą oni mniejsze obciążenia podatkowo-składkowe niż pracownicy z o wiele niższymi przychodami."

Projekt ma ograniczyć korzystanie z preferencji przez firmy o wysokich przychodach

Obniżenie limitu z 2 mln euro do 250 tys. euro ma, zgodnie z uzasadnieniem, ograniczyć możliwość korzystania z preferencyjnego rozwiązania przez podmioty osiągające wysokie przychody. "Zakłada się, że wprowadzenie nowych regulacji w postaci obniżenia limitu przychodów z 2 mln euro na 250 tys. euro warunkującego możliwość korzystania z tej formy opodatkowania przez przedsiębiorców ograniczy skalę korzystania z preferencyjnych rozwiązań przez podmioty o wysokich przychodach" - wskazuje ustawodawca.

Jednocześnie Minister Finansów i Gospodarki wskazuje, że zmiana ma przywrócić ryczałtowi charakter uproszczonej formy opodatkowania przeznaczonej przede wszystkim dla mniejszych przedsiębiorców: "Przyczyni się także do powrotu do pierwotnych założeń opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli jako uproszczonej formy opodatkowania, która była adresowana do przedsiębiorców prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach."

17 proc. od nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro

Druga istotna propozycja dotyczy stawki ryczałtu stosowanej w trakcie roku. Obecnie przedsiębiorca, który przekroczy limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu, nadal może korzystać z tej formy opodatkowania do końca roku: "Obecnie przedsiębiorca, który w trakcie roku przekracza limit przychodów warunkujących wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, traci prawo do tej formy opodatkowania dopiero od następnego roku. Oznacza to, że niezależnie od wielkości osiągniętych przychodów, do końca roku korzysta z uproszczonej formy opodatkowania."

Projekt przewiduje wprowadzenie wyższej, 17-procentowej stawki dla nadwyżki przychodów osiągniętych w trakcie roku ponad 300 tys. euro. "Proponowane rozwiązania zakładają zatem zmianę przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne polegającą na stosowaniu wyższej 17 % stawki ryczałtu do nadwyżki przychodów osiągniętych w trakcie roku ponad 300 tys. euro (art. 3 pkt 2 projektu ustawy – zmiana art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 15 ustawy o ryczałcie)" - napisano w uzasadnieniu.

Co istotne, próg zastosowania wyższej stawki ma być wyższy niż nowy limit uprawniający do wyboru ryczałtu. Limit wyboru ryczałtu ma wynosić 250 tys. euro, natomiast 17-procentowa stawka ma obejmować nadwyżkę ponad 300 tys. euro: "Pomimo zmniejszania limitu warunkującego stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 2 mln euro do 250 tys. euro, proponuje się, żeby nowa, wyższa 17 % stawka ryczałtu dla przychodów osiąganych w trakcie roku dotyczyła wyższego limitu niż 250 tys. euro, tj. limitu 300 tys. euro."

Jak wskazano w projekcie, takie rozwiązanie ma umożliwić przedsiębiorcom bezpieczniejsze planowanie rozmiarów działalności i ograniczyć ryzyko nagłego wzrostu obciążeń. "Pozwoli to podatnikom na bezpieczne planowanie rozmiarów swojej działalność, bez obawy ponoszenia zwiększonych obciążeń finansowych" - napisał ustawodawca.

Zmiany mają obowiązywać od 2027 roku

Projekt zmian obejmuje ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dokument został utworzony 21 sierpnia 2026 r. przez Ministra Finansów i Gospodarki. Jeżeli proponowane przepisy zostaną przyjęte, nowe zasady mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem najważniejsze będą dwa progi: 250 tys. euro jako limit warunkujący możliwość wyboru tej formy opodatkowania oraz 300 tys. euro jako próg, powyżej którego nadwyżka przychodów ma zostać objęta stawką 17 proc.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa wejdzie w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2027 r. Wnioskodawca: Minister Finansów i Gospodarki. Data utworzenia: 21-08-2026

Powiązane
Sprzedaż domu z babcią mieszkającą w środku. Czy nowy właściciel powinien zapewnić opiekę?
Sprzedaż domu z babcią mieszkającą w środku. Czy nowy właściciel powinien zapewnić opiekę?
Nowy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
Nowy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak inaczej
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak inaczej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Kara 15 tys. zł wykluczyła najtańszego wykonawcę z kontraktu wartego miliardy. Radca prawny: wyrok ws. Rail Baltica ważnym sygnałem dla rynku zamówień publicznych
04 wrz 2026

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił 4 września 2026 r. skargę konsorcjum Mirbud–Torpol dotyczącą wykluczenia z największego pojedynczego przetargu kolejowego w Polsce. W centrum sporu znalazła się kara środowiskowa w wysokości 15 tys. zł oraz kwestia informacji przekazanych o niej zamawiającemu. Choć kwota może wydawać się niewielka wobec kontraktu liczonego w miliardach złotych, dzisiejszy wyrok pokazuje, że w zamówieniach publicznych nawet pozornie drugorzędna okoliczność może mieć poważne konsekwencje.
Odwołanie do KIO i postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą
04 wrz 2026

Odwołanie do KIO to jedno z najważniejszych narzędzi ochrony wykonawcy w systemie zamówień publicznych. W 2026 roku postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą funkcjonuje już z istotnymi zmianami, które dotyczą m.in. zdalnych rozpraw, wcześniejszego przedstawiania dowodów oraz nowych obowiązków odwołującego, zamawiającego i przystępującego. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy warto wnieść odwołanie do KIO, jak wygląda procedura przed Izbą, jakie dokumenty przygotować oraz na co zwrócić uwagę po zmianach obowiązujących od 13 marca 2026 r.
Polacy zasypują skarbówkę donosami: 45,5 tys. donosów w 6 miesięcy. Z roku na rok ich liczba rośnie
04 wrz 2026

Polacy zasypują skarbówkę donosami: w ciągu 6 pierwszych miesięcy 2026 r. złożono aż 45,5 tys. donosów. Co więcej, z roku na rok ich liczba stale rośnie. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ok. 70% zgłoszeń nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.
Zmiany w VAT od 2027 roku. Mniej formalności, ale też nowe obowiązki dla przedsiębiorców [GOŚĆ INFOR.PL]
04 wrz 2026

Podatek VAT po raz kolejny się zmienia. Od stycznia 2027 roku przedsiębiorców czeka szereg nowych regulacji – część z nich ma uprościć rozliczenia, inne oznaczają nowe obowiązki. Zmiany obejmą m.in. firmy kończące działalność, import samochodów, kasy fiskalne, odpowiedzialność solidarną za VAT oraz tzw. składy VAT.O zmianach rozmawialiśmy z Joanną Dmowską, redaktorką naczelną „Biuletynu VAT”.

REKLAMA

KSeF nie wykryje fałszywej faktury. Firmy nadal muszą sprawdzać, za co płacą
03 wrz 2026

KSeF cyfryzuje obieg faktur, ale nie gwarantuje, że każda faktura w systemie dokumentuje prawdziwą transakcję. Eksperci wskazują, że przedsiębiorcy nadal potrzebują własnych mechanizmów kontroli, które sprawdzą zgodność dokumentu z zamówieniem, dostawą i wcześniejszą współpracą z kontrahentem.
Polska bez ustawy wdrażającej MiCA. Firmy krypto mogą przenieść biznes za granicę
03 wrz 2026

Polska wciąż nie ma operacyjnej ustawy wdrażającej unijne rozporządzenie MiCA, podczas gdy zbliża się kluczowy termin dla firm kryptowalutowych. Najnowszy raport Warsaw Enterprise Institute ostrzega, że przedłużający się brak krajowych przepisów może oznaczać odpływ firm, kapitału i miejsc pracy do innych państw UE, a zbyt restrykcyjne rozwiązania mogą dodatkowo osłabić konkurencyjność polskiego rynku.
Skarbówka z dostępem do kamer drogowych systemu ANPRS? Czy to oznacza inwigilację każdego kierowcy? RPO sprawdza doniesienia u źródła
04 wrz 2026

Twój PIT wygląda skromnie, a jeździsz całkiem niezłym samochodem? Skarbówka może już o tym wiedzieć. Wystarczy, że przejedziesz w oku kamery drogowej. RPO wysłał do szefa KAS pismo z pytaniem, czy skarbówka naprawdę wykorzystuje dane z Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPRS) i do czego? Wątpliwość? Taka masowa inwigilacja każdego na polskiej drodze narusza prywatność.
Jak skutecznie wnioskować o wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej?
03 wrz 2026

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej to dla wielu podatników ostatnia deska ratunku przed egzekucją. Praktyka orzecznicza pokazuje jednak, że znaczna część takich wniosków kończy się odmową nie dlatego, że sprawa jest przegrana co do meritum, lecz dlatego, że sam wniosek jest źle przygotowany. Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny przypomniał o tym w postanowieniu z 17 lipca 2026 r. (sygn. akt II FZ 63/26).

REKLAMA

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych – zasady ochrony i skuteczne zastrzeżenie informacji
03 wrz 2026

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych nie polega na prostym oznaczeniu dokumentu jako „poufny”. Wykonawca musi wskazać konkretne informacje, wykazać ich wartość gospodarczą i udowodnić, że faktycznie chroni je przed ujawnieniem. Sprawdź, jakie dane można zastrzec, jakie błędy najczęściej popełniają firmy i kiedy zamawiający może odtajnić informacje.
VAT w 2027 roku: dodatkowy podatek za zakup tańszej usługi
03 wrz 2026

Niedługo zostanie uchwalony kolejny potworek legislacyjny w ustawie o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. Zmiany te mają obowiązywać od 2027 roku.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA