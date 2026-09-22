REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Opłata skarbowa po nowemu. Już od 1 października 2026 r. zmienią się zasady zwrotu pieniędzy

Opłata skarbowa po nowemu. Już od 1 października 2026 r. zmienią się zasady zwrotu pieniędzy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 września 2026, 06:56
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pieniądze opłaty
Opłata skarbowa po nowemu. Od 1 października 2026 r. zmienią się zasady zwrotu pieniędzy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Koniec z decyzją przy każdym zwrocie opłaty skarbowej? Nowe przepisy mają uprościć procedurę i wprowadzić termin 2 miesięcy na zwrot, ale zmienią się również obowiązki związane z dokumentowaniem zapłaty. Minister Finansów i Gospodarki przygotował projekt rozporządzenia, który ma zastąpić obowiązujące przepisy. Sprawdź, co dokładnie się zmieni.

rozwiń >

Od 1 października 2026 r. zmienią się zasady zwrotu opłaty skarbowej. W uzasadnionych przypadkach urząd skarbowy nie będzie już musiał wydawać decyzji – pieniądze mają zostać zwrócone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Nowe przepisy zmienią również zasady dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej. Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. W uzasadnieniu do projektu czytamy, co następuje:

REKLAMA

REKLAMA

I. Przyczyna wydania nowego rozporządzenia

Art. 14 ustawy z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846) wprowadził zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej[1] w zakresie zasad zwrotu opłaty skarbowej. Od dnia 1 października 2026 r. jeżeli wniosek o zwrot opłaty skarbowej będzie zasadny, organ podatkowy będzie zwracał opłatę skarbową bez wydawania decyzji, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W obwiązującym stanie prawnym decyzja o zwrocie opłaty wydawana jest w każdym przypadku.

W konsekwencji zmianie uległo również zawarte w art. 10 ustawy o opłacie skarbowej upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia m.in. sposobu potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty oraz trybu i terminu przekazywania organom podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania zwrotu opłaty skarbowej. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ustawy o opłacie skarbowej tracą moc z dniem 1 października 2026 r.

Powyższe zmiany obligują ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania nowego rozporządzenia w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. poz. 1330).

II. Szczegółowy opis zmian

Na podstawie art. 10 ustawy o opłacie skarbowej minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

REKLAMA

  1. sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w szczególności przez wskazanie sposobu:

a) dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,

b) sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty;

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. tryb i termin przekazywania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, organom podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania zwrotu opłaty skarbowej

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania podatkowego, a także zapewnienia kontroli zapłaty opłaty skarbowej.

Projekt rozporządzenia w § 1 opisuje zakres przedmiotowy rozporządzenia zawarty w art. 10 ustawy o opłacie skarbowej.

W projektowanym rozporządzeniu uregulowano sposób potwierdzania przez organy zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w tym dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie (§ 2–3 projektu rozporządzenia).

Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Zgodnie z § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia dokonanie zapłaty opłaty skarbowej jest dokumentowane dowodem zapłaty opłaty skarbowej, zwanym dalej „dowodem zapłaty”, albo jego uwierzytelnioną kopią złożonymi do akt sprawy niepóźniej niż w terminie 3 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej. Podmiot, na którym ciąży obowiązek zapłaty opłaty skarbowej (art. 5 ustawy o opłacie skarbowej), zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię, niepóźniej niż w terminie 3 dni od dnia powstania obowiązku jej zapłaty, to jest od dnia dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, zwanego dalej „pełnomocnictwem”, w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej (art. 6 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

W § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia uregulowano sposób dokumentowania dokonania zapłaty opłaty skarbowej w sytuacji, gdy podmiot, który dokonał jej zapłaty zażądał zwrotu dowodu zapłaty. Taki sposób dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej stanowi wyjątek od zasady określonej w ust. 1. Utrzymano obowiązujący w poprzednim rozporządzeniu obowiązek naniesienia adnotacji na dwóch dokumentach – zwracanym dowodzie zapłaty oraz na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, pozostającymi w aktach sprawy. Użyty w tym przepisie skrót ,,pełnomocnictwo” obejmuje dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię. Adnotacja zamieszczana na dowodzie zapłaty określa datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa i jest potwierdzona podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, zamieszcza się adnotację określającą kwotę uiszczonej opłaty skarbowej, datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty. Obowiązek dokonania adnotacji na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie dotyczy tylko tych przypadków, gdy upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie nie sporządzi kopii dowodu zapłaty opłaty skarbowej i nie pozostawi jej w aktach sprawy.

Zobacz również:

Adnotacje potwierdzające zapłatę lub zwolnienie

Zgodnie z § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia adnotację potwierdzającą zapłatę opłaty skarbowej, zamieszcza się na dokumencie potwierdzającym dokonanie czynności urzędowej, zaświadczeniu lub zezwoleniu (pozwoleniu, koncesji). W przypadku gdy dokument wydawany jest na wzorze określonym odrębnymi przepisami, który nie umożliwia zawarcia adnotacji o której mowa powyżej, adnotacja jest zamieszczana na odrębnym dokumencie.

Jeżeli natomiast adnotacja potwierdza zwolnienie od opłaty skarbowej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty zamieszcza się ją na ww. dokumentach, a także na wniosku albo zgłoszeniu o dokonanie czynności urzędowej w przypadku gdy w wyniku dokonania czynności urzędowej nie jest wydawany dokument albo na pełnomocnictwie (§ 3 ust. 1 projektu rozporządzenia).

Projekt rozporządzenia w § 3 ust. 3 stanowi, że w przypadku gdy dokument, na którym ma zostać zamieszczona adnotacja, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest sporządzony w postaci elektronicznej, adnotację tę sporządza się w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160). W dobie dążenia do cyfryzacji administracji publicznej polegającej na wdrażaniu nowoczesnych systemów teleinformatycznych, które umożliwiają obywatelom realizację procedur urzędowych drogą elektroniczną, projektowane rozwiązania prawne muszą uwzględniać ten postęp. Proces ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ istotnie redukuje bariery biurokratyczne, eliminując konieczność osobistej wizyty w placówkach. W rezultacie nowoczesne e-usługi optymalizują koszty funkcjonowania państwa. Co do zasady adnotacja, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2 powinna być sporządzona w formie pisemnej na dokumencie papierowym. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, ponieważ np. dokumenty są w formie elektronicznej, adnotację sporządza się w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Adnotacja, o której mowa w § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia, zawiera informację o podstawie prawnej zapłaty opłaty skarbowej i wysokości uiszczonej opłaty skarbowej – w przypadku dokonania jej zapłaty (§ 3 ust. 3 projektu rozporządzenia).

Adnotacja, o której mowa w § 3 ust. 2 zawiera informację o podstawie prawnej zwolnienia od opłaty skarbowej albo wyłączenia obowiązku jej zapłaty – w przypadku gdy czynność urzędowa, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesja) nie podlegają opłacie skarbowej lub są od niej zwolnione, albo podmiot składający zgłoszenie lub wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest zwolniony od opłaty skarbowej (§ 3 ust. 4 pkt 1 projektu rozporządzenia).

W przypadku gdy adnotacja jest sporządzana na odrębnym dokumencie, zawiera ona również informację o przedmiocie opłaty skarbowej (§ 3 ust. 4 pkt 2 projektu rozporządzenia).

W każdym przypadku adnotacja jest potwierdzona podpisem osoby dokonującej adnotacji, z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego (§ 3 ust. 4 pkt 3 projektu rozporządzenia).

Rozwiązania zawarte w § 3 ust. 1, 2 i 4 projektu rozporządzenia są analogiczne do funkcjonujących na gruncie obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Nowe zasady zwrotu opłaty skarbowej

Wskutek zmiany pkt 2 w art. 10 ustawy o opłacie skarbowej zmianie uległo upoważnienie do wydania aktu wykonawczego, które nie obejmuje już przepisu, na podstawie którego minister właściwy do spraw finansów publicznych w wydawanym na jego podstawie akcie wykonawczym określał sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej. Materia ta unormowana jest teraz w dodanych do art. 9 ustawy o opłacie skarbowej ustępach 2a–2c. Projekt rozporządzenia nie zawiera regulacji określającej sposób dokonania zwrotu opłaty skarbowej. Zgodnie z nowym zakresem, upoważnienie określa tryb i termin przekazywania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, organom podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania zwrotu opłaty skarbowej. Rozporządzenie na podstawie nowego upoważnienia reguluje materię dotyczącą terminów działań i wymiany informacji między organem podatkowym a organem, który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) w sytuacjach, gdy podatnik dokonał zapłaty opłaty skarbowej od takich czynności (§ 4 projektu rozporządzenia).

Treść § 4 projektu rozporządzenia odzwierciedla zmiany w art. 9 ustawy o opłacie skarbowej. Od 1 października 2026 r. zostanie zniesiony wymóg wydawania decyzji określającej wysokość zwrotu opłaty skarbowej. W sytuacji, gdy wniosek o zwrot opłaty skarbowej będzie zasadny, organ podatkowy będzie zwracał opłatę skarbową bez wydawania decyzji w przedmiocie zwrotu, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Do złożenia wniosku o zwrot opłaty uprawnione będą osoby lub jednostki, które dokonały zapłaty opłaty skarbowej. Organ podatkowy zwróci opłatę skarbową na rzecz podmiotu, który złożył wniosek. W przypadku, gdy zwrot opłaty nie będzie zasadny, organ podatkowy wyda decyzję odmawiającą zwrotu.

W § 4 ust. 1 projektu rozporządzenia określono termin przekazywania organom podatkowym przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, organom podatkowym, dokumentów niezbędnych do dokonania zwrotu opłaty skarbowej tj. wniosku lub zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej lub wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), którego dotyczy wniosek o zwrot opłaty skarbowej, albo ich poświadczonych kopii, dowodu zapłaty opłaty skarbowej albo jego kopii, a także informacji potwierdzającej, że czynność urzędowa nie została dokonana lub zaświadczenie (pozwolenie, koncesja) nie zostało wydane. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, będą zobowiązane do przekazania określonych dokumentów niezwłocznie, jednak niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania organu podatkowego.

W przypadku gdy wniosek o zwrot opłaty skarbowej został złożony do organu administracji rządowej albo samorządowej albo podmiotu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, tj. do organu do którego złożono uprzednio wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a który to organ nie dokonał tej czynności ani nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), organ przekazując wniosek o zwrot opłaty skarbowej organowi podatkowemu, załączać będzie także ww. dokumenty niezbędne do dokonania zwrotu opłaty skarbowej (§ 4 ust. 2 rozporządzenia).

Zwrot opłaty bez wskazywania formy wypłaty w rozporządzeniu

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisu, który w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, określał formę zwrotu opłaty skarbowej przez organ podatkowy (gotówką lub na rachunek bankowy). Zasadna jest rezygnacja z tego przepisu, ponieważ forma zwrotu opłaty jest uregulowana przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 622, 825, 846, 875 i 1098). Do zwrotu opłaty skarbowej ma zastosowanie przepis art. 76b ww. ustawy, a w konsekwencji też art. 77b tej ustawy.

Kiedy nowe rozporządzenie wejdzie w życie?

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2026 r.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, jeżeli przed dniem wejścia w życie ww. ustawy złożono wniosek o zwrot opłaty skarbowej, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, do zwrotu opłaty skarbowej stosuje się przepisy dotychczasowe, a więc zarówno przepisy ustawy o opłacie skarbowej, jak i wydanego na jej podstawie aktu wykonawczego. Zatem do wniosków o zwrot opłaty skarbowej złożonych przed dniem 1 października 2026 r. będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Wpływ projektu na przedsiębiorców i obywateli

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i nie nakłada nowych obowiązków na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Projektowane regulacje nie wpłyną na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych. Projekt nie podlega obowiązkowi notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2026 r. poz. 936) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2026 r. poz. 404) projekt zostanie przekazany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów oraz do konsultacji publicznych i opiniowania. Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), w celu umożliwienia zgłaszania opinii na jego temat przez wszystkie zainteresowane podmioty.

Materia unormowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest regulowana w prawie Unii Europejskiej i nie podlega harmonizacji. Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.

[1] Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, 1795 i 1847 oraz z 2026 r. poz. 846 i 912), zwana dalej: ,,ustawą o opłacie skarbowej”.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Wnioskodawca: Minister Finansów i Gospodarki. Data utworzenia: 31-08-2026.

Powiązane
Renat wdowia nie dla wszystkich. Wdowy, mając 45-49 lat, pozostają bez prawa do renty, a jednocześnie znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji na rynku pracy. Potrzebna jest zmiana przepisów
Renat wdowia nie dla wszystkich. Wdowy, mając 45-49 lat, pozostają bez prawa do renty, a jednocześnie znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji na rynku pracy. Potrzebna jest zmiana przepisów
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak inaczej
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak inaczej
Testament osoby samotnej – kto przejmie majątek po śmierci? Polacy zwykle o tym nie myślą
Testament osoby samotnej – kto przejmie majątek po śmierci? Polacy zwykle o tym nie myślą
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Drastyczny spadek dochodów z VAT w Polsce w 2026 r. Prof. Modzelewski: Winny jest KSeF i inne wadliwe zmiany w przepisach
22 wrz 2026

W 2026 r. dochody budżetowe z VAT-u spadną o 40 mld zł w stosunku do prognozy budżetowej na 2026 roku i o 20 mld zł w stosunku do roku ubiegłego. Zdaniem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego w części jest to wynikiem dezorganizacji systemu fakturowania przez KSeF. Ale są i inne przyczyny.
Jeden składnik decyduje o podatku. Skarbówka weźmie pod lupę restauracje i bary?
22 wrz 2026

O wysokości podatku VAT w polskiej gastronomii potrafi przesądzić pojedynczy detal w daniu, a przedsiębiorcy toną w skomplikowanych przepisach. Rzecznik MŚP interweniuje u Ministra Finansów i domaga się rewolucyjnych zmian. Chodzi o wprowadzenie jednej, przejrzystej stawki, która ukróci spory z fiskusem.
Pomagali uchodźcom z Ukrainy za pieniądze z JST, dziś Skarbówka żąda od nich podatku. MF uważa, że wszystko jest zgodne z prawem a sprawę rozstrzygnie orzeczenie TSUE
22 wrz 2026

Przedsiębiorcy i właściciele hoteli, którzy w 2022 roku odpowiedzieli na apele państwa i kwaterowali u siebie uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, po latach mierzą się z kontrolami Skarbówki. Urzędy domagają się zapłaty zaległego podatku VAT wraz z odsetkami, kwestionując stosowane stawki rozliczeń. Sprawa stała się przedmiotem interpelacji poselskiej, ale o ostatecznym losie polskich firm zadecyduje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zwrot akcji w sprawie KSeF! Ministerstwo Finansów podjęło kluczową decyzję dla firm, która ułatwia przedsiębiorcom przygotowanie się do pełnego funkcjonowania w nowym systemie
22 wrz 2026

Przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą. Resort finansów oficjalnie potwierdził wydłużenie okresu ochronnego przy wdrażaniu Krajowego Systemu e-Faktur. Kary za błędy zostaną odroczone aż do końca 2027 roku. Sprawdź, co ta rewolucyjna zmiana oznacza dla Twojego biznesu i od kiedy system będzie obowiązkowy.

REKLAMA

Kupili kradzione auto w Niemczech, w Polsce Policja go zajęła. Skarbówka i tak żąda podatku!
22 wrz 2026

Z jednej z najnowszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że sprowadzenie z zagranicy samochodu, który okazał się kradziony, to dla nabywcy ogromny problem prawny i finansowy. Jak wynika z interpretacji skarbowej, nawet zatrzymanie pojazdu przez Policję nie zwalnia nabywcy z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.
Moody’s obniża ocenę wiarygodności (rating) Polski. Powody: rosnący dług, deficyt budżetowy i brak działań rządu w celu naprawy finansów publicznych
21 wrz 2026

W dniu 18 września 2026 r. agencja ratingowa Moody’s oglosiobniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej z poziomu „A2” do „A3”. Mówiąc najprościej, oznacza to spadek oceny wiarygodności finansowej naszego kraju w oczach zagranicznych inwestorów. Nowa perspektywa ratingu została określona jako stabilna, co kończy trwający od września 2025 roku okres z perspektywą negatywną.

Trzy ważne terminy dla firm: stare kody PKD ważne do końca 2026 r., adres do e-Doręczeń do 30 września, wakacje składkowe
21 wrz 2026

Jesienią 2026 roku przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na trzy tematy i łączące się z nimi terminy: wakacje składkowe, e-Doręczenia oraz dostosowanie kodów działalności do PKD 2025. W pierwszym przypadku brak wniosku oznacza utratę możliwości skorzystania z ulgi, w drugim może prowadzić do przeoczenia ważnego pisma, a w trzecim do przypisania firmie kodów, które nie odpowiadają jej rzeczywistej działalności.
Grupa VAT. W Polsce korzysta z tego tylko 50 firm. Przegapiamy rewolucję w podatkach, która ratuje płynność?
21 wrz 2026

Choć Grupa VAT pozwala na legalne unikanie faktur i podatku wewnątrz holdingu, w trzy lata zdecydowało się na nią niewiele ponad 50 podmiotów. Eksperci wskazują, że barierą nie są przepisy, a chaos wewnątrz samych firm, obnażony niedawno przez KSeF. Sprawdź, czy Twoja organizacja mogłaby na tym zyskać i jak przygotować się na zmiany krok po kroku.

REKLAMA

Wyższy próg podatkowy PIT od 2027 roku? Nowy projekt zakłada podniesienie do 140 tys. zł
22 wrz 2026

Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 tys. do 140 tys. zł. Autorzy argumentują zmianę wysoką inflacją i spadkiem siły nabywczej pieniądza, przez co coraz więcej podatników wpada w wyższą stawkę pomimo braku realnego wzrostu zamożności.
Prowadzisz jednoosobową firmę? Zastrzeżony PESEL nie chroni Cię w tym ważnym przypadku
21 wrz 2026

Ponad 2 miliony Polaków prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą znalazło się w szarej strefie bezpieczeństwa. Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że banki nie mają ustawowego obowiązku sprawdzania zastrzeżonego PESEL-u, jeśli umowa dotyczy konta lub kredytu firmowego. Zobacz odpowiedź Ministerstwa Finansów na to gigantyczne przeoczenie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA