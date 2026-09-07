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ARiMR zacznie wypłacać zaliczki już 8 września. Rolnicy nie będą musieli czekać do października

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07 września 2026, 08:44
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ARiMR zaliczki dopłaty ronik
ARiMR zacznie wypłacać zaliczki już 8 września. Rolnicy nie będą musieli czekać do października
fot. Damian Lugowski/Shutterstock
Shutterstock

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Rolnicy otrzymają zaliczki za 2026 rok wcześniej niż w poprzednich latach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego, wypłata rozpocznie się już 8 września. W pierwszych dniach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje przekazać rolnikom prawie 1,5 mld zł.

Decyzja o przyspieszeniu wypłat ma związek z trudną sytuacją ekonomiczną rolników. Minister Stefan Krajewski zdecydował o wcześniejszej wypłacie zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych II filaru Wspólnej Polityki Rolnej za 2026 rok. Jak podkreślił minister, przy podejmowaniu decyzji uwzględniono także skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

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Wypłaty ruszają 8 września. Minister zdecydował o przyspieszeniu wypłat

Zaliczki za 2026 rok będą wypłacane od 8 września do 30 listopada 2026 roku. Oznacza to rozpoczęcie wypłat miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. Rolnicy nie będą więc musieli czekać do późniejszego terminu, aby otrzymać pierwszą część należnych środków. Wcześniejsza wypłata stała się możliwa po zmianie przepisów. 3 września 2026 roku Minister Finansów i Gospodarki podpisał „w porozumieniu” rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które umożliwia rozpoczęcie wypłat zaliczek w przyspieszonym terminie. Rozporządzenie weszło w życie 4 września 2026 roku, a pierwsze przelewy będą mogły rozpocząć się już 8 września.

Stefan Krajewski wcześniej zapowiadał, że zaliczki za 2026 rok zostaną wypłacone wcześniej. Decyzja dotyczy zarówno zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich, jak i płatności obszarowych II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Przyczyną przyspieszenia jest przede wszystkim trudna sytuacja ekonomiczna rolników.

Minister wskazał również na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych. To właśnie te czynniki zostały wymienione jako jeden z powodów wcześniejszego uruchomienia wypłat. Dzięki zmianie terminu rolnicy będą mogli otrzymać zaliczki już niemal od początku września.

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Ile wyniosą zaliczki? Prawie 1,5 mld zł w pierwszych dniach

Wysokość zaliczek została określona jako część szacowanej lub należnej kwoty poszczególnych płatności. W przypadku płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego zaliczki będą wypłacane w wysokości do 75 proc. szacowanej kwoty płatności. Oznacza to, że w ramach tych płatności możliwe będzie wcześniejsze przekazanie maksymalnie trzech czwartych szacowanej kwoty.

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Inaczej określono poziom zaliczek dotyczących płatności II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. W przypadku płatności ONW, rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych zaliczki będą wynosić do 85 proc. należnej kwoty. To wyższy poziom niż w przypadku płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego.

ARiMR planuje, że w pierwszych dniach realizacji zaliczek wypłaci rolnikom prawie 1,5 mld zł. Zdecydowana większość tej kwoty będzie pochodziła z płatności bezpośrednich. Z ich tytułu planowana jest wypłata ponad 1,2 mld zł. Pozostała część środków będzie związana z innymi płatnościami objętymi systemem zaliczek. Skala planowanych wypłat pokazuje, że już na początku okresu zaliczkowego do rolników ma trafić znacząca kwota. Wypłaty będą następnie realizowane aż do końca listopada.

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Do kiedy będą wypłacane zaliczki?

Termin wypłaty zaliczek został wyznaczony na okres od 8 września do 30 listopada 2026 roku. Oznacza to, że przez niemal trzy miesiące ARiMR będzie realizować wypłaty środków w ramach zaliczek. Przyspieszenie rozpoczęcia tego procesu sprawia, że rolnicy mogą otrzymać pieniądze już we wrześniu.

Nie oznacza to jednak zakończenia całego procesu wypłat za 2026 rok. Od 1 grudnia 2026 roku rozpocznie się wypłata płatności końcowych. Wcześniejsze zaliczki będą więc pierwszą częścią środków, natomiast płatności końcowe zostaną uruchomione po zakończeniu okresu wypłacania zaliczek.

Rolnicy dostaną pieniądze wcześniej niż dotychczas

Podsumowując, najważniejsza zmiana dotyczy terminu rozpoczęcia płatności za 2026 rok. Wtorek 8 września to data, od której ARiMR rozpocznie przekazywanie zaliczek, czyli miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. Przyspieszenie ma pomóc rolnikom w trudnej sytuacji ekonomicznej, szczególnie w związku ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.

W zależności od rodzaju płatności zaliczka może wynieść do 75 albo do 85 proc. odpowiedniej kwoty. W pierwszych dniach planowane jest przekazanie prawie 1,5 mld zł, w tym ponad 1,2 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich. Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia ruszą płatności końcowe.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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