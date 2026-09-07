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PIT, CIT, ryczałt, kontrole PIP, mobbing i zmiany dla JST. Co się zmienia i co jeszcze przed nami?

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07 września 2026, 11:45
PIT, CIT, ryczałt, kontrole PIP, mobbing i zmiany dla JST. Co się zmienia i co jeszcze przed nami?
PIT, CIT, ryczałt, kontrole PIP, mobbing i zmiany dla JST. Co się zmienia i co jeszcze przed nami?
INFOR

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Zmiany w prawie i podatkach już trwają, a kolejne są zapowiadane na najbliższe miesiące i 2027 r. Planowane zmiany w PIT, CIT i ryczałcie, nowe regulacje dotyczące mobbingu, szersze uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, nowa klasyfikacja budżetowa czy obowiązki związane z CRU JSFP to tylko część tematów ważnych dla księgowych, biur rachunkowych, kadr i płac, HR, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Jak być na bieżąco i szybko sprawdzać, co zmieniające się przepisy oznaczają w praktyce?

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Dużo zmian, jeszcze więcej pytań

Śledzenie nowych przepisów to dziś tylko część pracy profesjonalistów. Najwięcej pytań pojawia się wtedy, gdy zmianę trzeba przełożyć na konkretną sytuację: ustalić, kogo dotyczy, od kiedy obowiązuje i co oznacza w praktyce. A tematów wymagających uwagi przybywa. PIT, CIT i ryczałt, nowe regulacje dotyczące mobbingu, uprawnienia i kontrole PIP, umowy B2B i zlecenia, CRU JSFP czy nowa klasyfikacja budżetowa – część zmian już obowiązuje, inne dopiero przed nami.

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2027 rok przyniesie kolejne ważne zmiany w podatkach

Przed księgowymi, biurami rachunkowymi i przedsiębiorcami kolejne miesiące śledzenia zmian i przygotowywania się do nowych regulacji. Rząd zapowiedział istotne zmiany w podatkach dochodowych od 2027 r. W PIT planowane są zmiany w progach podatkowych. Wśród zapowiedzi znalazło się podwyższenie podstawowej stawki CIT dla podmiotów osiągających roczne przychody powyżej 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych. Planowane jest również ograniczenie limitu przychodów pozwalającego na korzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To oznacza, że samo poznanie nowych przepisów nie wystarczy. Trzeba będzie odpowiedzieć na kolejne pytania: kogo obejmą zmiany, od kiedy należy je stosować, jak wpłyną na rozliczenia i jak przygotować się do nich w praktyce?

Nowe uprawnienia PIP i kontrole umów B2B oraz zleceń. Zmiany także w mobbingu

Szczególną uwagę pracodawców, przedsiębiorców oraz działów HR przyciągają nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe uprawnienia PIP zwiększają znaczenie kontroli stosowanych w firmach form zatrudnienia i współpracy. Szczególną uwagę zwracają w tym kontekście umowy B2B i umowy zlecenia oraz sposób ich wykonywania. Dla firm to dobry moment, aby przyjrzeć się stosowanym formom współpracy i przygotować się na nowe realia kontroli PIP. Pojawiają się przy tym konkretne pytania: co dokładnie może sprawdzić inspektor, jakie uprawnienia ma PIP, kiedy forma współpracy może zostać zakwestionowana i jak przygotować firmę do kontroli? Odpowiedzi na takie pytania mają znaczenie nie tylko dla działów kadr i HR, ale również dla przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za organizację zatrudnienia.

5 listopada 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Nowelizacja m.in. upraszcza definicję mobbingu, zwiększa minimalne zadośćuczynienie i nakłada na pracodawców obowiązek wdrożenia polityki antymobbingowej. Dla pracodawców oznacza to konieczność sprawdzenia obowiązujących procedur i przygotowania organizacji do nowych wymagań. Dla specjalistów HR i kadr – kolejne praktyczne pytania dotyczące stosowania zmienionych regulacji.

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Zmiany również dla jednostek sektora finansów publicznych

Intensywny okres czeka także JST i pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. Trwają przygotowania do stosowania nowej klasyfikacji budżetowej, która ma znaczenie m.in. dla planowania na 2027 r. Jednostki muszą nie tylko poznać nową klasyfikację, ale również prawidłowo przełożyć dotychczas stosowane rozwiązania na nowe zasady i przygotować plany finansowe na kolejny rok. Jednocześnie od 1 lipca 2026 r. funkcjonują nowe obowiązki dotyczące udostępniania i aktualizowania informacji o umowach w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych (CRU JSFP). Także tutaj sama znajomość nowych regulacji to za mało. Potrzebne są praktyczne wyjaśnienia pokazujące, jak prawidłowo realizować nowe obowiązki.

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Jak nadążyć za zmianami w prawie i podatkach?

PIT, CIT, ryczałt, prawo pracy, mobbing, kontrole PIP, umowy B2B i zlecenia, klasyfikacja budżetowa, CRU JSFP – każdy z tych tematów oznacza nowe pytania. Dlatego coraz ważniejsze staje się nie tylko śledzenie informacji o przepisach, ale również szybkie dotarcie do wiarygodnej odpowiedzi i praktycznych wskazówek. Właśnie w tym pomaga INFORLEX – kompleksowa baza wiedzy dla profesjonalistów z zakresu księgowości, podatków, kadr i płac, prawa oraz JST. W jednym miejscu znajdziesz aktualne informacje o zmianach, praktyczne porady i wyjaśnienia ekspertów, akty prawne, orzeczenia i interpretacje, czasopisma i książki, Dziennik Gazetę Prawną, szkolenia oraz praktyczne narzędzia elektroniczne, w tym INFORLEX Asystenta AI. Dzięki temu możesz nie tylko sprawdzić, co się zmienia, ale przede wszystkim dowiedzieć się, co dana zmiana oznacza w praktyce.

Masz konkretne pytanie? Zapytaj Asystenta AI

Przy takiej liczbie zmian szczególnego znaczenia nabiera czas potrzebny na znalezienie właściwej informacji. W codziennej pracy nie zawsze masz czas na przeglądanie kolejnych dokumentów, artykułów i źródeł. Czasem potrzebujesz po prostu odpowiedzi na konkretne pytanie. Zamiast zaczynać od przeglądania wielu materiałów, możesz zacząć od swojego pytania i dotrzeć do wiedzy potrzebnej do rozwiązania konkretnego problemu.

Dzięki skategoryzowanemu AI pod ludzkim nadzorem merytorycznym, INFORLEX Asystent AI pomaga szybciej dotrzeć do odpowiedzi z zakresu m.in. księgowości, podatków, prawa, kadr i płac oraz JST. Wystarczy wybrać interesującą tematykę i zadać swoje pytanie, aby otrzymać konkretną odpowiedź opartą na wiarygodnych źródłach. Możesz również zapisać się na bezpłatną prezentację INFORLEX Asystenta AI i zobaczyć, jak narzędzie działa w praktyce.

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Zmiany przynoszą pytania. INFORLEX pomaga znaleźć odpowiedzi

Nowe regulacje już wpływają na codzienną pracę, a kolejne będą pojawiać się w następnych miesiącach. Dlatego warto mieć jedno miejsce, w którym można zarówno sprawdzić, co się zmienia, jak również dowiedzieć się, co z tej zmiany wynika w praktyce. Testuj INFORLEX bezpłatnie przez 5 dni – bez podawania danych karty i bez automatycznego przedłużania dostępu. Sprawdź bazę wiedzy, porady ekspertów, strefy tematyczne, szkolenia, narzędzia i zobacz, jak INFORLEX może wspierać Cię w codziennej pracy.

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Źródło: INFOR
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