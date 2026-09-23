REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Nowe obowiązki przy imporcie stali. Od 1 października kluczowy będzie kraj „wytapiania i wylewania”

Nowe obowiązki przy imporcie stali. Od 1 października kluczowy będzie kraj „wytapiania i wylewania”

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2026, 07:09
Anna Kwiecińska
Anna Kwiecińska
Doradca podatkowy, agent celny oraz prawnik w firmie Ekspert Celny
oprac. Adam Kuchta
nowe obowiązki przy imporcie stali
Nowe obowiązki przy imporcie stali. Od 1 października 2026 r. kluczowy będzie kraj wytapiania i wylewania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Unijny system ochrony rynku stali przeszedł w 2026 r. istotną zmianę. Sam mechanizm ceł ochronnych nie jest dla importerów nowością – środki ochronne dotyczące przywozu określonych wyrobów stalowych funkcjonują w Unii Europejskiej od lat. Nowe regulacje znacząco jednak zmieniają zarówno poziom ochrony rynku, jak i obowiązki dokumentacyjne po stronie importerów. Jednym z najważniejszych nowych elementów jest obowiązek ustalenia i udokumentowania państwa „wytapiania i wylewania” stali (country of melt and pour). Od 1 października 2026 r. informacja ta przestaje mieć wyłącznie charakter handlowy czy techniczny – staje się informacją wymaganą przy przywozie stali do Unii Europejskiej. Pod koniec sierpnia Komisja Europejska przyjęła długo oczekiwane przepisy wykonawcze, które precyzują, jakimi dokumentami importer będzie mógł wykazać kraj wytapiania i wylewania.

Cła ochronne na stal już funkcjonują. Co zatem się zmieniło?

Środki ochronne dotyczące importu wyrobów stalowych nie są w Unii Europejskiej rozwiązaniem nowym. Importerzy od lat funkcjonują w systemie kontyngentów taryfowych, po których wyczerpaniu import określonych kategorii stali wiąże się z koniecznością zapłaty dodatkowego cła ochronnego. Nowy model został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/1384 z 17 czerwca 2026 r. w sprawie przeciwdziałania negatywnym skutkom globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych dla unijnego rynku stali. Jedną z najbardziej odczuwalnych dla importerów zmian jest wysokość dodatkowego cła po wyczerpaniu kontyngentu albo gdy przywóz nie korzysta z kontyngentu. Nowe przepisy przewidują bowiem stawkę celną poza kontyngentem w wysokości 50%.

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość cła nie jest jednak jedyną zmianą. Nowe przepisy m.in. wprowadzają również mechanizm mający zwiększyć przejrzystość rzeczywistego łańcucha dostaw stali. Unia chce wiedzieć nie tylko, z jakiego państwa stal jest przywożona lub jakie jest jej pochodzenie, ale również, gdzie została faktycznie wytopiona i wylana. Ma to znaczenie w kontekście globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych. Sama dalsza obróbka stali w innym państwie nie musi bowiem oznaczać, że właśnie tam znajdował się pierwotny zakład hutniczy odpowiedzialny za jej wytworzenie.

Kraj wytapiania i wylewania – nowy obowiązek od 1 października

Jedną z najważniejszych zmian towarzyszących nowemu systemowi ochrony unijnego rynku stali jest wprowadzenie obowiązku wskazywania państwa wytapiania i wylewania (country of melt and pour). Od 1 października 2026 r. przy przywozie do Unii wyrobów stalowych objętych nowymi regulacjami importer będzie musiał nie tylko zadeklarować tę informację, ale również posiadać dokumenty pozwalające ją zweryfikować. Państwo wytapiania i wylewania oznacza miejsce, w którym stal lub żelazo zostały pierwotnie wyprodukowane w postaci płynnej w piecu, a następnie odlane do pierwszej postaci stałej.

Nie należy przy tym utożsamiać tej informacji z krajem pochodzenia towaru. Stal może zostać wytopiona w jednym państwie, następnie poddana istotnemu przetworzeniu w innym i w konsekwencji uzyskać pochodzenie tego drugiego kraju. Dla nowych obowiązków znaczenie ma jednak ustalenie, gdzie faktycznie nastąpiło jej wytopienie i wylanie. Dla importerów nie jest to jednak wyłącznie kolejny obowiązek informacyjny. Brak prawidłowego zgłoszenia państwa wytapiania i wylewania oraz odpowiednich, możliwych do zweryfikowania dowodów będzie skutkował odrzuceniem przywozu przez organy celne. Państwo wytapiania i wylewania będzie przy tym zgłaszane w deklaracji celnej za pomocą odpowiednich kodów dokumentów TARIC. W praktyce oznacza to, że importerzy stali powinni zacząć pozyskiwać wymagane informacje od swoich dostawców jeszcze przed wysyłką towaru do Unii, a nie dopiero na etapie odprawy celnej.

REKLAMA

Wiadomo już, czym można potwierdzić miejsce wytopienia stali

Do niedawna wiadomo było, że importer będzie musiał wykazać państwo wytapiania i wylewania, nie było jednak ostatecznie przesądzone, jakie dokumenty będą w tym celu akceptowane. Sytuację wyjaśniło opublikowane 31 sierpnia rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2026/1963 z 28 sierpnia 2026 r., które określiło katalog dowodów możliwych do przedstawienia organom celnym. Podstawowym dowodem przewidzianym przez rozporządzenie jest Mill Test Certificate (MTC), czyli zaświadczenie z zakładu produkcyjnego. Powinno ono wskazywać państwo wytapiania i wylewania oraz numer wytopu (heat number) importowanej stali.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komisja zdecydowała się jednak na bardziej elastyczne rozwiązanie. Jeżeli MTC nie zawiera jednej z wymaganych informacji, brakujące dane mogą zostać potwierdzone innymi dokumentami. Rozporządzenie wymienia m.in. faktury, specyfikacje wysyłkowe, certyfikaty i klauzule jakości zawarte w realizowanych zleceniach lub umowach zakupu, długoterminowe deklaracje dostawców, dokumenty produkcyjne, dokumenty celne państwa wywozu, korespondencję handlową oraz opisy produkcji.

Co istotne, przewidziano roczny okres przejściowy. Od 1 października 2026 r. do 30 września 2027 r., jeżeli importer nie może przedstawić MTC, wskazane wyżej dokumenty mogą zostać zaakceptowane również jako samodzielny dowód, pod warunkiem, że pozwalają ustalić zarówno państwo wytapiania i wylewania, jak i numer wytopu. Skorzystanie z takiej możliwości wiąże się jednak z dodatkową weryfikacją. Jeżeli państwo wytapiania i wylewania jest potwierdzane dokumentami alternatywnymi, organy celne są zobowiązane do przeprowadzenia kontroli przedłożonych informacji i dowodów. Komisja wskazuje przy tym, że taka weryfikacja może opóźnić dostęp do odpowiedniego kontyngentu taryfowego do czasu jej zakończenia.

Importerzy powinni przygotować dostawców już teraz

Nowy obowiązek zacznie być stosowany 1 października 2026 r., dlatego czasu na przygotowanie procedur pozostało niewiele. Importerzy powinni przede wszystkim ustalić z dostawcami stali, czy otrzymywane dokumenty zawierają country of melt and pour oraz heat number, a także czy dane te można jednoznacznie powiązać z konkretną partią przywożonego towaru. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie uzyskiwanie prawidłowo sporządzonego MTC już wraz z dokumentacją handlową dotyczącą dostawy. Alternatywne dowody mogą umożliwić dokonanie przywozu w okresie przejściowym również w sytuacji, gdy importer nie dysponuje MTC, nie powinny jednak zastępować uporządkowania dokumentacji w całym łańcuchu dostaw. Jest to szczególnie istotne ze względu na konsekwencję przewidzianą w nowych przepisach: jeżeli importer nie będzie w stanie wykazać państwa wytapiania i wylewania za pomocą odpowiednich i możliwych do zweryfikowania dowodów, organy celne odrzucą przywóz. Od 1 października dokument potwierdzający miejsce wytopienia stali staje się więc jednym z dokumentów, które importer powinien sprawdzić zanim towar wyruszy do Unii Europejskiej, a nie dopiero wtedy, gdy pojawi się problem podczas odprawy celnej.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Podsumowanie

Od 1 lipca 2026 r. importerzy stali funkcjonują w nowym systemie środków ochronnych, w którym po wyczerpaniu lub w przypadku braku możliwości skorzystania z odpowiedniego kontyngentu taryfowego stosowane jest cło ochronne poza kontyngentem w wysokości 50% ad valorem, zamiast wcześniejszych 25%. Kolejna istotna zmiana nastąpi 1 października 2026 r. – od tego dnia importer będzie musiał dodatkowo wykazać państwo wytapiania i wylewania stali (country of melt and pour) za pomocą odpowiednich i możliwych do zweryfikowania dowodów. Opublikowane pod koniec sierpnia rozporządzenie wykonawcze 2026/1963 ma zatem kluczowe znaczenie praktyczne, ponieważ precyzuje, jakimi dokumentami można spełnić ten obowiązek. Nowych wymogów nie należy traktować jako kolejnej formalności przy odprawie: brak prawidłowego dowodu może skutkować odrzuceniem przywozu, dlatego dokumentację dotyczącą miejsca wytopienia stali należy pozyskiwać i weryfikować już na etapie zakupu i przed wysyłką towaru do UE.

O Autorze: Anna Kwiecińska, doradca podatkowy i agent celny

Zobacz również:
Powiązane
Nowy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
Nowy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
ZUS pokazał nowe dane o L4. Zwolnień jest mniej, ale jest jeden wyraźny trend
ZUS pokazał nowe dane o L4. Zwolnień jest mniej, ale jest jeden wyraźny trend
Wybory w Krakowie. Jest kolejny kandydat, Marian Banaś bez rejestracji. Komisja podała powód
Wybory w Krakowie. Jest kolejny kandydat, Marian Banaś bez rejestracji. Komisja podała powód
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Drastyczny spadek dochodów z VAT w Polsce w 2026 r. Prof. Modzelewski: Winny jest KSeF i inne wadliwe zmiany w przepisach
23 wrz 2026

W 2026 r. dochody budżetowe z VAT-u spadną o 40 mld zł w stosunku do prognozy budżetowej na 2026 roku i o 20 mld zł w stosunku do roku ubiegłego. Zdaniem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego w części jest to wynikiem dezorganizacji systemu fakturowania przez KSeF. Ale są i inne przyczyny.
Jeden składnik decyduje o podatku. Skarbówka weźmie pod lupę restauracje i bary?
22 wrz 2026

O wysokości podatku VAT w polskiej gastronomii potrafi przesądzić pojedynczy detal w daniu, a przedsiębiorcy toną w skomplikowanych przepisach. Rzecznik MŚP interweniuje u Ministra Finansów i domaga się rewolucyjnych zmian. Chodzi o wprowadzenie jednej, przejrzystej stawki, która ukróci spory z fiskusem.
Gościli uchodźców z Ukrainy za pieniądze z JST, dziś Skarbówka żąda od nich podatku. MF uważa, że wszystko jest zgodne z prawem a sprawę rozstrzygnie orzeczenie TSUE
22 wrz 2026

Przedsiębiorcy i właściciele hoteli, którzy w 2022 roku odpowiedzieli na apele państwa i kwaterowali u siebie uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, po latach mierzą się z kontrolami Skarbówki. Urzędy domagają się zapłaty zaległego podatku VAT wraz z odsetkami, kwestionując stosowane stawki rozliczeń. Sprawa stała się przedmiotem interpelacji poselskiej, ale o ostatecznym losie polskich firm zadecyduje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zwrot akcji w sprawie KSeF! Ministerstwo Finansów podjęło kluczową decyzję dla firm, która ułatwia przedsiębiorcom przygotowanie się do pełnego funkcjonowania w nowym systemie
22 wrz 2026

Przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą. Resort finansów oficjalnie potwierdził wydłużenie okresu ochronnego przy wdrażaniu Krajowego Systemu e-Faktur. Kary za błędy zostaną odroczone aż do końca 2027 roku. Sprawdź, co ta rewolucyjna zmiana oznacza dla Twojego biznesu i od kiedy system będzie obowiązkowy.

REKLAMA

Kupili kradzione auto w Niemczech, w Polsce Policja go zajęła. Skarbówka i tak żąda podatku!
22 wrz 2026

Z jednej z najnowszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że sprowadzenie z zagranicy samochodu, który okazał się kradziony, to dla nabywcy ogromny problem prawny i finansowy. Jak wynika z interpretacji skarbowej, nawet zatrzymanie pojazdu przez Policję nie zwalnia nabywcy z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.
Moody’s obniża ocenę wiarygodności (rating) Polski. Powody: rosnący dług, deficyt budżetowy i brak działań rządu w celu naprawy finansów publicznych
21 wrz 2026

W dniu 18 września 2026 r. agencja ratingowa Moody’s oglosiobniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej z poziomu „A2” do „A3”. Mówiąc najprościej, oznacza to spadek oceny wiarygodności finansowej naszego kraju w oczach zagranicznych inwestorów. Nowa perspektywa ratingu została określona jako stabilna, co kończy trwający od września 2025 roku okres z perspektywą negatywną.

Trzy ważne terminy dla firm: stare kody PKD ważne do końca 2026 r., adres do e-Doręczeń do 30 września, wakacje składkowe
21 wrz 2026

Jesienią 2026 roku przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na trzy tematy i łączące się z nimi terminy: wakacje składkowe, e-Doręczenia oraz dostosowanie kodów działalności do PKD 2025. W pierwszym przypadku brak wniosku oznacza utratę możliwości skorzystania z ulgi, w drugim może prowadzić do przeoczenia ważnego pisma, a w trzecim do przypisania firmie kodów, które nie odpowiadają jej rzeczywistej działalności.
Grupa VAT. W Polsce korzysta z tego tylko 50 firm. Przegapiamy rewolucję w podatkach, która ratuje płynność?
21 wrz 2026

Choć Grupa VAT pozwala na legalne unikanie faktur i podatku wewnątrz holdingu, w trzy lata zdecydowało się na nią niewiele ponad 50 podmiotów. Eksperci wskazują, że barierą nie są przepisy, a chaos wewnątrz samych firm, obnażony niedawno przez KSeF. Sprawdź, czy Twoja organizacja mogłaby na tym zyskać i jak przygotować się na zmiany krok po kroku.

REKLAMA

Wyższy próg podatkowy PIT od 2027 roku? Nowy projekt zakłada podniesienie do 140 tys. zł
22 wrz 2026

Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 tys. do 140 tys. zł. Autorzy argumentują zmianę wysoką inflacją i spadkiem siły nabywczej pieniądza, przez co coraz więcej podatników wpada w wyższą stawkę pomimo braku realnego wzrostu zamożności.
Prowadzisz jednoosobową firmę? Zastrzeżony PESEL nie chroni Cię w tym ważnym przypadku
21 wrz 2026

Ponad 2 miliony Polaków prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą znalazło się w szarej strefie bezpieczeństwa. Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że banki nie mają ustawowego obowiązku sprawdzania zastrzeżonego PESEL-u, jeśli umowa dotyczy konta lub kredytu firmowego. Zobacz odpowiedź Ministerstwa Finansów na to gigantyczne przeoczenie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA