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Koniec z odliczeniem VAT od aut spalinowych? Komisja Europejska ma dla nas wielką rewolucję

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30 października 2026, 06:55
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen vat samochody
Koniec z pełnym odliczeniem VAT od aut spalinowych? Unia szykuje rewolucję w samochodach firmowych
Shutterstock

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Komisja Europejska analizuje zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów firmowych. Proponowane regulacje, które właśnie trafiły do unijnych konsultacji, w przypadku pojazdów konwencjonalnych (spalinowych) mogą prowadzić do stopniowego ograniczenia, a docelowo nawet zniesienia prawa do odliczenia VAT.

Stopniowe przekształcenie podatku VAT. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje ws. ułatwień dla gospodarki o obiegu zamkniętym

To już się dzieje. Komisja Europejska oficjalnie uruchomiła publiczne konsultacje (w dniu 9 września br.) mające na celu głęboką reformę unijnej dyrektywy VAT. Celem jest przekształcenie podatku VAT w aktywne narzędzie polityki środowiskowej, które ułatwi rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i dekarbonizację. Ta nowa unijna inicjatywa ma związek z nadchodzącą ustawą o gospodarce o obiegu zamkniętym (Circular Economy Act). Unijni urzędnicy chcą usunąć bariery podatkowe, które obecnie sprawiają, że naprawa lub ponowne użycie towarów są mniej opłacalne niż produkcja nowych.

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Według Komisji Europejskiej funkcjonujące obecnie przepisy w zakresie VAT są przestarzałe i bardzo rozdrobnione, a także nie zachęcają do kupowania samochodów zeroemisyjnych. Konsultacje dotyczące zmian w podatku VAT w obiegu zamkniętym mają na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat sposobów dostosowania przepisów VAT w celu lepszego wspierania modeli biznesowych o obiegu zamkniętym. Będą trwały do 4 listopada 2026 r.

Nowe regulacje dotyczą nie tylko odliczenia VAT dla samochodów firmowych

Komisja Europejska podkreśla, że ta nowa inicjatywa wspiera przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez modernizację wybranych przepisów dotyczących VAT, które mogą utrudniać o obiegu zamkniętym modele biznesowe i zrównoważone wybory. Chodzi o kilka wybranych obszarów.

Nowe pomysły regulacyjne UE koncentrują się na podatku VAT od towarów używanych i łańcuchów produkcji o obiegu zamkniętym, niszczeniu rentownych towarów oraz przepisach dotyczących odliczenia VAT dla samochodów osobowych. Inicjatywa - zdaniem Komisji Europejskiej - zapewni, że wszelkie rozwiązania będą proporcjonalne, odporne na oszustwa i zgodne z zasadami i strukturą wspólnego systemu VAT.

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Ograniczenie odliczenia VAT od konwencjonalnych samochodów firmowych. Jeden z obszarów, który KE zamierza zreformować

Jak wynika z tych informacji, jednym z obszarów, którymi zajmie się Komisja Europejska, jest prawo do odliczania VAT od samochodów firmowych. W efekcie zmian konwencjonalne (spalinowe) floty samochodowe mają utracić swoje podatkowe przywileje. Wstępny unijny plan zakłada bowiem umożliwienie pełnego odliczenia podatku VAT przy zakupie lub leasingu wyłącznie dla samochodów bezemisyjnych (elektrycznych i wodorowych), przy jednoczesnym ograniczeniu lub nawet całkowitym zakazie odliczeń dla aut spalinowych.

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W ramach propozycji działań fiskalnych, zawartych w komunikacie Komisji Europejskiej w zakresie dekarbonizacji flot korporacyjnych czytamy, że „Komisja rozważy również, w ramach swojej inicjatywy dotyczącej zielonego podatku VAT zaplanowanej na 2026 r., stopniowe znoszenie odliczeń podatku VAT związanych z pojazdami konwencjonalnymi”.

„Należy podjąć działania w celu uczynienia systemów korzystniejszymi dla rozwiązań bezemisyjnych poprzez zmniejszenie porównywalnych korzyści dla pojazdów konwencjonalnych lub poprawę sposobu opodatkowania pojazdów bezemisyjnych. Korzyści płynące z ukierunkowanych zmian w zakresie sposobu opodatkowania konwencjonalnych pojazdów korporacyjnych są wyraźnie widoczne w Belgii, jak opisano szczegółowo w przykładzie przedstawionym powyżej. Można to również osiągnąć w dziedzinie podatku VAT poprzez zmianę dyrektywy VAT w celu ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do pojazdów konwencjonalnych. Podczas przeglądu takich środków należy uwzględnić kryteria ochrony odporności i zrównoważoności łańcucha dostaw, takich jak na przykład reguły pochodzenia, obieg zamknięty i kryteria zrównoważonego rozwoju, jak opisano w Planie działania dla przemysłu motoryzacyjnego” - napisano w dokumencie KE ws. dekarbonizacji flot korporacyjnych.

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Źródło: INFOR
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