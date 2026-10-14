Ograniczenie odliczenia VAT od konwencjonalnych samochodów firmowych. Jeden z obszarów, który KE zamierza zreformować

REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Koniec z odliczeniem VAT od aut spalinowych? Komisja Europejska szykuje rewolucję w samochodach

Koniec z odliczeniem VAT od aut spalinowych? Komisja Europejska szykuje rewolucję w samochodach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 października 2026, 08:28
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen vat samochody
Koniec z pełnym odliczeniem VAT od aut spalinowych? Unia szykuje rewolucję w samochodach firmowych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Komisja Europejska analizuje zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów firmowych. Proponowane regulacje, które właśnie trafiły do unijnych konsultacji, w przypadku pojazdów konwencjonalnych (spalinowych) mogą prowadzić do stopniowego ograniczenia, a docelowo nawet zniesienia prawa do odliczenia VAT.

Stopniowe przekształcenie podatku VAT. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje ws. ułatwień dla gospodarki o obiegu zamkniętym

To już się dzieje. Komisja Europejska oficjalnie uruchomiła publiczne konsultacje (w dniu 9 września br.) mające na celu głęboką reformę unijnej dyrektywy VAT. Celem jest przekształcenie podatku VAT w aktywne narzędzie polityki środowiskowej, które ułatwi rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i dekarbonizację. Ta nowa unijna inicjatywa ma związek z nadchodzącą ustawą o gospodarce o obiegu zamkniętym (Circular Economy Act). Unijni urzędnicy chcą usunąć bariery podatkowe, które obecnie sprawiają, że naprawa lub ponowne użycie towarów są mniej opłacalne niż produkcja nowych.

REKLAMA

REKLAMA

Według Komisji Europejskiej funkcjonujące obecnie przepisy w zakresie VAT są przestarzałe i bardzo rozdrobnione, a także nie zachęcają do kupowania samochodów zeroemisyjnych. Konsultacje dotyczące zmian w podatku VAT w obiegu zamkniętym mają na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat sposobów dostosowania przepisów VAT w celu lepszego wspierania modeli biznesowych o obiegu zamkniętym. Będą trwały do 4 listopada 2026 r.

Nowe regulacje dotyczą nie tylko odliczenia VAT dla samochodów firmowych

Komisja Europejska podkreśla, że ta nowa inicjatywa wspiera przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez modernizację wybranych przepisów dotyczących VAT, które mogą utrudniać o obiegu zamkniętym modele biznesowe i zrównoważone wybory. Chodzi o kilka wybranych obszarów.

Nowe pomysły regulacyjne UE koncentrują się na podatku VAT od towarów używanych i łańcuchów produkcji o obiegu zamkniętym, niszczeniu rentownych towarów oraz przepisach dotyczących odliczenia VAT dla samochodów osobowych. Inicjatywa - zdaniem Komisji Europejskiej - zapewni, że wszelkie rozwiązania będą proporcjonalne, odporne na oszustwa i zgodne z zasadami i strukturą wspólnego systemu VAT.

REKLAMA

Ograniczenie odliczenia VAT od konwencjonalnych samochodów firmowych. Jeden z obszarów, który KE zamierza zreformować

Jak wynika z tych informacji, jednym z obszarów, którymi zajmie się Komisja Europejska, jest prawo do odliczania VAT od samochodów firmowych. W efekcie zmian konwencjonalne (spalinowe) floty samochodowe mają utracić swoje podatkowe przywileje. Wstępny unijny plan zakłada bowiem umożliwienie pełnego odliczenia podatku VAT przy zakupie lub leasingu wyłącznie dla samochodów bezemisyjnych (elektrycznych i wodorowych), przy jednoczesnym ograniczeniu lub nawet całkowitym zakazie odliczeń dla aut spalinowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ramach propozycji działań fiskalnych, zawartych w komunikacie Komisji Europejskiej w zakresie dekarbonizacji flot korporacyjnych czytamy, że „Komisja rozważy również, w ramach swojej inicjatywy dotyczącej zielonego podatku VAT zaplanowanej na 2026 r., stopniowe znoszenie odliczeń podatku VAT związanych z pojazdami konwencjonalnymi”.

„Należy podjąć działania w celu uczynienia systemów korzystniejszymi dla rozwiązań bezemisyjnych poprzez zmniejszenie porównywalnych korzyści dla pojazdów konwencjonalnych lub poprawę sposobu opodatkowania pojazdów bezemisyjnych. Korzyści płynące z ukierunkowanych zmian w zakresie sposobu opodatkowania konwencjonalnych pojazdów korporacyjnych są wyraźnie widoczne w Belgii, jak opisano szczegółowo w przykładzie przedstawionym powyżej. Można to również osiągnąć w dziedzinie podatku VAT poprzez zmianę dyrektywy VAT w celu ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do pojazdów konwencjonalnych. Podczas przeglądu takich środków należy uwzględnić kryteria ochrony odporności i zrównoważoności łańcucha dostaw, takich jak na przykład reguły pochodzenia, obieg zamknięty i kryteria zrównoważonego rozwoju, jak opisano w Planie działania dla przemysłu motoryzacyjnego” - napisano w dokumencie KE ws. dekarbonizacji flot korporacyjnych.

Zobacz również:
Powiązane
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Gdzie jest przechowywany testament spisany u notariusza? Mało kto zdaje sobie z tego sprawę
Gdzie jest przechowywany testament spisany u notariusza? Mało kto zdaje sobie z tego sprawę
ZUS chce wypłacać emerytury jedynie raz w roku. Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
ZUS chce wypłacać emerytury jedynie raz w roku. Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Koniec z drożyzną i absurdalnym podatkiem? Szykują się wielkie zmiany w sklepach z e-papierosami
14 paź 2026

Legalny rynek e-papierosów w Polsce niemal przestał istnieć, a ponad połowa sprzedaży przeniosła się do szarej strefy. Wszystko przez kontrowersyjną, 40-złotową akcyzę, która zamiast zasilić budżet, sparaliżowała uczciwych przedsiębiorców. Parlament przyjął już jednak nowelizację przepisów ratującą branżę – teraz losy cen i dostępności popularnych urządzeń zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
Co trzeci nowy przedsiębiorca zakładał firmę na papierze. Od 1 listopada zrobi to sam, bez urzędnika
14 paź 2026

Za nieco ponad 2 tygodnie, 1 listopada 2026 r., urzędy gmin przestaną przyjmować papierowe wnioski o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla wielu osób to większa zmiana, niż się wydaje. Jeszcze w 2024 r. co trzeci wniosek o wpis nowej firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) trafiał do urzędu na papierze. Przy ok. 289 tys. takich wniosków rocznie to blisko 100 tys. osób, które od listopada muszą przesiąść się do internetu i samodzielnie przejść przez formularz, w którym zapadają pierwsze decyzje o podatkach, ZUS i VAT.
Prof. Modzelewski: Polskie prawo obrzydza podatnikom wystawianie faktur VAT. Surowe sankcje za błędy w fakturowaniu – obroty bez faktury karane dużo łagodniej
13 paź 2026

Od co najmniej pięciu lat nasz ustawodawca postanowił obrzydzać fakturowanie a nawet dyskryminować podmioty wystawiające i otrzymujące te dokumenty. Kary za błędy w wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT są drakońskie, a obroty bez faktury są karane dużo łagodniej. Największym zamachem na system fakturowania jest oczywiście KSeF – pisze profesor Witold Modzelewski.
Dofinansowanie firmy - kiedy jest szansą a kiedy zwiększa ryzyko biznesowe? Najważniejsze, by inwestycja tak finansowana miała sens
13 paź 2026

Dofinansowanie może pomóc firmie przyspieszyć rozwój, sfinansować inwestycję albo wejść na rynek, na który wcześniej nie było jej stać. Może też jednak stworzyć złudzenie, że przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na wydatek, na który w rzeczywistości nie jest jeszcze gotowe. Samo pozyskanie pieniędzy nie oznacza bowiem, że projekt jest opłacalny. Z perspektywy finansowej ważniejsze od pytania „ile możemy dostać?” jest pytanie: co wydarzy się z firmą, jeśli te pieniądze rzeczywiście dostaniemy i zaczniemy je wydawać?

REKLAMA

MF: Podatek u źródła od osób fizycznych w 2027 r. będzie obsługiwany tylko w jednym urzędzie skarbowym
13 paź 2026

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 13 października 2026 r., że od 1 stycznia 2027 r. wszystkie sprawy dotyczące podatku u źródła (WHT) od zagranicznych osób fizycznych z całej Polski będzie prowadził jeden wyspecjalizowany organ: Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Płatnicy zyskają jednolitą obsługę i spójne rozstrzygnięcia. Zasady opodatkowania się nie zmienią. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie od 2021 r. obsługuje WHT od zagranicznych osób prawnych.
e-Doręczenia 2026 – od 1 października obowiązek objął tych przedsiębiorców. Założenie i aktywacja skrzynki to nie wszystko
13 paź 2026

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Pozwalają na bezpieczne przesyłanie korespondencji, a doręczenie za pośrednictwem tego systemu wywołuje określone skutki prawne. Dla przedsiębiorców najważniejsze jest nie tylko samo posiadanie adresu do e-Doręczeń, ale również aktywowanie skrzynki i jej regularne monitorowanie. Od 1 października 2026 r, obowiązek ten objął kolejną grupę przedsiębiorców.
Komisja Europejska bierze pod lupę windfall tax. To nowy pomysł na walkę z drożyzną paliw w UE
13 paź 2026

Komisja Europejska bierze pod lupę gigantyczne zyski firm naftowych i gazowych. Bruksela chce sprawdzić, czy ogólnounijny podatek od nadzwyczajnych dochodów (windfall tax) pomógłby w walce z wysokimi cenami energii. A co z polską daniną?
Koniec z pilnowaniem klasy gleby przy ubezpieczeniu upraw. Rolnicy zyskają potężne dopłaty
12 paź 2026

Przełomowe zmiany w prawie upraszczają formalności i podnoszą limity stawek objętych pełnym wsparciem rządu. Część producentów zapłaci za ochronę upraw znacznie mniej niż dotychczas. Zobacz, jakie nowe rośliny dołączyły do listy i jak teraz będzie wyliczane Twoje odszkodowanie.

REKLAMA

Motocyklista może ująć w kosztach zakup kurtki, butów, rękawic i kasku [interpretacja KIS]
10 paź 2026

Gdzie przebiega granica pomiędzy wydatkami osobistymi przedsiębiorców, a wydatkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi, bo każda działalność gospodarcza jest inna i ma inny cel. To sprawia, że podatnicy mają wątpliwości i często pytają Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Paragony z NIP do 450 zł w 2027 roku. Czy nadal będą uznawane za faktury?
10 paź 2026

Czy w 2027 r. paragony z NIP nabywcy na kwoty do 450 zł nadal będą zastępować faktury?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA