Ministerstwo Finansów: Nie będzie kar za błędy w KSeF do końca 2027 r.

Ministerstwo Finansów chce wydłużenia okresu odroczenia kar za błędy związane ze stosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do 31 grudnia 2027 r. Taki postulat zgłaszali podatnicy, przedsiębiorcy a także organizacje branżowe i eksperci podatkowi. W komunikacie z 16 września 2026 r. resort finansów poinformował o rozpoczęciu prac nad projektem zmiany ustawy o VAT w tym zakresie.

Obowiązkowy KSeF dla wszystkich od 1 stycznia 2027 r.

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 stycznia 2027 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur staje się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, z uwagi na kończące się 31 grudnia 2026 r. okresy przejściowe dla niektórych podatników. W związku z tym resort finansów podjął decyzję o odroczeniu kar za błędne korzystanie z systemu na kolejny rok.



- KSeF jest projektem, który od początku był i nadal jest szeroko konsultowany z przedsiębiorcami, organizacjami branżowymi, doradcami podatkowymi i dostawcami oprogramowania. Wsłuchujemy się w głos rynku i reagujemy na zgłaszane potrzeby. Wydłużenie odroczenia kar to rozwiązanie rozsądne, które daje przedsiębiorcom więcej czasu na pełne wdrożenie nowych procesów, a jednocześnie pozwala utrzymać tempo cyfryzacji systemu podatkowego – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

REKLAMA

REKLAMA

Kto skorzysta na odroczeniu karania za błędy w KSeF

Zdaniem resortu finansów odroczenie karania za błędy w KSeF do końca 2027 roku będzie szczególnie korzystne dla najmniejszych przedsiębiorców, dla których system ten stanie się obowiązkowy od początku 2027 r. Z tym dniem kończą się bowiem przewidziane dla nich okresy przejściowe. Dzięki wydłużeniu okresu odroczenia kar, małe firmy zyskają dodatkowy czas na naukę obsługi systemu i dostosowanie procesów biznesowych bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności finansowej za błędne stosowanie KSeF.



Zadowoleni być powinni także inni podatnicy, którzy dostaną dodatkowy czas na doskonalenie procesów związanych z użytkowaniem systemu.

- Proponujemy rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo wdrożenia KSeF i ułatwia przedsiębiorcom przygotowanie się do pełnego funkcjonowania w nowym systemie. To kolejny przykład efektywnej współpracy między rynkiem a administracją – podkreślił Marcin Łoboda Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Obowiązkowe korzystanie z KSeF

Ministerstwo Finansów wyraźnie podkreśla, że odroczenie kar nie oznacza braku obowiązku stosowania KSeF. W 2027 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma - wg zapowiedzi resortu finansów - w pierwszej kolejności wspierać przedsiębiorców w prawidłowym stosowaniu KSeF oraz przypominać o obowiązkach wynikających z ustawy o VAT.



Ale z uwagi na obowiązkowy charakter systemu organy KAS będą reagować w przypadkach wystawiania faktur poza KSeF (z wyjątkiem ustawowo określonych przypadków) oraz badać, czy niestosowanie systemu nie prowadzi do nierzetelnego rozliczania podatku - zapowiada Ministerstwo Finansów.

REKLAMA

Ważne Proponowane wydłużenie okresu odroczenia kar wymaga zmian ustawowych. Ministerstwo Finansów poinformowało, że rozpoczyna prace nad projektem ustawy, tak aby zapewnić odpowiedni czas na przeprowadzenie procesu legislacyjnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo