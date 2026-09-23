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Ministerstwo Finansów: Nie będziemy karać za błędy w KSeF do końca 2027 roku

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23 września 2026, 22:07
KSeF 2027, Ministerstwo Finansów
Bez kar za błędy w KSeF do końca 2027 roku. Ministerstwo Finansów rozpoczyna prace nad projektem ustawy

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Ministerstwo Finansów chce wydłużenia okresu odroczenia kar za błędy związane ze stosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do 31 grudnia 2027 r. Taki postulat zgłaszali podatnicy, przedsiębiorcy a także organizacje branżowe i eksperci podatkowi. W komunikacie z 16 września 2026 r. resort finansów poinformował o rozpoczęciu prac nad projektem zmiany ustawy o VAT w tym zakresie.

Obowiązkowy KSeF dla wszystkich od 1 stycznia 2027 r.

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 stycznia 2027 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur staje się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, z uwagi na kończące się 31 grudnia 2026 r. okresy przejściowe dla niektórych podatników. W związku z tym resort finansów podjął decyzję o odroczeniu kar za błędne korzystanie z systemu na kolejny rok.

- KSeF jest projektem, który od początku był i nadal jest szeroko konsultowany z przedsiębiorcami, organizacjami branżowymi, doradcami podatkowymi i dostawcami oprogramowania. Wsłuchujemy się w głos rynku i reagujemy na zgłaszane potrzeby. Wydłużenie odroczenia kar to rozwiązanie rozsądne, które daje przedsiębiorcom więcej czasu na pełne wdrożenie nowych procesów, a jednocześnie pozwala utrzymać tempo cyfryzacji systemu podatkowego – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

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Kto skorzysta na odroczeniu karania za błędy w KSeF

Zdaniem resortu finansów odroczenie karania za błędy w KSeF do końca 2027 roku będzie szczególnie korzystne dla najmniejszych przedsiębiorców, dla których system ten stanie się obowiązkowy od początku 2027 r. Z tym dniem kończą się bowiem przewidziane dla nich okresy przejściowe. Dzięki wydłużeniu okresu odroczenia kar, małe firmy zyskają dodatkowy czas na naukę obsługi systemu i dostosowanie procesów biznesowych bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności finansowej za błędne stosowanie KSeF.

Zadowoleni być powinni także inni podatnicy, którzy dostaną dodatkowy czas na doskonalenie procesów związanych z użytkowaniem systemu.

- Proponujemy rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo wdrożenia KSeF i ułatwia przedsiębiorcom przygotowanie się do pełnego funkcjonowania w nowym systemie. To kolejny przykład efektywnej współpracy między rynkiem a administracją – podkreślił Marcin Łoboda Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Obowiązkowe korzystanie z KSeF

Ministerstwo Finansów wyraźnie podkreśla, że odroczenie kar nie oznacza braku obowiązku stosowania KSeF. W 2027 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma - wg zapowiedzi resortu finansów - w pierwszej kolejności wspierać przedsiębiorców w prawidłowym stosowaniu KSeF oraz przypominać o obowiązkach wynikających z ustawy o VAT.

Ale z uwagi na obowiązkowy charakter systemu organy KAS będą reagować w przypadkach wystawiania faktur poza KSeF (z wyjątkiem ustawowo określonych przypadków) oraz badać, czy niestosowanie systemu nie prowadzi do nierzetelnego rozliczania podatku - zapowiada Ministerstwo Finansów.

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Ważne

Proponowane wydłużenie okresu odroczenia kar wymaga zmian ustawowych. Ministerstwo Finansów poinformowało, że rozpoczyna prace nad projektem ustawy, tak aby zapewnić odpowiedni czas na przeprowadzenie procesu legislacyjnego.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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