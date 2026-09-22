REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Nowy podatek zapłacą wszyscy Polacy? Rząd szykuje zmiany, a TVP ma gigantyczny problem

Nowy podatek zapłacą wszyscy Polacy? Rząd szykuje zmiany, a TVP ma gigantyczny problem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 września 2026, 17:28
Adam Kuchta
Adam Kuchta
nowy podatek rząd
Nowy podatek zapłacą wszyscy Polacy? Rząd szykuje zmiany, a TVP ma gigantyczny problem
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wyniki oglądalności Telewizji Polskiej szorują po dnie, a z kasy państwa znikają miliony. Choć Polacy masowo rezygnują z oglądania publicznego nadawcy, rząd planuje wprowadzenie opłaty audiowizualnej, którą zostaną obciążeni nawet ci, którzy nie mają telewizora. Warsaw Enterprise Institute alarmuje: czas na natychmiastową reformę.

„Statystyki oglądalności TVP z roku na rok są coraz gorsze, a ludzie w poszukiwaniu informacji dużo chętniej stawiają na stacje komercyjne. Problemy TVP potęguje niska ściągalność opłat abonamentowych, a co za tym idzie, coraz większe uzależnienie od transferów z budżetu centralnego. Rząd, zamiast spełnić swoje obietnice wyborcze i odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, stawia na dokręcenie śruby, rozpoczynając prace nad podatkiem audiowizualnym, który obciąży obywateli niezależnie od tego, czy śledzą publiczne media oraz czy w ogóle mają w domu telewizor" - pisze Warsaw Enterprise Institute, który stanowczo sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu oraz wskazuje, że już najwyższy czas na strukturalną reformę mediów publicznych.

REKLAMA

REKLAMA

Spadek oglądalności programów nadawcy publicznego TVP. Dlaczego tak się dzieje? Kto zawinił?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z zaniepokojeniem obserwuje dalszy spadek oglądalności programów nadawcy publicznego TVP S.A. w likwidacji. Widownia i udziały w rynku spadły po raz kolejny, osiągając w 2025 roku rekordowo niskie pułapy. – czytamy w komunikacie KRRiT. – Po bezprawnym przejęciu i postawieniu TVP S.A. w stan likwidacji, widoczny jest dalszy regres wypełniania misji publicznej.

Ciężko się nie zgodzić z opinią Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Warsaw Enterprise Institute od lat wskazuje na szereg patologii dotyczących zarówno jakości usług, jak i samego modelu zarządzania mediami publicznymi. Podobne zdanie zdają się mieć również sami telewidzowie, którzy z jednej strony coraz częściej rezygnują z oglądania Telewizji Polskiej na rzecz stacji komercyjnych lub też całkowicie przestawiają się na media internetowe.

Polityczna walka o TVP niszczy zaufanie. Odbiorcy w dużej mierze wybierają prywatne media

Podstawową funkcją mediów publicznych jest dostęp do rzetelnej informacji. W warunkach siłowego przejmowania telewizji, obsadzania jej zarządu osobami związanymi z partią rządzącą oraz stosowania metod budzących duże wątpliwości prawników nikt już chyba nie wierzy w bezstronność przekazu.

REKLAMA

Odbiorcy w dużej mierze preferują prywatne media, które choć zróżnicowane, cechuje stałość w narracji. Utrzymując spójny przekaz, dużo łatwiej przyzwyczaić do siebie widzów niż w warunkach zmian po każdych przegranych przez rząd wyborach. TVP przegrywa rywalizację rynkową, mimo że w teorii powinna być na wygranej pozycji. W odróżnieniu od konkurencji nie jest uzależniona od przychodów z reklam oraz nie musi starać się o prawa do transmisji najważniejszych wydarzeń w kraju.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Udział programów TVP na polskim rynku telewizyjnym

Udział programów TVP na polskim rynku telewizyjnym

Media

Obowiązek opłacania abonamentu RTV. Polacy masowo uchylając się od zapłaty

Władze, zamiast wyciągnąć wnioski i przemodelować działanie Telewizji Polskiej, nie chcą tracić swojej tuby propagandowej. W odpowiedzi na coraz gorsze wyniki finansowe, stawiają na zasypanie niedoborów pieniędzmi Polaków. TVP finansowane jest zarówno transferami z budżetu centralnego, jak i opłatami za sprzęt RTV obecny w naszych domach.

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy prawie każdej osoby posiadającej urządzenie umożliwiające odbiór publicznej transmisji, niezależnie od tego, czy z niej korzysta. Stawki nie są małe i w ujęciu rocznym wynoszą odpowiednio 103 PLN za radio oraz 329 PLN za telewizor. Poczta Polska, odpowiedzialna za ściąganie opłat, nie radzi sobie z tym zbyt dobrze, z czego chętnie korzystają tysiące Polaków, uchylając się od zapłaty.

Podatek audiowizualny wchodzi do gry. Zapłacisz, nawet jeśli nie masz telewizora

W odpowiedzi na taki stan rzeczy rząd pracuje nad zastąpieniem go powszechnym podatkiem audiowizualnym. Mimo że jego stawka według planu ma wynieść około 100 PLN rocznie, to będzie on pobierany wraz z podatkiem dochodowym przez Urząd Skarbowy. W praktyce więc za państwowe transmisje zapłacą nawet te osoby, które nie mają możliwości ich odebrać.

Warsaw Enterprise Institute co do zasady sprzeciwia się wymuszaniu na podatnikach opłat, których jedynym rzeczywistym beneficjentem mają być politycy rządzącej koalicji. Media publiczne wymagają dogłębnej reformy w kierunku ich uniezależnienia od budżetu państwa. Model finansowania powinien opierać się na dochodach z działalności oraz wsparciu rzeczywistych widzów. Rola państwa powinna koncentrować się na dbałości o pluralizm na rynku, walce z dezinformacją przy pomocy obowiązujących instrumentów prawnych oraz umożliwieniu swobodnej konkurencji, o czym nie może być mowy w obecnych warunkach. Mówimy o tym od dawna.

źródło: Warsaw Enterprise Institute

Zobacz również:
Powiązane
Gdzie jest przechowywany testament, który został spisany u notariusza? Mało kto zdaje sobie z tego sprawę
Gdzie jest przechowywany testament, który został spisany u notariusza? Mało kto zdaje sobie z tego sprawę
Emerytury i renty w 2027 r. Rząd podjął ważną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Emerytury i renty w 2027 r. Rząd podjął ważną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
ZUS chciałby wypłacać emerytury jedynie raz w roku? Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
ZUS chciałby wypłacać emerytury jedynie raz w roku? Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Drastyczny spadek dochodów z VAT w Polsce w 2026 r. Prof. Modzelewski: Winny jest KSeF i inne wadliwe zmiany w przepisach
22 wrz 2026

W 2026 r. dochody budżetowe z VAT-u spadną o 40 mld zł w stosunku do prognozy budżetowej na 2026 roku i o 20 mld zł w stosunku do roku ubiegłego. Zdaniem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego w części jest to wynikiem dezorganizacji systemu fakturowania przez KSeF. Ale są i inne przyczyny.
Jeden składnik decyduje o podatku. Skarbówka weźmie pod lupę restauracje i bary?
22 wrz 2026

O wysokości podatku VAT w polskiej gastronomii potrafi przesądzić pojedynczy detal w daniu, a przedsiębiorcy toną w skomplikowanych przepisach. Rzecznik MŚP interweniuje u Ministra Finansów i domaga się rewolucyjnych zmian. Chodzi o wprowadzenie jednej, przejrzystej stawki, która ukróci spory z fiskusem.
Gościli uchodźców z Ukrainy za pieniądze z JST, dziś Skarbówka żąda od nich podatku. MF uważa, że wszystko jest zgodne z prawem a sprawę rozstrzygnie orzeczenie TSUE
22 wrz 2026

Przedsiębiorcy i właściciele hoteli, którzy w 2022 roku odpowiedzieli na apele państwa i kwaterowali u siebie uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, po latach mierzą się z kontrolami Skarbówki. Urzędy domagają się zapłaty zaległego podatku VAT wraz z odsetkami, kwestionując stosowane stawki rozliczeń. Sprawa stała się przedmiotem interpelacji poselskiej, ale o ostatecznym losie polskich firm zadecyduje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zwrot akcji w sprawie KSeF! Ministerstwo Finansów podjęło kluczową decyzję dla firm, która ułatwia przedsiębiorcom przygotowanie się do pełnego funkcjonowania w nowym systemie
22 wrz 2026

Przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą. Resort finansów oficjalnie potwierdził wydłużenie okresu ochronnego przy wdrażaniu Krajowego Systemu e-Faktur. Kary za błędy zostaną odroczone aż do końca 2027 roku. Sprawdź, co ta rewolucyjna zmiana oznacza dla Twojego biznesu i od kiedy system będzie obowiązkowy.

REKLAMA

Kupili kradzione auto w Niemczech, w Polsce Policja go zajęła. Skarbówka i tak żąda podatku!
22 wrz 2026

Z jednej z najnowszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że sprowadzenie z zagranicy samochodu, który okazał się kradziony, to dla nabywcy ogromny problem prawny i finansowy. Jak wynika z interpretacji skarbowej, nawet zatrzymanie pojazdu przez Policję nie zwalnia nabywcy z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.
Moody’s obniża ocenę wiarygodności (rating) Polski. Powody: rosnący dług, deficyt budżetowy i brak działań rządu w celu naprawy finansów publicznych
21 wrz 2026

W dniu 18 września 2026 r. agencja ratingowa Moody’s oglosiobniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej z poziomu „A2” do „A3”. Mówiąc najprościej, oznacza to spadek oceny wiarygodności finansowej naszego kraju w oczach zagranicznych inwestorów. Nowa perspektywa ratingu została określona jako stabilna, co kończy trwający od września 2025 roku okres z perspektywą negatywną.

Trzy ważne terminy dla firm: stare kody PKD ważne do końca 2026 r., adres do e-Doręczeń do 30 września, wakacje składkowe
21 wrz 2026

Jesienią 2026 roku przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na trzy tematy i łączące się z nimi terminy: wakacje składkowe, e-Doręczenia oraz dostosowanie kodów działalności do PKD 2025. W pierwszym przypadku brak wniosku oznacza utratę możliwości skorzystania z ulgi, w drugim może prowadzić do przeoczenia ważnego pisma, a w trzecim do przypisania firmie kodów, które nie odpowiadają jej rzeczywistej działalności.
Grupa VAT. W Polsce korzysta z tego tylko 50 firm. Przegapiamy rewolucję w podatkach, która ratuje płynność?
21 wrz 2026

Choć Grupa VAT pozwala na legalne unikanie faktur i podatku wewnątrz holdingu, w trzy lata zdecydowało się na nią niewiele ponad 50 podmiotów. Eksperci wskazują, że barierą nie są przepisy, a chaos wewnątrz samych firm, obnażony niedawno przez KSeF. Sprawdź, czy Twoja organizacja mogłaby na tym zyskać i jak przygotować się na zmiany krok po kroku.

REKLAMA

Wyższy próg podatkowy PIT od 2027 roku? Nowy projekt zakłada podniesienie do 140 tys. zł
22 wrz 2026

Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 tys. do 140 tys. zł. Autorzy argumentują zmianę wysoką inflacją i spadkiem siły nabywczej pieniądza, przez co coraz więcej podatników wpada w wyższą stawkę pomimo braku realnego wzrostu zamożności.
Prowadzisz jednoosobową firmę? Zastrzeżony PESEL nie chroni Cię w tym ważnym przypadku
21 wrz 2026

Ponad 2 miliony Polaków prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą znalazło się w szarej strefie bezpieczeństwa. Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że banki nie mają ustawowego obowiązku sprawdzania zastrzeżonego PESEL-u, jeśli umowa dotyczy konta lub kredytu firmowego. Zobacz odpowiedź Ministerstwa Finansów na to gigantyczne przeoczenie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA