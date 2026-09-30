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Nowy podatek zapłacą wszyscy? Rząd szykuje zmiany, a TVP ma gigantyczny problem

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30 września 2026, 17:23
Adam Kuchta
Adam Kuchta
nowy podatek rząd
Nowy podatek zapłacą wszyscy Polacy? Rząd szykuje zmiany, a TVP ma gigantyczny problem
Shutterstock

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Wyniki oglądalności Telewizji Polskiej szorują po dnie, a z kasy państwa znikają miliony. Choć Polacy masowo rezygnują z oglądania publicznego nadawcy, rząd planuje wprowadzenie opłaty audiowizualnej, którą zostaną obciążeni nawet ci, którzy nie mają telewizora. Warsaw Enterprise Institute alarmuje: czas na natychmiastową reformę.

„Statystyki oglądalności TVP z roku na rok są coraz gorsze, a ludzie w poszukiwaniu informacji dużo chętniej stawiają na stacje komercyjne. Problemy TVP potęguje niska ściągalność opłat abonamentowych, a co za tym idzie, coraz większe uzależnienie od transferów z budżetu centralnego. Rząd, zamiast spełnić swoje obietnice wyborcze i odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, stawia na dokręcenie śruby, rozpoczynając prace nad podatkiem audiowizualnym, który obciąży obywateli niezależnie od tego, czy śledzą publiczne media oraz czy w ogóle mają w domu telewizor" - pisze Warsaw Enterprise Institute, który stanowczo sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu oraz wskazuje, że już najwyższy czas na strukturalną reformę mediów publicznych.

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Spadek oglądalności programów nadawcy publicznego TVP. Dlaczego tak się dzieje? Kto zawinił?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z zaniepokojeniem obserwuje dalszy spadek oglądalności programów nadawcy publicznego TVP S.A. w likwidacji. Widownia i udziały w rynku spadły po raz kolejny, osiągając w 2025 roku rekordowo niskie pułapy. – czytamy w komunikacie KRRiT. – Po bezprawnym przejęciu i postawieniu TVP S.A. w stan likwidacji, widoczny jest dalszy regres wypełniania misji publicznej.

Ciężko się nie zgodzić z opinią Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Warsaw Enterprise Institute od lat wskazuje na szereg patologii dotyczących zarówno jakości usług, jak i samego modelu zarządzania mediami publicznymi. Podobne zdanie zdają się mieć również sami telewidzowie, którzy z jednej strony coraz częściej rezygnują z oglądania Telewizji Polskiej na rzecz stacji komercyjnych lub też całkowicie przestawiają się na media internetowe.

Polityczna walka o TVP niszczy zaufanie. Odbiorcy w dużej mierze wybierają prywatne media

Podstawową funkcją mediów publicznych jest dostęp do rzetelnej informacji. W warunkach siłowego przejmowania telewizji, obsadzania jej zarządu osobami związanymi z partią rządzącą oraz stosowania metod budzących duże wątpliwości prawników nikt już chyba nie wierzy w bezstronność przekazu.

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Odbiorcy w dużej mierze preferują prywatne media, które choć zróżnicowane, cechuje stałość w narracji. Utrzymując spójny przekaz, dużo łatwiej przyzwyczaić do siebie widzów niż w warunkach zmian po każdych przegranych przez rząd wyborach. TVP przegrywa rywalizację rynkową, mimo że w teorii powinna być na wygranej pozycji. W odróżnieniu od konkurencji nie jest uzależniona od przychodów z reklam oraz nie musi starać się o prawa do transmisji najważniejszych wydarzeń w kraju.

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Udział programów TVP na polskim rynku telewizyjnym

Udział programów TVP na polskim rynku telewizyjnym

Media

Obowiązek opłacania abonamentu RTV. Polacy masowo uchylając się od zapłaty

Władze, zamiast wyciągnąć wnioski i przemodelować działanie Telewizji Polskiej, nie chcą tracić swojej tuby propagandowej. W odpowiedzi na coraz gorsze wyniki finansowe, stawiają na zasypanie niedoborów pieniędzmi Polaków. TVP finansowane jest zarówno transferami z budżetu centralnego, jak i opłatami za sprzęt RTV obecny w naszych domach.

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy prawie każdej osoby posiadającej urządzenie umożliwiające odbiór publicznej transmisji, niezależnie od tego, czy z niej korzysta. Stawki nie są małe i w ujęciu rocznym wynoszą odpowiednio 103 PLN za radio oraz 329 PLN za telewizor. Poczta Polska, odpowiedzialna za ściąganie opłat, nie radzi sobie z tym zbyt dobrze, z czego chętnie korzystają tysiące Polaków, uchylając się od zapłaty.

Podatek audiowizualny wchodzi do gry. Zapłacisz, nawet jeśli nie masz telewizora

W odpowiedzi na taki stan rzeczy rząd pracuje nad zastąpieniem go powszechnym podatkiem audiowizualnym. Mimo że jego stawka według planu ma wynieść około 100 PLN rocznie, to będzie on pobierany wraz z podatkiem dochodowym przez Urząd Skarbowy. W praktyce więc za państwowe transmisje zapłacą nawet te osoby, które nie mają możliwości ich odebrać.

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Warsaw Enterprise Institute co do zasady sprzeciwia się wymuszaniu na podatnikach opłat, których jedynym rzeczywistym beneficjentem mają być politycy rządzącej koalicji. Media publiczne wymagają dogłębnej reformy w kierunku ich uniezależnienia od budżetu państwa. Model finansowania powinien opierać się na dochodach z działalności oraz wsparciu rzeczywistych widzów. Rola państwa powinna koncentrować się na dbałości o pluralizm na rynku, walce z dezinformacją przy pomocy obowiązujących instrumentów prawnych oraz umożliwieniu swobodnej konkurencji, o czym nie może być mowy w obecnych warunkach. Mówimy o tym od dawna.

źródło: Warsaw Enterprise Institute

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Źródło: INFOR
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