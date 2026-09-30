Nowy podatek zapłacą wszyscy? Rząd szykuje zmiany, a TVP ma gigantyczny problem

Wyniki oglądalności Telewizji Polskiej szorują po dnie, a z kasy państwa znikają miliony. Choć Polacy masowo rezygnują z oglądania publicznego nadawcy, rząd planuje wprowadzenie opłaty audiowizualnej, którą zostaną obciążeni nawet ci, którzy nie mają telewizora. Warsaw Enterprise Institute alarmuje: czas na natychmiastową reformę.

„Statystyki oglądalności TVP z roku na rok są coraz gorsze, a ludzie w poszukiwaniu informacji dużo chętniej stawiają na stacje komercyjne. Problemy TVP potęguje niska ściągalność opłat abonamentowych, a co za tym idzie, coraz większe uzależnienie od transferów z budżetu centralnego. Rząd, zamiast spełnić swoje obietnice wyborcze i odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, stawia na dokręcenie śruby, rozpoczynając prace nad podatkiem audiowizualnym, który obciąży obywateli niezależnie od tego, czy śledzą publiczne media oraz czy w ogóle mają w domu telewizor" - pisze Warsaw Enterprise Institute, który stanowczo sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu oraz wskazuje, że już najwyższy czas na strukturalną reformę mediów publicznych.

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Spadek oglądalności programów nadawcy publicznego TVP. Dlaczego tak się dzieje? Kto zawinił?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z zaniepokojeniem obserwuje dalszy spadek oglądalności programów nadawcy publicznego TVP S.A. w likwidacji. Widownia i udziały w rynku spadły po raz kolejny, osiągając w 2025 roku rekordowo niskie pułapy. – czytamy w komunikacie KRRiT. – Po bezprawnym przejęciu i postawieniu TVP S.A. w stan likwidacji, widoczny jest dalszy regres wypełniania misji publicznej.

Ciężko się nie zgodzić z opinią Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Warsaw Enterprise Institute od lat wskazuje na szereg patologii dotyczących zarówno jakości usług, jak i samego modelu zarządzania mediami publicznymi. Podobne zdanie zdają się mieć również sami telewidzowie, którzy z jednej strony coraz częściej rezygnują z oglądania Telewizji Polskiej na rzecz stacji komercyjnych lub też całkowicie przestawiają się na media internetowe.

Polityczna walka o TVP niszczy zaufanie. Odbiorcy w dużej mierze wybierają prywatne media

Podstawową funkcją mediów publicznych jest dostęp do rzetelnej informacji. W warunkach siłowego przejmowania telewizji, obsadzania jej zarządu osobami związanymi z partią rządzącą oraz stosowania metod budzących duże wątpliwości prawników nikt już chyba nie wierzy w bezstronność przekazu.

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Odbiorcy w dużej mierze preferują prywatne media, które choć zróżnicowane, cechuje stałość w narracji. Utrzymując spójny przekaz, dużo łatwiej przyzwyczaić do siebie widzów niż w warunkach zmian po każdych przegranych przez rząd wyborach. TVP przegrywa rywalizację rynkową, mimo że w teorii powinna być na wygranej pozycji. W odróżnieniu od konkurencji nie jest uzależniona od przychodów z reklam oraz nie musi starać się o prawa do transmisji najważniejszych wydarzeń w kraju.

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Udział programów TVP na polskim rynku telewizyjnym Udział programów TVP na polskim rynku telewizyjnym Media

Obowiązek opłacania abonamentu RTV. Polacy masowo uchylając się od zapłaty

Władze, zamiast wyciągnąć wnioski i przemodelować działanie Telewizji Polskiej, nie chcą tracić swojej tuby propagandowej. W odpowiedzi na coraz gorsze wyniki finansowe, stawiają na zasypanie niedoborów pieniędzmi Polaków. TVP finansowane jest zarówno transferami z budżetu centralnego, jak i opłatami za sprzęt RTV obecny w naszych domach.

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy prawie każdej osoby posiadającej urządzenie umożliwiające odbiór publicznej transmisji, niezależnie od tego, czy z niej korzysta. Stawki nie są małe i w ujęciu rocznym wynoszą odpowiednio 103 PLN za radio oraz 329 PLN za telewizor. Poczta Polska, odpowiedzialna za ściąganie opłat, nie radzi sobie z tym zbyt dobrze, z czego chętnie korzystają tysiące Polaków, uchylając się od zapłaty.

W odpowiedzi na taki stan rzeczy rząd pracuje nad zastąpieniem go powszechnym podatkiem audiowizualnym. Mimo że jego stawka według planu ma wynieść około 100 PLN rocznie, to będzie on pobierany wraz z podatkiem dochodowym przez Urząd Skarbowy. W praktyce więc za państwowe transmisje zapłacą nawet te osoby, które nie mają możliwości ich odebrać.

Warsaw Enterprise Institute co do zasady sprzeciwia się wymuszaniu na podatnikach opłat, których jedynym rzeczywistym beneficjentem mają być politycy rządzącej koalicji. Media publiczne wymagają dogłębnej reformy w kierunku ich uniezależnienia od budżetu państwa. Model finansowania powinien opierać się na dochodach z działalności oraz wsparciu rzeczywistych widzów. Rola państwa powinna koncentrować się na dbałości o pluralizm na rynku, walce z dezinformacją przy pomocy obowiązujących instrumentów prawnych oraz umożliwieniu swobodnej konkurencji, o czym nie może być mowy w obecnych warunkach. Mówimy o tym od dawna.

źródło: Warsaw Enterprise Institute