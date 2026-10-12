REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Nowy podatek zapłacą wszyscy? Rząd szykuje zmiany, choć Polacy masowo rezygnują z oglądania publicznego nadawcy

Nowy podatek zapłacą wszyscy? Rząd szykuje zmiany, choć Polacy masowo rezygnują z oglądania publicznego nadawcy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 października 2026, 17:33
Adam Kuchta
Adam Kuchta
nowy podatek rząd
Nowy podatek zapłacą wszyscy Polacy? Rząd szykuje zmiany, a TVP ma gigantyczny problem
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wyniki oglądalności Telewizji Polskiej szorują po dnie, a z kasy państwa znikają miliony. Choć Polacy masowo rezygnują z oglądania publicznego nadawcy, rząd planuje wprowadzenie opłaty audiowizualnej, którą zostaną obciążeni nawet ci, którzy nie mają telewizora. Warsaw Enterprise Institute alarmuje: czas na natychmiastową reformę.

„Statystyki oglądalności TVP z roku na rok są coraz gorsze, a ludzie w poszukiwaniu informacji dużo chętniej stawiają na stacje komercyjne. Problemy TVP potęguje niska ściągalność opłat abonamentowych, a co za tym idzie, coraz większe uzależnienie od transferów z budżetu centralnego. Rząd, zamiast spełnić swoje obietnice wyborcze i odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, stawia na dokręcenie śruby, rozpoczynając prace nad podatkiem audiowizualnym, który obciąży obywateli niezależnie od tego, czy śledzą publiczne media oraz czy w ogóle mają w domu telewizor" - pisze Warsaw Enterprise Institute, który stanowczo sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu oraz wskazuje, że już najwyższy czas na strukturalną reformę mediów publicznych.

REKLAMA

REKLAMA

Spadek oglądalności programów nadawcy publicznego TVP. Dlaczego tak się dzieje? Kto zawinił?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z zaniepokojeniem obserwuje dalszy spadek oglądalności programów nadawcy publicznego TVP S.A. w likwidacji. Widownia i udziały w rynku spadły po raz kolejny, osiągając w 2025 roku rekordowo niskie pułapy. – czytamy w komunikacie KRRiT. – Po bezprawnym przejęciu i postawieniu TVP S.A. w stan likwidacji, widoczny jest dalszy regres wypełniania misji publicznej.

Ciężko się nie zgodzić z opinią Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Warsaw Enterprise Institute od lat wskazuje na szereg patologii dotyczących zarówno jakości usług, jak i samego modelu zarządzania mediami publicznymi. Podobne zdanie zdają się mieć również sami telewidzowie, którzy z jednej strony coraz częściej rezygnują z oglądania Telewizji Polskiej na rzecz stacji komercyjnych lub też całkowicie przestawiają się na media internetowe.

Polityczna walka o TVP niszczy zaufanie. Odbiorcy w dużej mierze wybierają prywatne media

Podstawową funkcją mediów publicznych jest dostęp do rzetelnej informacji. W warunkach siłowego przejmowania telewizji, obsadzania jej zarządu osobami związanymi z partią rządzącą oraz stosowania metod budzących duże wątpliwości prawników nikt już chyba nie wierzy w bezstronność przekazu.

REKLAMA

Odbiorcy w dużej mierze preferują prywatne media, które choć zróżnicowane, cechuje stałość w narracji. Utrzymując spójny przekaz, dużo łatwiej przyzwyczaić do siebie widzów niż w warunkach zmian po każdych przegranych przez rząd wyborach. TVP przegrywa rywalizację rynkową, mimo że w teorii powinna być na wygranej pozycji. W odróżnieniu od konkurencji nie jest uzależniona od przychodów z reklam oraz nie musi starać się o prawa do transmisji najważniejszych wydarzeń w kraju.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Udział programów TVP na polskim rynku telewizyjnym

Udział programów TVP na polskim rynku telewizyjnym

Media

Obowiązek opłacania abonamentu RTV. Polacy masowo uchylając się od zapłaty

Władze, zamiast wyciągnąć wnioski i przemodelować działanie Telewizji Polskiej, nie chcą tracić swojej tuby propagandowej. W odpowiedzi na coraz gorsze wyniki finansowe, stawiają na zasypanie niedoborów pieniędzmi Polaków. TVP finansowane jest zarówno transferami z budżetu centralnego, jak i opłatami za sprzęt RTV obecny w naszych domach.

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy prawie każdej osoby posiadającej urządzenie umożliwiające odbiór publicznej transmisji, niezależnie od tego, czy z niej korzysta. Stawki nie są małe i w ujęciu rocznym wynoszą odpowiednio 103 PLN za radio oraz 329 PLN za telewizor. Poczta Polska, odpowiedzialna za ściąganie opłat, nie radzi sobie z tym zbyt dobrze, z czego chętnie korzystają tysiące Polaków, uchylając się od zapłaty.

Podatek audiowizualny wchodzi do gry. Zapłacisz, nawet jeśli nie masz telewizora

W odpowiedzi na taki stan rzeczy rząd pracuje nad zastąpieniem go powszechnym podatkiem audiowizualnym. Mimo że jego stawka według planu ma wynieść około 100 PLN rocznie, to będzie on pobierany wraz z podatkiem dochodowym przez Urząd Skarbowy. W praktyce więc za państwowe transmisje zapłacą nawet te osoby, które nie mają możliwości ich odebrać.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Warsaw Enterprise Institute co do zasady sprzeciwia się wymuszaniu na podatnikach opłat, których jedynym rzeczywistym beneficjentem mają być politycy rządzącej koalicji. Media publiczne wymagają dogłębnej reformy w kierunku ich uniezależnienia od budżetu państwa. Model finansowania powinien opierać się na dochodach z działalności oraz wsparciu rzeczywistych widzów. Rola państwa powinna koncentrować się na dbałości o pluralizm na rynku, walce z dezinformacją przy pomocy obowiązujących instrumentów prawnych oraz umożliwieniu swobodnej konkurencji, o czym nie może być mowy w obecnych warunkach. Mówimy o tym od dawna.

źródło: Warsaw Enterprise Institute

Zobacz również:
Powiązane
ZUS chce wypłacać emerytury jedynie raz w roku. Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
ZUS chce wypłacać emerytury jedynie raz w roku. Chodzi tutaj o konkretną grupę seniorów
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Gdzie jest przechowywany testament spisany u notariusza? Mało kto zdaje sobie z tego sprawę
Gdzie jest przechowywany testament spisany u notariusza? Mało kto zdaje sobie z tego sprawę
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Koniec z pilnowaniem klasy gleby przy ubezpieczeniu upraw. Rolnicy zyskają potężne dopłaty
12 paź 2026

Przełomowe zmiany w prawie upraszczają formalności i podnoszą limity stawek objętych pełnym wsparciem rządu. Część producentów zapłaci za ochronę upraw znacznie mniej niż dotychczas. Zobacz, jakie nowe rośliny dołączyły do listy i jak teraz będzie wyliczane Twoje odszkodowanie.
Motocyklista może ująć w kosztach zakup kurtki, butów, rękawic i kasku [interpretacja KIS]
10 paź 2026

Gdzie przebiega granica pomiędzy wydatkami osobistymi przedsiębiorców, a wydatkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi, bo każda działalność gospodarcza jest inna i ma inny cel. To sprawia, że podatnicy mają wątpliwości i często pytają Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Paragony z NIP do 450 zł w 2027 roku. Czy nadal będą uznawane za faktury?
10 paź 2026

Czy w 2027 r. paragony z NIP nabywcy na kwoty do 450 zł nadal będą zastępować faktury?
Rewolucja w VAT od 1 stycznia 2027 r. Kupujesz te usługi? Fiskus może kazać Ci płacić cudzy podatek!
09 paź 2026

Solidarna odpowiedzialność w VAT wkracza w świat usług profesjonalnych. Od nowego roku firmy kupujące m.in. usługi IT, księgowe, marketingowe czy doradcze mogą zostać wezwane do zapłaty podatku, którego nie rozliczył ich dostawca. Nowelizacja ustawy została już podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1270). Sprawdź, jakich limitów kwotowych musisz pilnować i jak bezpiecznie zabezpieczyć swój biznes przed kosztowną pułapką za pomocą mechanizmu split payment.

REKLAMA

Rewolucja w podatkach w 2027 r. Zmiany w PIT, CIT i ryczałcie uderzą w tysiące przedsiębiorców?
11 paź 2026

Rząd szykuje głęboką reformę podatkową, która wprowadzi nowe stawki PIT, zmieni zasady CIT oraz drastycznie ograniczy dostęp do ryczałtu. Choć niektóre propozycje zakładają obniżenie obciążeń fiskalnych, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP alarmuje: nowe przepisy mogą pogorszyć kondycję finansową tysięcy polskich mikro, małych i średnich firm. Co gorsza, drastyczne zmiany w ryczałcie mogą wejść w życie niemal z dnia na dzień, a obietnice dotyczące składki zdrowotnej wciąż pozostają niespełnione. Sprawdź, co dokładnie ma się zmienić od 1 stycznia 2027 roku i jak nowe limity wpłyną na Twój biznes.
Zakup i sprzedaż opodatkowane VAT-MARŻĄ w ewidencji JPK_V7X
08 paź 2026

Procedura VAT-marża pozwala opodatkować nie całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży, lecz marżę stanowiącą różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia towaru, pomniejszoną o VAT należny. W przypadku podatników handlujących samochodami używanymi, sprzętem elektronicznym, meblami, dziełami sztuki czy przedmiotami kolekcjonerskimi prawidłowe rozliczenie nie kończy się jednak na właściwym wyliczeniu marży. Równie istotne jest prawidłowe wykazanie transakcji w JPK_V7X.
Przepaść płacowa w Polsce się pogłębia. Nowe dane pokazują brutalną prawdę o zarobkach
08 paź 2026

Pracujesz w małej firmie czy w wielkiej korporacji? Odpowiedź na to pytanie drastycznie definiuje Twoje szanse na godne zarobki. Z najświeższej analizy rozkładu wynagrodzeń wynika, że 10 procent najmniej zarabiających Polaków zderza się ze ścianą, podczas gdy krezusi windują średnią krajową. Sprawdź, na którym szczeblu drabiny płacowej się znajdujesz.
Fundacja rodzinna: skuteczne narzędzie czy iluzja bezpieczeństwa właściciela firmy? Fundacja na pokolenia, przepisy na kilka lat?
07 paź 2026

Wokół fundacji rodzinnych powstało w Polsce wiele oczekiwań. Dla jednych są symbolem dojrzałego właścicielstwa, dla innych niemal synonimem dobrze zaplanowanej sukcesji. I właśnie tutaj zaczyna się niebezpieczne uproszczenie. Fundacja rodzinna nie jest sukcesją, ale jednym z narzędzi, które mogą wspierać proces sukcesyjny, pod warunkiem, że odpowiada na rzeczywiste potrzeby konkretnej rodziny biznesowej. Może uporządkować własność, ograniczyć ryzyko rozdrobnienia majątku, określić zasady świadczeń oraz stworzyć ramy zarządzania aktywami po śmierci fundatora. Nie odpowie jednak na kluczowe pytania związane ze zmianą pokoleniową: kto ma przejąć odpowiedzialność za firmę, czy kolejne pokolenie rzeczywiście tego chce i jest do tego przygotowane, jak powinna zmienić się rola nestora, czy rodzina potrafi wspólnie podejmować decyzje oraz czy przedsiębiorstwo w ogóle powinno pozostać w rękach następnej generacji. A jeżeli właściciel i jego rodzina nie rozstrzygnęli tych kwestii, utworzenie fundacji ich nie rozwiąże, jedynie nada im nowy kontekst prawny i organizacyjny. Fundacja rodzinna pozwala chronić majątek przed podziałem, lecz nie zastąpi rozmowy między bliskimi. Wskazanie beneficjentów nie czyni z nich automatycznie odpowiedzialnych właścicieli, a zachowanie ciągłości własności nie oznacza jeszcze, że kolejne pokolenia będą potrafiły rozwijać firmę i rodzinne dziedzictwo.

REKLAMA

Zmiany czasu w biznesie – jakie skutki dla logistyki, transportu, handlu. Czas skończyć z archaicznym zwyczajem
07 paź 2026

Aktualnie zmiana czasu z zimowego na letni (i odwrotnie) obowiązuje w około 50 krajach, w tym w całej Unii Europejskiej. Lepsze wykorzystanie światła słonecznego nadal stanowi koronny argument przemawiający za utrzymaniem tego stanu rzeczy, mimo uzasadnionych podejrzeń, że „odejmowanie” i „dodawanie” godziny dnia dwa razy w ciągu roku negatywnie wpływa na organizm. Ekonomiczne, w tym logistyczne, skutki zmiany czasu to materiał na obszerne opracowanie. Ten temat komentuje dr Piotr Sosnowski z Katedry Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Szef KAS: Ciężko wyliczyć ile zyskał budżet na wdrożeniu KSeF; musimy korzystać z AI bo podatnicy już to robią. Powstaje Jednolity System Podatkowy
07 paź 2026

Musimy korzystać ze sztucznej inteligencji, ponieważ podatnicy, a zwłaszcza ich pełnomocnicy profesjonalni już z niej korzystają – powiedział PAP Szef Krajowej Administracji Skarbowej i wiceminister finansów Marcin Łoboda w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Minister Łoboda poinformował też o prowadzonych w Ministerstwie Finansów pracach nad informatyzacją Krajowej Administracji Skarbowej, tworzeniem Jednolitego Systemu Podatkowego dla organów KAS,
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA