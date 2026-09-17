e-VAT (czyli wstępnie wypełniony JPK_VAT z deklaracją) i Krajowa e-Kasa Rejestrująca (KeKR). Ministerstwo Finansów zapowiada kompleksową cyfryzację VAT

W dniu 15 września 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia dużej nowelizacji ustawy o VAT. Celem tego projektu ma być wprowadzenie automatycznego rozliczenia podatku VAT, dalej zwanego: „e-VAT”, oraz elektronizacja sprzedaży detalicznej poprzez wprowadzenie bezpłatnego narzędzia do prowadzenia ewidencji tej sprzedaży w postaci Krajowej e-Kasy Rejestrującej – KeKR. Nowelizacja ma też wprowadzić obowiązek wymiany kas fiskalnych „starego typu” na kasy z funkcją przesyłania danych do Szefa KAS, a także skrócić ustawowe terminy na wystawianie faktur.

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Cel – kompletna cyfryzacja rozliczeń VAT

Ministerstwo Finansów wskazuje, że aktualny model rozliczenia VAT opiera się na samodzielnym przygotowaniu przez podatnika kompletnego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K) i jego przesłaniu do Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.



Podatnicy VAT czynni mają obowiązek samodzielnie prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K). JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K) jest dziś podstawowym elektronicznym sposobem rozliczania podatku VAT przez podatników VAT czynnych.



W aktualnym stanie prawnym organy podatkowe nie mają możliwości udostępniać podatnikowi VAT:

a) wstępnie wypełnionej ewidencji,

b) wstępnie wypełnionej deklaracji VAT

- przygotowanych na podstawie danych będących już w posiadaniu organów KAS.

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Dlatego celem omawianej nowelizacji ustawy o VAT ma być stworzenie ram prawnych dla udostępnienia przez administrację skarbową (obok istniejących bezpłatnych narzędzi służących do przygotowania i wysyłki JPK_VAT) – wstępnie wypełnionego JPK_VAT wraz z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K), przygotowanego z wykorzystaniem danych będących już w posiadaniu KAS.

Analogicznie jak to jest obecnie w przypadku usługi Twój e-PIT.

e-VAT – wstępnie wypełniona ewidencja i deklaracja VAT. Jak to ma działać?

Docelowo Krajowa Administracja Skarbowa ma mieć prawo (i obowiązek) przygotować wstępnie wypełniony JPK_VAT, dla podatników, którzy w e-US (e-Urząd Skarbowy) zaznaczą, że chcą z tego skorzystać na podstawie danych posiadanych w systemach KAS.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów poszczególne systemy moduły systemów KAS mają być dołączane stopniowo do tej usługi, również po wdrożeniu e-VAT dla pierwszej grupy podatników w IV kwartale 2029 r.



Zatem początkowo udostępniane wstępne rozliczenia e-VAT będą mogły nie zawierać danych z systemów, które zostaną dołączone w kolejnych latach – uzupełnienie o te dane będzie nadal spoczywać na podatnikach.

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Wstępnie wypełniony JPK_VAT wraz z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K) będzie udostępniany podatnikowi VAT za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).



Podatnik po zalogowaniu w e-US oraz wyrażeniu akceptacji w zakresie przygotowania wstępnego rozliczenia VAT przez administrację skarbową będzie miał dostęp do proponowanego rozliczenia VAT online, na dowolnym urządzeniu, 24/7, zarówno z poziomu strony internetowej podatki.gov.pl – analogicznie do e-PIT, jak i poprzez aplikację mobilną.



Z uwagi na to, że nie wszystkie dane wymagane do rozliczenia VAT są w posiadaniu administracji skarbowej, podatnik nadal będzie miał obowiązek weryfikacji i uzupełnienia wstępnego rozliczenia VAT.



Wysłanie e-VAT do urzędu skarbowego będzie wymagało akceptacji podatnika – Ministerstwo Finansów nie przewiduje automatycznej akceptacji rozliczenia z upływem terminu. Przygotowanie wstępnego rozliczenia VAT przez KAS będzie miało charakter wyłącznie pomocniczy dla podatnika i nie wywoła skutków prawnych bez aktywnego działania podatnika, tj. w szczególności jego akceptacji.



Przesłanie e-VAT z akceptacją podatnika będzie oznaczać, że podatnik skutecznie złożył rozliczenie JPK_VAT wraz z deklaracją.

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Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów przygotowanie e-VAT będzie opierać się na integracji danych i procesów, które są w posiadaniu KAS. Zakłada się stopniowe wprowadzenie rozwiązania dla konkretnych grup podatników począwszy od IV kwartału 2029 r. Następnie e-VAT będzie rozwijany poprzez dołączanie kolejnych modułów i systemów, z których będą pobierane dane do przygotowania wstępnego rozliczenia VAT.



Celem resortu finansów jest przygotowanie wstępnego rozliczenia VAT, które w jak największym stopniu uwzględni kompletne dane potrzebne do rozliczenia – tak aby ograniczać udział podatnika w wypełnianiu JPK_VAT (w początkowej fazie taki udział podatnika będzie musiał być zapewne największy).



Ministerstwo Finansów przewiduje, że w pierwszym roku wprowadzenia dla wybranych podatników wstępnego JPK_VAT (IV kwartał 2029 r.) skorzysta z niego nie więcej niż 5% podatników, tj. do ok. 100 tys. podmiotów. A docelowo po wdrożeniu raportowania detalicznego wyłącznie za pomocą kas online będzie z tej opcji ma korzystać do ok. 80% ogółu podatników (w 2035 r.).

Skrócenie terminów wystawiania faktur

Ministerstwo Finansów informuje ponadto, że wprowadzenie e-VAT-u wymusi również inne zmiany w ustawie o VAT. Chodzi m.in. o zmiany dotyczące terminów na wystawianie faktur. Uwzględniając, że udostępnienie wstępnego rozliczenia musi nastąpić odpowiednio wcześniej przed terminem składania JPK_VAT wraz z deklaracją, przewiduje się skrócenie terminów na wystawianie faktur. Umożliwi to odpowiednie zakwalifikowanie faktury do wymaganego okresu rozliczeniowego.

Wprowadzenie Krajowej e-Kasy Rejestrującej – KeKR

Aktualnie ewidencja sprzedaży detalicznej prowadzona jest za pomocą kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych) „starego typu” (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii), które nie posiadają funkcji przesyłania danych do Szefa KAS, oraz kas online (w tym wirtualnych), które posiadają taką funkcjonalność.

Zdaniem resortu finansów proces zastępowania kas fiskalnych starego typu kasami online jest zbyt powolny. Kasy online posiadające funkcjonalność przesyłu danych zostały wprowadzone w 2020 r., natomiast na rynku obecnie nadal funkcjonują w znacznej liczbie kasy starego typu (ponad 44 % ogółu kas to właśnie kasy starego typu). A używanie przez podatników kas fiskalnych bez funkcji przesyłu danych do Szefa KAS utrudnia organom podatkowym prowadzenie analizy i dobrze celowanych kontroli.



Celem Ministerstwa Finansów jest pełna elektronizacja rozliczeń sprzedaży detalicznej, a docelowo także rozliczenia VAT. Dlatego chce wprowadzić przepisy, które pozwolą na pozyskiwanie przez Szefa KAS pełnych danych o tej sprzedaży. Chodzi o wprowadzenie obowiązku stosowania przez podatników kas online, w tym wirtualnych oraz nowych, bezpłatnych rozwiązań z funkcją transmisji danych do Szefa KAS.



Ponadto - zdaniem resortu finansów - na rynku brakuje bezpłatnego narzędzia do prowadzenia ewidencji sprzedaży detalicznej, takiego które zminimalizowałoby koszty i czas przedsiębiorców. W tym celu ma być wdrożona Krajowa e-Kasa Rejestrująca – KeKR.

Ważne Ministerstwo Finansów uważa, że cyfryzacja rozliczeń VAT, w tym opracowanie technologii do wystawiania, przesyłania i odbierania e-faktur (System KSeF), pozwala na zainicjowanie procesu przygotowania i wdrożenia podobnego rozwiązania w zakresie rozliczeń transakcji detalicznych.

Przesyłanie do Szefa KAS pełnych danych cyfrowych dokumentujących transakcje B2C, tj.: danych ze sprzedaży detalicznej z kas online oraz z nowego narzędzia KeKR, pozwolić ma też na przygotowanie wstępnego rozliczenia podatku VAT, tj. e-VAT.

Najważniejsze funkcjonalności Krajowej e-Kasy Rejestrującej (KeKR):

1) KeKR ma pozwalać na przygotowanie paragonów fiskalnych przy wykorzystaniu do tego dedykowanej i udostępnionej przez KAS aplikacji, jako darmowego narzędzia do wystawiania paragonów fiskalnych,



2) Po wystawieniu paragonu fiskalnego w KeKR podatnik będzie miał obowiązek przekazać ten paragon klientowi w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, zasadą pozostanie wydanie klientowi paragonu fiskalnego w postaci papierowej, obok możliwości wystawienia e-paragonu fiskalnego (wystawienie e-paragonu będzie odbywało się na żądanie klienta, nie jak dotychczas w zależności od „oferty” podatnika),



3) KeKR będzie gromadził i przechowywał paragony fiskalne podatników, a także przygotowywał raporty fiskalne dobowe i miesięczne, które są niezbędne do rozliczenia podatku VAT. Podatnik korzystający z KeKRa nie będzie już zatem musiał samodzielnie przechowywać tych danych „u siebie”, co niewątpliwie niesie dla niego oszczędności w stosunku do obecnie używanych przez niego urządzeń fiskalnych, np. w fizycznej kasie fiskalnej po zapełnieniu pamięci fiskalnej należy wymienić tę pamięć lub nabyć nowe urządzenie,



4) KeKR ma także pozwalać na prowadzenie ewidencji zwrotów i oczywistych omyłek powstałych podczas rejestrowania sprzedaży detalicznej.

Ulga na zakup drukarki do wydrukowania paragonu wystawionego w KeKR

Z uwagi na fakt, że podatnik jest zobowiązany wydać klientowi paragon fiskalny w postaci papierowej, stosując KeKR podatnik będzie również zobowiązany do nabycia urządzenia drukującego, które jest z reguły kilka razy tańsze niż tradycyjna, standardowa kasa fiskalna (dla klientów „niecyfrowych” musi być możliwość drukowania paragonu). W celu zminimalizowania kosztów zakupu urządzenia do wydrukowania paragonu wystawionego w KeKR proponuje się ulgę na zakup takiego urządzenia. Ulga przysługiwałaby na maksymalnie dwa urządzenia drukujące w wysokości 90% ceny ich zakupu, nie więcej jednak niż 200 zł (per urządzenie).

c) e-paragony (na żądanie klienta)

Jak wskazano powyżej, nadal paragon fiskalny w postaci papierowej pozostaje jako podstawowa postać dokumentowania transakcji. Obecnie podatnik za zgodą klienta może wystawić również e-paragon, co w praktyce oznacza, że e-paragony funkcjonują, co do zasady, tylko w programach lojalnościowych. Proponowane rozwiązanie, tj.: e-paragon na żądanie klienta, pozwoli na to, że to klient będzie decydował, w jakiej postaci otrzyma dokument potwierdzający zakup.

d) wycofanie kas „starego typu”

Modernizacja systemu kas rejestrujących poprzez efektywniejszą elektronizację z użyciem proponowanych w projekcie rozwiązań jest niezbędna do wprowadzenia opisanego wyżej e-VAT, tj. możliwości udostępnienia wstępnie wypełnionego JPK_VAT z deklaracją. Taka propozycja będzie możliwa bowiem do przedstawienia podatnikowi na podstawie danych pozostających w posiadaniu KAS.

W tym celu proponuje się przyspieszyć wymianę kas rejestrujących starego typu, tak aby wszyscy podatnicy używali kas online. W celu przyspieszenia wymiany kas starego typu na kasy online proponuje się etapową wymianę kas starego typu na kasy posiadające funkcję przesyłu danych do Szefa KAS. Wymiana będzie możliwa na kasy online, w tym wirtualne oraz nowe rozwiązanie KeKR. Podatnik zachowuje prawo wyboru urządzenia fiskalnego, które będzie najbardziej efektywne dla jego profilu działalności gospodarczej. Regulacje w tym zakresie mają na celu szybsze wejście w cyfrową dokumentację oraz przybliżenie pełnej elektronizacji.

Wymiana kas fiskalnych

Projekt zakłada modernizację systemu kas rejestrujących. Z wprowadzeniem KeKR wiąże się również:

a) wprowadzenie ulgi na zakup drukarki do wydrukowania paragonu wystawionego przy użyciu KeKR, aby podatnik miał możliwość wydrukowania i przekazania klientowi paragonu fiskalnego w postaci papierowej,

b) wymiana kas „starego typu” na kasy z funkcją przesyłania danych do Szefa KAS,

c) wprowadzenie e-paragonu na żądanie klienta – klient będzie żądał wydania e-paragonu, a sprzedawca będzie obowiązany to żądanie zrealizować, w przeciwieństwie do obecnych rozwiązań, kiedy to e-paragon jest wydawany przez podatnika w uzgodnieniu z klientem, co w praktyce oznacza co do zasady konieczność przystąpienia do programu lojalnościowego każdego sprzedawcy.

Kiedy te zmiany w VAT wejdą w życie

Jak już wyżej wspomniano, Ministerstwo Finansów zakłada, że wdrożenie e-VAT dla pierwszej grupy podatników nastąpi w IV kwartale 2029 r. Nie podano natomiast planowanego terminu wdrożenia KeKR. Tym niemniej prace nad nowelizacją mają być dość szybkie, bo przewiduje się, że już w IV kwartale 2026 r. projekt omawianej nowelizacji miałby być przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.



Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (UD473) - założenia.