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Minister rządu D. Tuska: konieczna coroczna waloryzacja progów podatkowych PIT o wskaźnik inflacji

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18 września 2026, 12:47
Paweł Huczko
Paweł Huczko
PIT 2027 - skala podatkowa, progi podatkowe
Minister rządu D. Tuska: konieczna coroczna waloryzacja progów podatkowych PIT o wskaźnik inflacji
Shutterstock

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Należy wprowadzić mechanizm corocznej waloryzacji kwot progów podatkowych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy PIT np. o wskaźnik wzrostu cen. Taką propozycję zgłosiła Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska, w piśmie do Jarosława Nenemana Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Jest to oficjalne stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska odnośne rządowego projektu nowelizacji trzech ustaw podatkowych (ustawy o PIT, ustawy o CIT i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym), która ma obowiązywać od 2027 roku.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT

Rząd proponuje już od 2027 roku podniesienie II. progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz nową stawkę 24% PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł. To najważniejsze zmiany wynikające z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD458).

Projekt przygotowano w Ministerstwie Finansów i od 21 sierpnia 2026 r. przechodzi poszczególne etapy rządowej procedury legislacyjnej. Aktualnie prowadzone są uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie.

Przede wszystkim zmianie ulec ma skala podatkowa PIT. Na podstawie omawianego projektu w art. 27 w ust. 1 ustawy o PIT skala podatkowa otrzyma następujące brzmienie:

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Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

130000

12 % minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

130000

150000

12000 zł + 24 % nadwyżki ponad 130000 zł

150000

16800 zł + 32 % nadwyżki ponad 150000 zł

Dodatkowo stawka tzw. daniny solidarnościowej określonej w art. 30h w ust. 1 wzrośnie z 4% do 5%.

Więcej na temat tego projektu w poniższym artykule:

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Minister Klimatu i Środowiska: progi podatkowe PIT powinny być corocznie waloryzowane

W toku uzgodnień międzyresortowych ww. projektu nowelizacji swoje stanowisko przedstawiła 11 września 2026 r. Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska.

Minister Hennig-Kloska co do zasady pozytywnie oceniła zawartą w projekcie zmianę parametrów skali podatkowej PIT polegającą na dodaniu trzeciego progu podatkowego przy jednoczesnym urealnieniu wartości progów podatkowych, które zostały ustalone w 2022 r. i od tego czasu nie były waloryzowane.

Ale jednocześnie zauważyła, że projekt omawianej nowelizacji rozwiązuje problem utraty realnej wartości progów podatkowych jednorazowo i nie zawiera mechanizmu systemowej waloryzacji tych progów na przyszłość.

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A przecież problem utraty realnej wartości progów podatkowych opartych na rocznych dochodach osiąganych przez podatników będzie się corocznie powtarzać. A wraz ze wzrostem cen (inflacją) oraz wynagrodzeń coraz większa liczba podatników PIT będzie obejmowana wyższymi stawkami podatkowymi wyłącznie z przyczyn nominalnych, a nie z powodu realnego wzrostu ich siły nabywczej – wskazała Hennig-Kloska.

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Dlatego zaproponowała mechanizm corocznej waloryzacji progów podatkowych określonych w skali podatkowej PIT (art. 27 ust. 1 ustawy PIT) o wskaźnik inflacji - np. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Minister Finansów miałby obowiązek corocznie wydawać obwieszczenie o zwaloryzowanyy o PIT:

11. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia roku podatkowego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

12. Kwoty, o których mowa w ust. 1, po waloryzacji zaokrągla się do pełnych 100 zł w górę.

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, wysokość kwot, o których mowa w ust. 1, po waloryzacji.”.

Ta zmiana legislacyjna miałaby wejść w życie razem z innymi zmianami omawianej nowelizacji a więc od początku 2027 roku.

Źródła:
- Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD458).

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- Stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD458) – pismo z 19 września 2026 r.

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Źródło: INFOR
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