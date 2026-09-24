Próg podatkowy w PIT. Posłowie chcą podniesienia do kwoty 140 tys. zł, już od początku 2027 roku

Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 tys. do 140 tys. zł. Autorzy argumentują zmianę wysoką inflacją i spadkiem siły nabywczej pieniądza, przez co coraz więcej podatników wpada w wyższą stawkę pomimo braku realnego wzrostu zamożności.

Próg podatkowy w PIT. Posłowie zaproponowali nowelę, w której chcą podniesienia progu podatkowego do kwoty 140 000 zł, już od początku 2027 roku

Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy (druk nr 3122), który przewiduje podwyższenie progu podatkowego do kwoty 140 000 zł w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie próg ten wynosi 120 000 zł. Projektodawca zakłada, że ustawa wejdzie w życie już od 1 stycznia 2027 r. Przyjrzymy się bliżej tej propozycji.

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W uzasadnieniu do projektu czytamy: „Aktualnie obowiązujący próg podatkowy 120 000 zł obowiązuje od 2022 r. i nie podlegał waloryzacji pomimo inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Uderzenie wzrostu cen było odczuwalne zwłaszcza w latach 2022 i 2023: wskaźnik CPI wyniósł w grudniu 2022 r/r: 16,6%, a w grudniu 2023 r/r: 6,2%. W lutym 2026 r. inflacja CPI wyniosła 2,10% r/r. A więc ceny rosną. Wraz ze wzrostem cen postępował wzrost nominalnych wynagrodzeń. Brak waloryzowania progów podatkowych oznacza, że faktyczne opodatkowanie osób rozliczających podatek PIT według skali wzrosło przez te lata nieproporcjonalnie wyżej od opodatkowania osób rozliczających się podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Dzisiejsza siła nabywcza 120 tys. zł ze stycznia 2022 r. odpowiada ok. 91,2 tys. zł w cenach z lutego 2026, co przekłada się na spadek siły nabywczej o ok. 24%. Innymi słowy, równowartość 120 000 zł ze stycznia 2022 w cenach lutego 2026 to 157 804 zł, co oznacza, że aby w lutym 2026 kupić przeciętnie „ten sam koszyk”, co za 120 tys. zł w styczniu 2022, potrzeba ok. 157,8 tys. zł.”

Nic dziwnego zatem - jak zauważają posłowie - że coraz więcej podatników wpada w drugi próg podatkowy, choć ich dochody realne nie ulegają powiększeniu. Trend ten jest naturalnym następstwem wzrostu wynagrodzeń przy utrzymującej się inflacji. Wskazuje się, że wzrost liczby podatników objętych wyższą stawką jest znaczący: z 5,18% w 2023 r. , 7,6 % w 2024 r. do prognozowanych 9-10% w 2025 r.

Podatnicy z klasy średniej coraz częściej wpadają w drugi próg podatkowy. Wśród nich są m.in. nauczyciele, pielęgniarki, logistycy, ratownicy medyczni

Jak wynika z informacji dotyczącej rozliczenia PIT-u za 2023 r. publikowanej przez Ministerstwo Finansów opodatkowaniu dochodów przy zastosowaniu skali podatkowej dokonało ogółem 25 516 826 podatników, z tego:

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24 519 932 złożyło zeznanie, w tym podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku (1534 podatników)

996 894 zostało rozliczonych przez organy rentowe.

Analogiczna informacja za 2024 r. wskazuje, że opodatkowania dochodów przy zastosowaniu skali podatkowej dokonało ogółem 25 582 561 podatników, z tego:

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24 235 607 złożyło zeznanie, w tym podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku (1 284 podatników)

1 346 954 zostało rozliczonych przez organy rentowe.

„Prognozuje się, że za 2025 r. w przedziale powyżej 120 000 zł znajdzie się 9-10% podatników skali. Wg definicji OECD klasa średnia to grupa osób o dochodach powyżej 75 proc. mediany oraz poniżej 200 proc. mediany. Zgodnie z danymi GUS, mediana wynagrodzeń we wrześniu 2025 r. wyniosła 7 145,33 zł brutto. Oznacza to, że klasa średnia obejmuje osoby zarabiające od około 5 358,75 zł do 14 290,66 zł brutto. Coraz częściej podatnicy zaliczani do klasy średniej wpadają w drugi próg podatkowy z powodu dodatkowych godzin pracy, dodatkowego zlecenia lub premii. Są to nauczyciele, pielęgniarki, logistycy, ratownicy medyczni. Z badań wynika, że drugi próg objął w 2024 roku 36,17 proc. nauczycieli” - wskazują posłowie w uzasadnieniu do projektu.

Przykład Pracownik z miesięcznym wynagrodzeniem brutto 14 000 zł, w pierwszym progu podatkowym otrzymuje 9 873, 35 zł na rękę, a już "wpadając" w drugi próg 7 507, 35 zł. Tym samym w grudniu otrzyma o 2 366 zł mniej pensji. Przy kwocie brutto 13 000 zł miesięcznie, w pierwszym progu pensja wyniesie 9 192,11 zł, ale w grudniu 6 998,11 zł, czyli o 2194 zł mniej. Przy aktualnych cenach ubytek takiej kwoty jest odczuwalny w gospodarstwie domowym.

Czy dalsze utrzymanie progu 120 000 zł narusza zasadę sprawiedliwości podatkowej? Ekspert nie ma wątpliwości

Utrzymanie progu 120 000 zł narusza zasadę sprawiedliwości podatkowej, któremu w doktrynie prawa podatkowego przyznaje się nadrzędne znaczenie. Jak wskazuje Dr Mateusz Tchórzewski: ,,W doktrynie prawa podatkowego sprawiedliwość podatkową określa się jako superzasadę i fundament budowy racjonalnego systemu podatkowego. W tym ujęciu jest to norma uniwersalna, wyrażająca wzór powinnego zachowania się prawodawcy podatkowego. Sprawiedliwość podatkowa, rozpatrywana z perspektywy konfliktu interesów, wskazuje, że opodatkowanie oznacza przesunięcie dóbr ekonomicznych ze sfery prywatnej do sfery publicznej. W związku z tym w szerszym znaczeniu dotyczy ona nie tylko odpowiedniego rozdzielania ciężarów podatkowych, lecz także korzyści uzyskiwanych ze strony państwa. Zarazem obciążenie podatkowe należy kształtować tak, by uwzględniać zarówno interes publiczny, jak i ekonomiczne położenie podatników”.

Wobec czego utrzymanie progu podatkowego na poziomie 120 000 zł uderza w osoby aktywne zawodowo. Taki zamrożony limit staje się w praktyce karą za ich pracowitość i ambicję. W rezultacie system zaczyna niesprawiedliwie traktować uczciwie zarabiających podatników.

Jakie skutki zmian? Roczne oszczędności na zmianie progu podatkowego ze 120 000 zł na 140 000 zł wyniosą nawet 4000 zł

Zdaniem projektodawców projekt wywoła pozytywne skutki społeczne, gdyż podniesienie progu podatkowego zapobiega uszczupleniu budżetu domowego w ostatnich miesiącach roku. „Jest to rozwiązanie oczekiwane społecznie, jednocześnie realizujące zasady elementarnej sprawiedliwości podatkowej. Brak waloryzacji progu, wywindowanie cen na skutek inflacji sprawia, że wzrost dochodów nie przekłada się na możliwość zwiększonych zakupów pożądanych dóbr. Jest to demotywujące w kontekście zwiększania aktywności zawodowej. Korzyści odniosą wszyscy podatnicy rozliczający się w skali z rocznym dochodem powyżej 120 000 zł. Roczne oszczędności na zmianie progu ze 120 000 zł na 140 000 zł wyniosą nawet 4000 zł” - czytamy w dokumencie.

Skutki gospodarcze będą dwojakiego rodzaju: obniżą podatek dla przedsiębiorców rozliczających się na skali jak i wywołają pozytywne skutki gospodarcze w postaci impulsu zakupów konsumenckich. Biorąc pod uwagę, że ubytek wynagrodzenia na skutek ,,wpadnięcia” w drugi próg podatkowy pojawiał się najczęściej w miesiącach listopad, grudzień, w których odnotowywane są zwiększone wydatki związane z zakupem odzieży zimowej, organizacją świąt i czasu wolnego w przerwie świątecznej, to uznać należy, że ,,zaoszczędzona” na podatku kwota wróci częściowo do budżetu w postaci podatku VAT. Przyczyni się także do wzrostu przychodów przedsiębiorców, co z kolei zwiększy kwoty odprowadzonego podatku do budżetu.

Jakie źródła finansowania zmian w progach podatkowych PIT? Koszt reformy dla budżetu to nawet 9 mld zł

Maksymalny zysk podatnika z przesunięcia progu ze 120 000 zł do 140 000 zł wynosi 4 000 zł. Wynika to z następujących obliczeń (140 000 zł –120 000) x 32% - (140 000 zł – 120 000 zł) x 12% = 4000 zł. Projektodawcy dokonują uproszczonej kalkulacji na podstawie określonych założeń. Precyzyjna kalkulacja jest możliwa jedynie przy pełnym dostępie do danych Ministerstwa Finansów. Projektodawcy wyliczeń dokonują w oparciu o założenia: w 2027 roku w II progu znajdzie się 3 mln podatników. Z tego 0,8 mln w przedziale dochodu 120-130 tys. (zakładana korzyść z reformy 1 000 zł); 0,6 mln w przedziale 130-140 tys. (zakładana korzyść z reformy 3 000 zł), 1,6 mln powyżej 140 tys. (uzysk z reformy 4 000 zł). Koszt reformy dla finansów publicznych szacuje się na 9 mld zł.

Projektodawcy wskazują, że koszty reformy mogą zostać sfinansowane z następujących źródeł:

wpływy z podatku cyfrowego, który miałby wejść w życie w 2027 r. Z ustaleń ekspertów wynika, że resort opowiada się za podatkiem na poziomie 3 proc., co gwarantowałoby 1,7 mld zł wpływów do budżetu w 2027 roku, a w 2030 r. - ponad 3 mld zł,

dodatkowy podatek od zysków banków wprowadzony ustawą z dnia 6.11.2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1658) – 7,2 mld zł,

wpływy z podwyższonej akcyzy na alkohol przekierowane zostaną wprost na NFZ, co pozwoli odciążyć budżet w obszarze ochrony zdrowia (projekt poselski KP Polska 2050) – 2, 7 mld zł.

„Dodatkowo zmiany w zasadach opodatkowania w ramach ryczałtu nad którymi trwają prace w Radzie Ministrów pozwoli na sfinansowanie przywrócenia choć częściowo sprawiedliwości podatkowej. Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, jednakże może mieć pozytywny wpływ na wybór formy opodatkowania opartej na skali” - napisano na koniec.