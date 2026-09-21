Moody’s obniża ocenę wiarygodności (rating) Polski. Powody: rosnący dług, deficyt budżetowy i brak działań rządu w celu naprawy finansów publicznych

W dniu 18 września 2026 r. agencja ratingowa Moody’s oglosiobniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej z poziomu „A2” do „A3”. Mówiąc najprościej, oznacza to spadek oceny wiarygodności finansowej naszego kraju w oczach zagranicznych inwestorów. Nowa perspektywa ratingu została określona jako stabilna, co kończy trwający od września 2025 roku okres z perspektywą negatywną.

Dlaczego Moody’s obniżył ocenę Polski?

Głównym powodem decyzji jest trwałe pogarszanie się stanu finansów państwa oraz ograniczona gotowość władz do odbudowy rezerw budżetowych. Analitycy Moody’s zwracają uwagę, że polskie władze nie wykorzystały sprzyjających warunków gospodarczych - szybkiego wzrostu, niskiego bezrobocia oraz znacznego napływu funduszy unijnych - do odłożenia buforów na trudniejsze czasy i redukcji zadłużenia.



Zamiast ograniczać deficyt w okresie koniunktury, państwo utrzymuje wysoki poziom wydatków. Agencja szacuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie około 7 proc. PKB zarówno w 2026, jak i w 2027 roku, pomimo silnego wzrostu gospodarczego. Do najważniejszych przyczyn tak wysokich potrzeb budżetowych należą:

- rosnące koszty funkcjonowania opieki zdrowotnej,

- kontynuacja dużych i kosztownych inwestycji publicznych,

- stałe zobowiązania w obszarze świadczeń socjalnych oraz rosnące wydatki na obronność.



W efekcie całkowite zadłużenie tego sektora ma wzrosnąć z 59,7 proc. PKB w 2025 roku do 68,9 proc. PKB w 2027 roku, co osłabia wskaźniki obsługi długu i pociąga za sobą wyższe koszty finansowania.

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Rząd zadłuża państwo poza głównym budżetem

Moody’s wskazuje również na osłabienie skuteczności krajowej polityki fiskalnej i jej procykliczny charakter. Istniejący spór decyzyjny między rządem a prezydentem oraz zbliżające się wybory parlamentarne w listopadzie 2027 roku sprawiają, że przeprowadzenie większych oszczędności budżetowych jest w najbliższym czasie mało prawdopodobne.



Dodatkowo agencja zwraca uwagę, że znacząca część długu narasta poza oficjalną krajową definicją długu publicznego - m.in. za pośrednictwem funduszy w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) czy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Choć pieniądze te są wliczane do długu według zasad Unii Europejskiej, w Polsce pozwalają na omijanie bezpośrednich limitów budżetowych. Mimo to przed niekontrolowanym wzrostem zadłużenia wciąż chronią nas ustawowy próg ostrożnościowy (55 proc. PKB) oraz limit zapisany w Konstytucji (60 proc. PKB według definicji krajowej).

Silna gospodarka wciąż stanowi atut Polski

Dlaczego mimo rosnącego długu nowa perspektywa ratingu została określona jako stabilna? Ponieważ polska gospodarka nadal wykazuje silne fundamenty. Moody’s przewiduje, że nasz realny wzrost gospodarczy wyniesie 3,7 proc. w 2026 roku oraz 3,2 proc. w 2027 roku.



Głównymi motorami napędowymi rozwoju Polski mają być:

- inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i funduszy polityki spójności UE,

- duże projekty infrastrukturalne oraz wydatki w sektorze obronnym,

- konsumpcja prywatna obywateli oraz eksport netto.



Agencja przewiduje, że po wyborach w 2027 roku nowe władze zdecydują się na bardziej zdecydowane uporządkowanie finansów, co pozwoli ustabilizować poziom długu w granicach 70–75 proc. PKB pod koniec lat 20. XXI wieku.

Jak wypadamy w ocenie innych agencji?

Po piątkowym cięciu wszystkie trzy najważniejsze agencje oceniają wiarygodność kredytową Polski na tym samym poziomie:

Moody’s: poziom „A3” (perspektywa stabilna),

S&P: poziom „A-” (perspektywa stabilna),

Fitch: poziom „A-” (perspektywa negatywna).



Ekonomiści Banku Pekao podkreślają, że decyzja Moody’s jest przypieczętowaniem wieloletnich trendów fiskalnych. Rynki finansowe uwzględniały podwyższoną premię za ryzyko w cenach polskich obligacji już od ponad dwóch lat. Co najważniejsze, oceny wszystkich agencji wciąż plasują polski dług w tzw. kategorii inwestycyjnej, a utrata tego statusu jest zdaniem analityków zdarzeniem niewyobrażalnym.

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Czym jest „Wielka Trójka” agencji ratingowych i dlaczego ich oceny są prestiżowe?

Globalnym rynkiem ocen wiarygodności finansowej dominują trzy podmioty, nazywane powszechnie „Wielką Trójką” (Big Three):

Moody’s Ratings,

S&P Global Ratings (Standard & Poor's),

Fitch Ratings.



Agencje te kontrolują łącznie ponad 90% światowego rynku ratingowego. Ich głównym zadaniem jest ocena ryzyka kredytowego - analizują, na ile dane państwo, samorząd czy przedsiębiorstwo jest wypłacalne i czy spłaci swoje zobowiązania finansowe w terminie.

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Dlaczego te ratingi mają tak duże znacznie dla państw?



Rating tych agencji działa podobnie jak ocena zdolności kredytowej w banku. Im wyższa ocena państwa, tym niższe ryzyko przypisują mu inwestorzy i tym niższych odsetek żądają za zakup państwowych obligacji skarbowych. Obniżka ratingu sprawia, że pożyczanie pieniędzy na rynkach staje się droższe, a budżet państwa musi przeznaczać więcej środków na spłatę samych odsetek.



Wiele dużych instytucji finansowych (fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, banki centralne) posiada w swoich statutach wymóg inwestowania wyłącznie w papiery wartościowe o tzw. poziomie inwestycyjnym (ang. investment grade). Jeśli rating państwa spadnie zbyt nisko (do poziomu tzw. obligacji śmieciowych), inwestorzy ci są zobowiązani do wyprzedaży długu danego kraju.



Rating państwa stanowi zazwyczaj górny limit (tzw. „sufit”) dla ocen przyznawanych polskim bankom i firmom. Pogorszenie oceny kraju podnosi koszty pozyskiwania finansowania także dla sektora prywatnego, co w konsekwencji może przekładać się na droższe kredyty w całej gospodarce.