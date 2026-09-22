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Jeden składnik decyduje o podatku. Skarbówka weźmie pod lupę restauracje i bary?

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22 września 2026, 14:55
Adam Kuchta
Adam Kuchta
podatek stawka vat kasa fiskalna gastronomia
Jeden składnik decyduje o podatku. Skarbówka weźmie pod lupę restauracje i bary?
Shutterstock

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O wysokości podatku VAT w polskiej gastronomii potrafi przesądzić pojedynczy detal w daniu, a przedsiębiorcy toną w skomplikowanych przepisach. Rzecznik MŚP interweniuje u Ministra Finansów i domaga się rewolucyjnych zmian. Chodzi o wprowadzenie jednej, przejrzystej stawki, która ukróci spory z fiskusem.

Kilka różnych stawek podaku VAT na podobne produkty, odmienne zasady zależne od sposobu sprzedaży oraz konieczność analizowania klasyfikacji, interpretacji i orzecznictwa – z takimi problemami od lat mierzą się przedsiębiorcy z branży gastronomicznej. Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwróciła się do Ministra Finansów i Gospodarki o analizę obecnych regulacji oraz rozważenie ich uproszczenia i ujednolicenia.

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Różne stawki podatku na to samo danie: 5%, 8% czy 23%? Absurdy stawek VAT w gastronomii

Obecny system opodatkowania gastronomii przewiduje kilka stawek VAT – 5 proc. dla wybranych towarów spożywczych, 8 proc. dla usług związanych z wyżywieniem oraz 23 proc. w przypadku stawki podstawowej i określonych wyłączeń z preferencji. Ustalenie właściwej stawki wymaga uwzględnienia m.in. charakteru świadczenia, klasyfikacji PKWiU, kodów CN, wiążących informacji stawkowych oraz wyjątków wynikających z przepisów.

„Przedsiębiorca prowadzący restaurację, bar czy niewielki punkt gastronomiczny powinien koncentrować się na prowadzeniu firmy, a nie rozstrzyganiu skomplikowanych kwestii podatkowych przy każdym posiłku czy napoju. Jeżeli podobne dania mogą być opodatkowane w różny sposób ze względu na składnik, formę sprzedaży czy kwalifikację świadczenia, trudno mówić o systemie prostym i przewidywalnym" – wyjaśnia Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak wynika z sygnałów przekazywanych Rzecznikowi przez przedsiębiorców i reprezentujące ich organizacje, problemy mają wymiar praktyczny. O wysokości VAT może przesądzić pojedynczy składnik dania, a napoje sprzedawane w ramach jednego zamówienia mogą podlegać innej stawce niż pozostałe elementy usługi. Ustalenie prawidłowego opodatkowania wymaga niekiedy analizy przepisów krajowych i unijnych, orzecznictwa sądów, klasyfikacji PKWiU i CN oraz wiążących informacji stawkowych. Zwiększa to koszty działalności, ryzyko nieumyślnych błędów oraz sporów z organami podatkowymi.

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Recepta na podatkowy chaos: Jednolita stawka ułatwi życie branży

Dlatego Rzecznik MŚP postuluje przeanalizowanie możliwości ograniczenia liczby stawek VAT stosowanych w gastronomii, w tym wprowadzenia jednolitej stawki preferencyjnej dla świadczeń charakterystycznych dla tej branży. Takie rozwiązanie mogłoby zmniejszyć ryzyko podatkowe i koszty administracyjne oraz ograniczyć liczbę sporów dotyczących właściwej kwalifikacji produktów i usług.

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„Prawo podatkowe powinno dawać przedsiębiorcy możliwość przewidzenia konsekwencji podejmowanych decyzji. Gastronomia jest w dużej mierze tworzona przez małe firmy, dla których każda dodatkowa procedura oznacza czas, koszty i ryzyko. Dlatego potrzebna jest analiza obecnego systemu i rozwiązania, które uczynią zasady opodatkowania bardziej przejrzystymi i łatwiejszymi do stosowania w codziennej działalności" – podkreśla Agnieszka Majewska.

W ocenie Minister Majewskiej uproszczenie zasad mogłoby jednocześnie usprawnić pobór podatku, tym bardziej, że regulacje unijne pozostawiają państwom członkowskim swobodę w kształtowaniu tego obszaru systemu podatkowego.

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Źródło: INFOR
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